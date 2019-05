Protestan en ayuntamiento de Durango por vivienda

**Los inconformes se apostaron en la calle Victoria y Avenida 20 de Noviembre, en donde permanecieron por más de 2 horas exclamando leyendas como “¡De aquí no nos vamos, si solución no encontramos!”

Durango, Dgo.- De nueva cuenta, familias duranguenses que tienen depositados más de dos millones de pesos en el Instituto Municipal de Vivienda (Inmuvi) para el enganche de lotes para construir su vivienda, salieron a las calles de la capital para manifestar su inconformidad ante la negativa de la presidencia de firmar un convenio en donde no le toca aportar un solo peso, ya que los beneficiarios están cubriendo la totalidad del costo.

Los inconformes se apostaron en la calle Victoria y Avenida 20 de Noviembre, en donde permanecieron por más de 2 horas exclamando leyendas como “¡De aquí no nos vamos, si solución no encontramos!”, “¡Ni cansados, ni vencidos, hoy estamos más unidos!”, etc.

Durante su permanencia en esta avenida, jóvenes y amas de casa hicieron uso de la palabra para expresar su inconformidad y exigir al alcalde “que dé la cara”.

En su mensaje, Pedro Martínez Coronilla, dirigente estatal del Movimiento Antorchista de Durango, aseguró que su organización no está pidiendo nada regalado, ya que los solicitantes cuentan con un depósito en el Inmivi, que ronda entre los dos millones de pesos, para que se haga la compra del predio que habrá de beneficiar a 300 familias del oriente de la ciudad.

Fueron atendidos por personal de dicha dependencia municipal pero no hubo respuesta satisfactoria, por lo que los inconformes acordaron realizar otra manifestación dentro de 8 días para seguir exigiendo la resolución de esta demanda.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---