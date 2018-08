Protestan familias de desaparecidas ante la Fiscalía Especializada

La Crónica de Chihuahua

15 de agosto, 21:12 pm

Ciudad Juárez, Chih.- Familiares de mujeres desaparecidas realizaron esta tarde una protesta en la Fiscalía Especializada de la Mujer para exigir que se continúen con las investigaciones y además denunciaron que ésta funciona con serias carencias.

Entre las asistentes se encontraba Evangelina Arce, madre de Silvia Arce, quien tiene más 20 años de desaparecida sin que hubiera sido encontrada.

“Tenemos que seguir luchando, seguir adelante, para ver si así se hace la búsqueda de nuestras hijas. Mi hija ya tiene más de 20 años desaparecida y no ha sido localizada vida ni muerta”, expresó.

Arce dijo que en la Fiscalía Especializada de la Mujeres en veces tienen recursos para hacer rastreos y en veces no tiene dinero para gasolina e incluso ni vehículos en que moverse.

“Los agentes no hacen nada. Nosotras los familiares somos lo que andamos en la búsqueda, en los rastreos”, expresó Evangelina.

Dijo que al principio hizo investigaciones y obtuvo información de quienes pudieron habérsela llevado, pero no se le dio seguimiento por parte de los agentes.

“En la fiscalía no las buscan ni sabemos nada de ellas. He sabido que han recogido muchas osamentas, pero no he tenido noticias de mi hija ni viva ni muerta”, expresó.

Cabe mencionar que en este caso, la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció una recompensa a quien brinde información para establecer el paradero de víctimas de desaparición en Ciudad Juárez.

