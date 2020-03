Putin suspende jornada laboral con pago salarial íntegro

**Pidió a los rusos tomar conciencia de la situación.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó este miércoles la suspensión de la jornada laboral con el pago salarial íntegro para evitar la propagación del coronavirus.

La medida que tiene como objetivo detener el brote entrará en vigor la próxima semana.

“Ahora es crucial prevenir la amenaza de la rápida propagación de la enfermedad, así que anuncio que la próxima semana no será laboral con la conservación del salario”, dijo el gobernante.

Explicó que “los días libres durarán desde el sábado 28 de marzo al domingo 5 de abril”, los cuales deben ser cancelados por sus empleadores.

Se detalló que estructuras de soporte vital, como transporte, gobierno e instituciones médicas continuarán funcionando con normalidad.

Pidió a los rusos tomar conciencia de la situación y no confiarse pensando que no se contagiarán.

“Hago un llamamiento a todos los ciudadanos del país […] por favor, no piensen: ‘Esto no me afectará’. Puede afectarnos a todos”, apuntó.

