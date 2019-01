Presidente municipal de Cadereyta, Qro., retrasa ejecución de obras

**Todo apunta a que la administración de Cadereyta a cargo del panista León Enrique Bolaño Mendoza, seguirá retrasando las obras de siete pozos para extraer agua para campesinos de Villa Guerrero, Boyé, El Palmar, Xidhí y Xodhé y El Rincón.

La Crónica de Chihuahua

8 de enero, 18:45 pm

Querétaro; Qro.- Las obras para el arranque de la perforación de siete pozos en el municipio de Cadereyta se han visto retrasadas, aun cuando la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA), en el estado ya no tiene argumento alguno para poner en marcha los trabajos mismo que contemplan una bolsa económica de 9 millones de pesos de los cuales Antorcha Campesina gestionó 4.5 millones.

Y es que luego de una serie de acontecimientos de “boicot” en esta demarcación, todo apunta a que, es la administración municipal de Cadereyta a cargo del panista León Enrique Bolaño Mendoza de retrasar las obras de ejecución de siete pozos para la extracción de agua en beneficio de campesinos de Villa Guerrero, Boyé, El Palmar, Xidhí y Xodhé y El Rincón.

El líder del antorchismo en la entidad quereretana se dijo preocupado pues los recursos tienen fecha de cumplimiento, por lo que urgió a la SEDEA a comenzar con dichas excavaciones, “si no se aplican los recursos federales autorizados y etiquetados para estas obras entre enero y marzo de este año deberán regresarse a la federación”.

Cabe recordar que incluso personal de la secretaría de desarrollo agropecuario han llevado a cabo una serie visitas a fin de tener ubicada las comunidades y los puntos de perforación por lo que reiteró “ ya no hay pretextos, nosotros confiamos en que incluso la sedea no le apueste a poner como intermediario al municipio de Cadereyta pues León Enrique Bolaño ha dado muestras fehaciente de no querer trabajar para los habitantes de su municipio y los pozos se tiene que perforar, ya no hay pretextos”.

Gurrola Grave aseveró que, en lo general se tiene el registro de varias problemáticas en cuanto a las obras y acciones que gestiona Antorcha Campesina en este municipio al tiempo de ejemplificar en la construcción de una barda perimetral en el panteón de El Palmar donde la administración municipal no entrega un documento requerido por la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---