Publican resultados de exámenes de ingreso a Normal del Estado

**Los resultados refieren asimismo a las demás normales del estado, así como a la Escuela de Trabajo Social.

La Crónica de Chihuahua

23 de julio, 13:13 pm

Chihuahua, Chih.- La Secretaría de Educación y Deporte informa que este domingo 23 de julio fueron publicados los resultados oficiales del examen de ingreso a las Escuelas Normales del Estado, así como a la Escuela de Trabajo Social del Estado, que fueron dados a conocer a través de los principales periódicos de circulación en la entidad.

Estos resultados se puedeen encontrar asimismo en la página web: www.educacionchihuahua.gob.mx y en la red social oficial de la dependencia: www.facebook.com/secretariaeducacionchihuahua/.

Cabe destacar que previamente, y como parte de un proceso de transparencia, certeza y legalidad, la información fue presentada ante Notario Público y entregada a las autoridades correspondientes de cada una de las instituciones involucradas en el proceso.

Los resultados corresponden a las siguientes escuelas: “Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua Profesor Luis Urías Belderráin”, Escuela Normal Rural «Ricardo Flores Magón», Escuela Normal Experimental «Miguel Hidalgo», Escuela Normal Superior «Profr. José E. Medrano R.», Escuela Normal Particular «Yermo y Parres» Creel, así como la Escuela de Trabajo Social «Profra. y T.S. Guadalupe Sánchez de Araiza».

Fue el pasado 30 de junio del año en curso, cuando las y los aspirantes realizaron el examen que fue aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL), organismo responsable de evaluar los resultados.

Información para la inscripción:

**“Escuela Normal del Estado de Chihuahua Profesor Luis Urías Belderráin”, inscripciones de nuevo ingreso en el mes de agosto de 2017 ; presentarse el día 22 para la licenciatura en Educación Preescolar, el día 23 para la Licenciatura en Educación Primaria y el día 24 para la Licenciatura en Educación Especial, en un horario de 9:00 a 13:00 hrs.,C. Río Florido y C. Río Sacramento s/n, Col. Junta de los Ríos, Chihuahua, Chihuahua. Tel. 614 424 11 21.

**Escuela Normal Rural «Ricardo Flores Magón», presentarse en la institución antes de las 16:00 hrs. el día 08 de agosto de 2017, para iniciar el proceso de inscripción y el curso propedeútico,para mayores informes sobre el proceso y la jornada de inscripción, Km. 2.5 Carretera Saucillo Las Varas S/N, Saucillo, Chihuahua. Tel. 621-475-13-83, 639-154-5510.

**Escuela Normal Experimental «Miguel Hidalgo», inscripciones 16 y 17 de agosto del año en curso en un horario de 8:00 a 13:00 hrs., Anillo Perimetral S/N, Hidalgo del Parral, Chihuahua. Tel. 627 5224880.

**Escuela Normal Superior «Profr. José E. Medrano R.», inscripciones del 07 al 11 de agosto de 2017 en C. Sudáfrica No. 1100 Fracc. Residencial El León, Reserva de Robinson, Chihuahua, Chih., 614 4243839 y 614 1501504.

**Unidad Juárez: C. Juan Escutia y C. Plan de Ayala S/N, Col. El Dorado, Cd. Juárez, Chihuahua.Tel. 656 3048880.

**Unidad Parral: C. José Marti S/N, Col. Burocrática, Hidalgo del Parral, Chihuahua. Tel. 6291099179.

**Unidad Casas Grandes: Calle 19 y calle 2 de abril interior, Escuela Secundaria Estatal Club de Leones 3021, Col. Centro, C.P. 31750, Casas Grandes, Chih., Tel. 6361037889.

**Escuela Normal Particular «Yermo y Parres» Creel, presentarse del 7 al 18 de agosto de 2017en un horario de 9:00 a 15:00 en Av. Tarahumara No. 7, Bocoyna, Chihuahua. Tel. 635 4560088.

**Escuela de Trabajo Social «Profra. y T.S. Guadalupe Sánchez de Araiza», inscripciones el 15 de agosto de 2017 en un horario de 9:00 a 13:00 hrs,en C. Justiniani y C. 45 No. 4500 col. Lealtad No. 1, Tel. 614 4157536.

NOTA: No se aceptará la inscripción de aspirantes con adeudos de materias o que no cumplan con los requisitos solicitados previamente en la convocatoria.

