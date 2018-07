Preocupan los primeros pasos de López Obrador como presidente electo: Aquiles Córdova

**Criticó la luna de miel de López Obrador con la clase empresarial, la muy buena relación con Trump, quien ha humillado a los mexicanos, así como el hecho de que el futuro gabinete comience ya a echar para atrás algunas de las propuestas de campaña.

12 de julio, 15:32 pm

Tecomatlán, Puebla.- “Yo no veo que los primeros pasos de López Obrador sean para echar los cohetes. Yo los veo bastante preocupantes”, a pesar de que los medios han ensalzado al triunfador de la elección presidencial con “elogios desmedidos”, afirmó Aquiles Córdova Morán, líder nacional del Movimiento Antorchista, durante la ceremonia de graduación de los niños de las escuelas de nivel básico de Tecomatlán.

Ante miles de familiares de los graduados, que se congregaron para festejar a los niños que egresaron del nivel básico, Córdova Morán criticó la luna de miel de Andrés Manuel López Obrador con la clase empresarial del país, la muy buena relación con Trump, quien ha humillado a los mexicanos, así como el hecho de que el gabinete que tomará las riendas del país el próximo diciembre comience ya a echar para atrás algunas de las propuestas de campaña, como que no habría más gasolinazos y otras.

Este jueves, 217 jóvenes egresaron del kínder, la primaria oficial Miguel Hidalgo y la Secundaria Técnica No. 16 de Tecomatlán, en una fiesta que homenajeó al líder antorchista Manuel Hernández Pasión, asesinado el 10 de octubre de 2017 por los caciques de la Sierra Nororiental de Puebla.

Córdova Morán afirmó que desde los medios nacionales “se exagera la victoria de Morena y de su candidato. Estos elogios desmedidos que agigantan la victoria de Morena y de su candidato López Obrador deben aleccionarnos, para que estemos preparados por lo que va a venir y para que reflexionemos sobre lo que hicimos, cómo lo hicimos y para que saquemos lecciones para el futuro cercano”.

A las elecciones del 1 de julio en México, Andrés Manuel López Obrador se presentó como un candidato a presidente de izquierda, que prometió que beneficiaría a los más pobres, que iba a impulsar cambios muy favorables para los marginados: 100 millones de mexicanos que viven en pobreza y 25 millones de ciudadanos que no tienen asegurado ni el pan del día siguiente.

Pero “ahora resulta que López Obrador no se pone de acuerdo con los pobres, sino con los ricachos, con la clase empresarial del país, con esos que -en campaña- dijo que eran una minoría rapaz. Eso no dice que sea de izquierda”, afirmó Córdova Morán.

A unos días del triunfo de AMLO, “se empiezan a ver algunos hechos que yo quisiera que ustedes reflexionaran: por ejemplo, le habló de inmediato Donald Trump (presidente de Estados Unidos) para felicitarlo por su triunfo, y la prensa dice que fue la plática muy cordial por las buenas relaciones de ambos países. Pero los pobres no necesitan buenas relaciones con Estados Unidos, sino la independencia de México con respecto a Estados Unidos. Somos una colonia norteamericana, porque nuestra economía depende en el 85% del comercio con Estados Unidos. Ahora resulta que Trump aplaude a un “presidente de izquierda”. Cuando todo mundo sabe cómo nos ha tratado Trump a los mexicanos, ahora de pronto es amigo de López Obrador”, criticó el líder nacional de Antorcha.

Córdova Morán también recordó que una de las propuestas de campaña de Andrés Manuel era bajar el precio de las gasolinas y que prometió que ya no habría gasolinazos, pero hace unos días su nuevo gabinete adelantó que los precios de las gasolinas seguirán subiendo de acuerdo con la inflación, que es la política seguida por el presidente Peña Nieto.

“Yo no quiero parecer ave de mal agüero. Ojalá que me equivoque. Yo solo pido que lo vean y lo reflexionen. No lo pensamos antes, hagámoslo ahora con hechos consumados”.

Durante las campañas políticas, Antorcha dijo que no era correcto votar por Lopez Obrador y ofreció argumentos contundentes: “El problema no es la corrupción. Por eso es un error el planteamiento de López Obrador y es un error creer que él solito va resolver los problemas”.

Por eso, Córdova Morán afirmó: “En política también hay que estudiar. Hay que ser científicos de la ciencia política. No se puede improvisar”.

Para el líder de 2.5 millones de mexicanos la solución a los problemas del país debe comenzar por organizar y educar al pueblo mexicano para que, llegada la hora adeudada en Mexico y el mundo para cambiar al modelo económico de nuestro país, el propio pueblo defienda los cambios.

“No es lo mismo reunir a la gente para votar que reunir a la gente para defender al país y cambiar el modelo económico. Es un error pensar que un mesías nos va a salvar. Eso piensan los morenistas, pero se equivocan”: a los marginados solo los puede salvar su propia educación y organización, sentenció.

