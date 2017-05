Puede Antorcha decidir quién será el gobernador en el Edomex

**Antorcha es la organización más grande de México con 500 mil agremiados en el Edomex y más de 2 millones en todo el país.

6 de mayo, 22:38 pm

Texcoco, Estado de México.- Antorcha es tan numerosa que puede decidir quién será el próximo gobernador del Estado de México, esa es la fuerza de Antorcha. Pero para que el voto pese necesita ser un voto único y con la misma dirección, además de votar por quien garantice las demandas de la gente, de sus hijos y de sus familias, señaló Aquiles Córdova Morán, líder nacional del Movimiento Antorchista, ante miles de mexiquenses que se reunieron en el municipio de Texcoco.

“Antorcha no vive para las elecciones de cada seis años, los antorchistas vemos y vamos más lejos; vamos por una economía más justa y por un modelo económico distinto que reparta la riqueza nacional. Los llamo a unirse y a votar con Antorcha porque ese es el camino para lograr la meta que nos hemos propuesto, la de acabar con los extremos de opulencia y de miseria y lograr que todo hombre pueda vivir con su trabajo, como un hombre y no como animal.”

En un evento al que calificó como un paso importante para que las cosas comiencen a cambiar, el líder social de la organización más grande de México con ya 500 mil agremiados en el Estado de México y más de 2 millones en todo el país, habló de cómo debe ser el voto del pueblo y cómo deben ser los candidatos por los que hay que participar en las próximas elecciones.

“Antorcha, que tiene ya 43 años de lucha y de existencia, no siempre ha luchado por cargos de elección popular, pero la conducta de los que tienen el poder político nos ha obligado a cambiar. Con sus agresiones, con sus campañas mediáticas sucias y con sus oídos sordos a las demandas del pueblo no nos han dejado otra opción; por eso Antorcha ha comenzado a pelear por el poder político y ha llegado a la conclusión de que si los que tienen el poder no resuelven lo que la gente necesita, entonces el pueblo debe tomar el poder y resolver sus propias demandas y necesidades, pues esto es una decisión legítima y verdadera.” Señaló.

En un evento masivo al que asistió el candidato Alfredo del Mazo y por quien se llamó a votar, se dijo que él es el candidato para ser gobernador y el voto de Antorcha lo apoyará con la condición de que asegure resolver las demandas del pueblo mexiquense organizado. En este sentido, Córdova Morán refirió que el voto es una poderosa arma de lucha en manos del pueblo y como toda arma hay que saberla manejar y eso requiere tener elementos que son: no abstenerse, del menú de candidatos hay que escoger al menos malo para que nos gobierne y que el voto del pueblo, o de una organización popular como Antorcha, tiene que ser como un solo hombre, pues sólo así el voto tiene la fuerza para que el día de mañana, en caso de que no se cumpla lo prometido, se salga a la calle y se exija lo que se prometió en campaña.

También Aquiles Córdova remarcó que la pobreza y desigualdad derivadas de las excesiva concentración de la riqueza social no se pueden ocultar. “De los 125 millones de mexicanos 100 millones padecen algún tipo de pobreza y alrededor de 30 millones viven al borde de la indigencia”. En el mundo se concentra tanta riqueza que existen 8 multimillonarios que tienen tanto dinero como la mitad de la humanidad.

“Hoy los tambores de una guerra nuclear que suenen son para defender a esos ocho hombres más ricos y no para defender la democracia…, lo que necesitamos para detener esa locura es un mejor reparto de la riqueza en el mundo y en México; aquí, en el país, hay que pelear por un mejor reparto de la renta nacional pues unos pocos tienen todo y la inmensa mayoría no tiene nada.”

La riqueza se reparte dando trabajo a todos y con un buen salario; reorientando el gasto social por la vía de ayudar a la población con vivienda, educación y salud y que paguen más impuestos los que ganan más. Para eso “los llamo a unirse y a votar con Antorcha porque ese es el camino para lograr la meta que nos hemos propuesto”. Finalizó.

