¿Qué celebran los antorchistas en el 45 Aniversario?

La Crónica de Chihuahua

16 de julio, 13:19 pm

Articulo de opinión por Lenin Campos Córdova

Como es sabido, en este 2019 el Movimiento Antorchista Nacional celebra 45 años de lucha. Antorcha nació en el municipio de Tecomatlán, Puebla, ubicado en la Baja Mixteca poblana en el año de 1974, con no más de 30 integrantes; cuatro o cinco maestros rurales, otro número igual de universitarios, profesionistas e ingenieros agrónomos y el resto, campesinos, amas de casa, estudiantes y jóvenes de ese municipio que se plantearon luchar por un programa de desarrollo integral y a largo plazo que contemplaba la creación de escuelas, fuentes de empleo, clínicas de salud, un hospital regional, aguas potables, saneamiento y electrificaciones, apertura de caminos y pavimentaciones, construcción de un mercado, un auditorio, una casa de la cultura, un balneario, la constitución y funcionamiento de una cooperativa campesina; un nuevo palacio municipal, el embellecimiento de la iglesia y de la plaza principal, entre otras muchas cosas que hoy no solo están cumplidas,sino que han rebasado con mucho las expectativas iniciales, pero que no menciono por falta de espacio. Así nació Antorcha Campesina en un pueblo pequeño situado en los primeros cerros de la Sierra Madre Oriental en un municipio que vivía, en esos años, en el abandono de las autoridades y de los partidos políticos. Actualmente, por los logros alcanzados con su lucha, los antorchistas tecomatecos son el modelo de lucha social a seguir, por parte de todos los grupos Antorchistas del país y Tecomatlán el modelo de desarrollo a seguir para todos los pueblos rezagados y atrasados que son la inmensa mayoría en nuestra nación.

Pero lo más importante de todo esto, es que las concepciones teóricas, científicamente fundadas en el estudio de la realidad misma, como en el dominio de nuestra filosofía y teoría social, confirmaron que el método de lucha social y las ideas de quienes concibieron nuestro proyecto, hoy en marcha, en relación con la educación, organización política e ideológica de los campesinos, al crecer el Antorchismo en la medida que se iba replicando la experiencia de nuestro pueblo insignia, en otras partes de Puebla, en otros estados y en los más diversos sectores como los transportistas, los estudiantes, los maestros, los obreros, amas de casa, comerciantes, en muchos pueblos atrasados y en los cinturones de miseria de las grandes ciudades etc., hemos ido llegando a la conclusión de que nuestros métodos de trabajo político no son los únicos, pero ateniéndonos al criterio de la práctica han resultado ser los mejores y en consecuencia que nuestros líderes fundadores, que han perseverado como nadie en la misma línea, han sido nuestro ejemplo a seguir, en materia de consecuencia revolucionaria, y lo seguirán siendo en el futuro.

Antorcha campesina no fue fundada por cacique ni gobierno alguno, no la fundó ningún político poderoso, no es ni ha sido nunca una organización creada por “los de arriba”. Antorcha nació de la entraña del pueblo pobre, como en todos los lugares donde exista un grupo antorchista, por la necesidad que la gente modesta y los pueblos tienen de luchar junto con sus hermanos de clase para defenderse de la pobreza y de las agudas carencias en las que sobreviven. Somos pues, una organización creada por los de abajo, que quieren llegar a ser la clase social organizada, con plena conciencia de sus intereses inmediatos e históricos, para pelear por el poder político de la nación; pues no nos gusta la forma en que éstafunciona, debido a que siempre nos han gobernado los ricos más ricos, a que la pobreza y la explotación del trabajo aumentan en vez de disminuir y a que la riqueza no se distribuye ni llega a los que menos tienen en la forma adecuada, es decir, como empleo sustentable y bien remunerado para todos los que estén en edad de trabajar, mas no como actualmente sucede mediante la compra de conciencias con dinero ajeno; por esas razones hemos decidido luchar por el verdadero y único cambio posible que las masas empobrecidas de ahora reclaman: cambiar las cosas en nuestra nación a favor de los pobres, dado que desde “La Conquista de México” para acá, por lo menos, todas las “transformaciones” han sido siempre, hasta “la de cuarta”, a favor de los dominadores y nunca de los dominados.

En San Luis Potosí, aún no tenemos los resultados exitosos de nuestros compañeros de los municipios emblemáticos del antorchismo como Huitzilan de Serdán en Puebla o como Chimalhuacán e Ixtapaluca en el Estado de México, o como el mismo Tecomatlán, que ya mencioné. Pero estamos seguros de que vamos siguiendo sus pasos en el trabajo y el método organizativo e ideológico antorchista e impulsando el desarrollo de los pueblos y la mejora en la calidad de vida, mediante su propia lucha.

En San Luis, como en todo el país, estamos festejando la gran consecuencia que nos ha caracterizado siempre con nuestros principios y programa de lucha, a lo largo de estos años hemos visto nacer y desaparecer a muchos movimientos sociales y personajes que algún día dijeron estar también del lado de los pobres, pero la vida y las circunstancias particulares los han hecho cambiar sus intenciones y, muchas veces hasta de bando, pero muchos antorchistas seguimos fieles a nuestros propósitos iniciales, sin rencores ni resentimientos contra nadie, luchando con base en los puntos de partida que determinaron y caracterizaron nuestro nacimiento y desenvolvimiento posterior. Y aquí seguimos y seguiremos, firmes desde nuestras raíces.

Esto último, que no puede desligarse de lo antes expuesto porque ambas cuestiones forman una unidad indisoluble, sería un motivo de sobrada importancia para conmemorar 45 años de lucha en favor de los pobres,este 11 de agosto en el estadio “Alfonso Lastras” en punto de las 7:00 horas, pero hay muchísimas cosas más que celebrar, como podrá verse a manera de ejemplo, en la interpretación del Himno del Movimiento Antorchista Nacional, a cargo de los cien mil asistentes a nuestro evento en el estadio: ¡Más de 100 mil gargantas cantarán el himno antorchista!...

