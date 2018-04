Llevan antorchistas solicitudes de obras al Municipio de Guerrero, Chihuahua

23 de abril, 19:29 pm

Guerrero, Chihuahua.- Una comisión de antorchistas del municipio de Guerrero, encabezados por su líder local, Gabriela Morales Rubio, y por el dirigente regional, Juan Santiago Tolentino, acudió a la presidencia municipal en busca del presidente municipal Luis Fernando Chacón, para presentarle el pliego petitorio de la organización.

Este documento incluye necesidades de primer orden para diferentes comunidades del municipio, como La Junta, Tomochi, San Pablo, Calaveras, Chocachi, Nopalera y otras más.

La comisión fue atendida por el alcalde, quien se comprometió a darle pronta atención a estas necesidades, y manifestó que para el día viernes va a tratar este asunto con su gabinete para dar una respuesta a los peticionarios.

El edil consideró que las peticiones no son descabelladas, y que es perfectamente posible dar esos apoyos a los solicitantes. «No podremos resolver todo en una sola emisión, pero se puede trabajar para beneficiar a todos ustedes, no buscamos el cómo no, sino el cómo sí».

Los antorchistas opinaron que la atención brindada por el alcalde fue buena, que van a esperar para la próxima semana a la nueva reunión con Luis Fernando Chacón, pero advirtieron que no deben «echar las campanas al vuelo», porque hasta que no se resuelva en concreto cada petición, lo que se diga serán sólo promesas.

Gabriela Morales Rubio exhortó a que ni un solo antorchista renuncie a hacer crecer a la organización, y sí a seguir logrando obras y programas en beneficio de sus hijos.

