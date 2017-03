Presencia de lluvia y fuertes vientos en Chihuahua

**La humedad en casi todo el estado, aunada a un descenso de las temperaturas, podría generar caída de aguanieve o nieve en las partes altas de la sierra.

4 de marzo, 16:00 pm

Chihuahua, Chih.- La interacción de la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico, con una corriente de chorro y un canal de baja presión, provocarán lluvias de ligeras a moderadas en las zonas suroeste, sur, centro, noreste y sureste del estado, con posibilidad de caída de granizo en algunas de éstas.

También, se presentarán vientos de entre 20 a 35 km/h con rachas superiores a los 60 km/h, por lo que se recomienda a la gente extremar las precauciones durante las fuertes rachas de viento, principalmente si viaja en vehículo.

La presencia de humedad en casi todo el estado, aunada a un descenso de las temperaturas, podría generar caída de aguanieve o nieve en las partes altas de la sierra.

Por ello es importante recordar las recomendaciones durante la presencia de lluvias que son:

– No ingresar el vehículo a zonas inundadas

– Durante lluvia fuerte, si no es necesario transitar por las calles, no lo haga.

– Buscar resguardo durante lluvia fuerte, caída de granizo, rachas de viento fuerte y tormentas eléctricas.

– No tener objetos sueltos en azoteas y ventanas

– Evitar tener basura que pudiera tapar las alcantarillas y resumideros

– Mantener sus documentos importantes dentro de plástico y en un lugar seguro

– Identificar los albergues cercanos a su área de influencia

– Estar atentos a los avisos que emiten las autoridades.

