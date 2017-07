Porque que las noticias nos buscan…

DUARTE YA ESTÁ EN CELDA MEXICANA. Buenos días para ti que diariamente consultas y te enteras con este resumen de las notas de ocho columnas de los diarios nacionales. Hoy, martes 18 de julio, en la temática que encontramos en las portadas destacan dos temas; el primero es el relacionado con que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue extraditado por Guatemala a México y en su primera audiencia un juez federal le dictó prisión preventiva por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el tema lo mencionan El Universal, Milenio, Unomasuno y El Día, éste último diario señala que su extradición es un cortina de humo y un show mediático y que se espera no deriven en una liberación del ex mandatario de Veracruz

El segundo tema está relacionado con las elecciones en Coahuila del pasado mes de junio, sobre esto hablan La Jornada, Excélsior, 24 Horas y El Heraldo. Los cuatro diarios señalan que entre cuestionamientos del PRI por la incorporación de nuevos criterios y modificaciones incluidas sobre la mesa que le fueron adversos, el Consejo General de INE aprobó el dictamen de gastos de campaña de las elecciones de Coahuila, en el que confirmó el rebase de topes del candidato de la coalición Por un Coahuila Seguro, encabezada por Miguel Ángel Riquelme, en 8 por ciento, según las cifras preliminares difundidas por el organismo. El Diario 24 Horas dice que el INE dijo que el porcentaje y la cantidad con que se rebasó el tope aún no está claro y que el Instituto decidió ampliar el plazo para que los partidos justifiquen sus gastos en el rubro de pago de representantes de casillas.

El resto de los diarios traen temas diversos. Por ejemplo el diario Reforma señala que Cámaras empresariales y el Consejo Mexicano de Negocios, organizaciones como Causa en Común y México Unido contra la Delincuencia, así como académicos y activistas en derechos humanos se unieron ayer para exigir más acciones contra la corrupción. El Sol de México dice que Estados Unidos define temas a negociar en el TLC y que se pedirá a México y Canadá elevar niveles de transparencia, participación y rendición de cuentas comparables a las leyes estadounidenses, de este tema también hablan los diarios con especialidad económica el Economista y El Financiero. Vemos también cómo La Razón sigue con la temática, en su nota principal, sobre la empresa del socavón y dice que cobra caro hospital, pide anticipo y no la acaba.

Así vemos los titulares en cada diario: Milenio, Dejó de sonreír… y se volvió innombrable; Reforma, Lanzan frente anticorrupción; El Universal, Duarte ya duerme en una celda mexicana; La Jornada, Confirma el INE que el PRI gastó de más en Coahuila; Excélsior, Caso Coahuila se queda en el limbo; El Sol de México, EU define temas a negociar en TLC; 24 Horas, Se atraviesan las vacaciones al INE en caso Coahuila; Crónica, Venden TAG pirata para los segundos pisos; La Razón, Empresa del socavón cobra caro hospital, pide anticipo y no lo acaba; El Heraldo; El INE, por anular Coahuila; Unomasuno, Javier Duarte… Duerme en Reclusorio Norte; El Día, Extradición de Duarte, una cortina de humo; El Economista, EU define sus prioridades en TLC; El Financiero, Define EU metas para el TLCAN.

Entre las cinco notas secundarias más relevantes que encontramos en portada vemos:

1. 44 mil 76 plazas irregulares fueron encontradas por la SEP en escuelas del país. Nota de Reforma, El Sol de México y demás diarios.

2. En junio 74.9% de la población de 18 años y más, consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Nota de Reforma, Excélsior y otros diarios.

3. Acuerdan fortalecer comercio. Los presidentes de México y Promulga buscan impulsar invasión y turismo. Nota de Universal, Excélsior y demás diarios.

4. Pierde Pemex por ordeña 8% de la gasolina que produce. La merma asciende a $30 mil millones al año. Nota de Jornada.

5. Sistemas estatales anticorrupción, a paso lento. Lamentan retraso y falta de recursos en el arranque de los órganos locales. Nota del Economista.

Vamos a ver cómo aborda cada diario su nota principal.

Milenio. Dejó de sonreír... y se volvió innombrable. La Procuraduría General de la República (PGR) no consiguió que Javier Duarte fuera internado en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en el municipio de Ayala, Morelos, por lo que el ex gobernador de Veracruz permanecerá en prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Norte en la Ciudad de México, donde el próximo sábado se determinará si es vinculado a proceso.

Luego de nueve meses, seis de los cuales los pasó prófugo de la justicia y tres más enfrentando un proceso de extradición, Duarte llegó procedente de Guatemala para afrontar las acusaciones que presentó en su contra la PGR y la Fiscalía General del estado que gobernó.

Reforma. Lanzan frente anticorrupción. Cámaras empresariales y el Consejo Mexicano de Negocios, organizaciones como Causa en Común y México Unido contra la Delincuencia, así como académicos y activistas en derechos humanos se unieron ayer para exigir más acciones contra la corrupción. Reunidos como el colectivo #VamosPorMás y teniendo como vocero a Diego Luna, la sociedad civil denunció que México ha llegado a un punto insostenible, sin rendición de cuentas y con altos niveles de impunidad.

"La transformación de un régimen gravemente afectado por la corrupción, impunidad y violaciones a los derechos humanos requiere un esfuerzo continuo y permanente de la ciudadanía y una respuesta eficaz de nuestras autoridades.

Universal. Duarte ya duerme en una celda mexicana. En la audiencia se pudo desvirtuar casi toda la acusación, asegura el abogado del ex mandatario. El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte fue extraditado por Guatemala a México yen su primera audiencia un juez federal le dictó prisión preventiva por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante su primera comparecencia en México, el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, Gerardo Moreno, dictó prisión preventiva de oficio por delincuencia organizada, delito grave en el nuevo sistema, y la prisión preventiva justificada por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Jornada. Confirma el INE que el PRI gastó de más en Coahuila. Entre cuestionamientos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la incorporación de nuevos criterios y modificaciones incluidas sobre la mesa que le fueron adversos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el dictamen de gastos de campaña de las elecciones de Coahuila, en el que confirmó el rebase de topes del candidato de la coalición Por un Coahuila Seguro, encabezada por Miguel Ángel Riquelme, en 8 por ciento, según las cifras preliminares difundidas por el organismo.

Al dar a conocer una versión previa del impacto de los ajustes realizados, el consejero Ciro Murayama señaló –sin contabilizar por ahora el gasto no reportado en representantes de casilla– que Riquelme erogó en su campaña 20.8 millones de pesos, es decir, poco más de 1.5 millones por arriba de los 19.2 millones de pesos que era el tope.

Excélsior. Caso Coahuila se queda en el limbo. El Instituto Nacional Electoral (INE) dejó en el aire el fallo sobre Coahuila, debido a que los consejeros decidieron que se necesitan analizar más detalles sobre los gastos de los representantes de casilla de los partidos y porque se atraviesan las vacaciones.

Los resultados sobre los rebases de gastos de campaña del proceso en el que se renovó la gubernatura coahuilense podrían conocerse en agosto, luego de que la Unidad de Fiscalización haya cotejado tres bases de datos sobre los formatos de gasto de los representantes de casilla.

El Sol de México. EU define temas a negociar en TLC. Pedirá a México y Canadá elevar niveles de transparencia, participación y rendición de cuentas comparables a las leyes estadounidenses. El representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer, difundió ayer una lista que servirá de brújula al equipo estadounidense para iniciar la renegociación del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, que iniciará el 16 de agosto.

Las prioridades del gobierno de Donald Trump también servirán como modelo para que el Congreso estadounidense pueda validar el pacto que alcancen finalmente las tres naciones. De acuerdo con el documento de la Oficina Comercial, Estados Unidos buscará eliminar un mecanismo de disputa comercial que ha impedido que su país inicie demandas contra casos de subsidios y dumping de compañías de mexicanas y canadienses.

24 Horas. Se atraviesan las vacaciones al INE en caso Coahuila. El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que los candidatos puntero a la gubernatura de Coahuila: Miguel Ángel Riquelme, del PRI, y Guillermo Anaya, del PAN, rebasaron los topes de gastos de campaña de 19.2 millones de pesos.

Sin embargo, el porcentaje y cantidad con que cada uno de los aspirantes rebasó el tope aún no está claro. El motivo es la decisión del INE de ampliar el plazo para que los partidos justifiquen sus gastos en el rubro de pago de representes de casillas. A su vez, durante la discusión de los dictámenes de fiscalización de la elección de Coahuila, el Consejo General emitió diversos engroses por facturas, por ejemplo, de pago de propaganda en Facebook.

Crónica. Venden TAG pirata para los segundos pisos. Cerca de los accesos a los ingresos a las autopistas de peaje de la Ciudad de México venden TAG piratas o hechizos, con los cuales los compradores no pueden ingresar a esas vialidades. El costo de estos dispositivos va de los 200 a los 500 pesos.

Además, el fraude abarca falsas recargas del TAG realizadas por vendedores callejeros en esas zonas recargan estos dispositivos, no obstante, explicaron que todos ellos están obligados a entregar un ticket con un número de folio para que, en caso de existir algún reporte o se solicite una aclaración, la empresa pueda devolver el pago o resolver el confl icto, basándose en el número entregado al cliente.

La Razón. Empresa del socavón cobra caro hospital, pide anticipo y no lo acaba. EN 2011, Gutsa, antecesora de Epccor, cobró 880 mdp por la obra y la entregó con año y medio de retraso; tres años después hizo el Paso Exprés en Cuernavaca, donde murieron 2 personas al caer en un socavón

La empresa recibió de forma irregular contrato para concluir el nosocomio Centenario Hidalgo; su propuesta fue la más alta de las tres que se presentaron; está vinculada a Gutsa, la que falló con Estela de Luz. La empresa constructora Epccor -que participó junto con Aldesa en la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca donde se abrió un socavón- acumula un historial de fallas, retrasos y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El Heraldo. El INE, por anular Coahuila. El priísta Miguel Ángel Riquelme rebasó en más de 8 por ciento el tope de gastos de campaña de la elección de gobernador de Coahuila y ello abre la puerta a que el Tribunal Electoral anule los comicios. En su rebase fue determinante un contrato enviado al INE por Facebook Irlanda en el que se muestra que los partidos que postularon al virtual gobernador del estado pagaron 648 mil pesos por publicidad en esa red social.

Guillermo Anaya, candidato de la coalición encabezada por el PAN logró disminuir sus gastos pero su rebase ronda el cinco por ciento. El tope de gastos de campaña de la elección de Coahuila fue de 19 millones 242 mil 478 pesos.

Unomasuno. Javier Duarte de Ochoa… Duerme en Reclusorio Norte. Luego de permanecer 93 días en una cárcel militar de Matamoros, en Guatemala, esposado, con barba y el pelo corto, una camisa a rayas y chaleco blindado negro, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, llegó a la ciudad de México para enfrentar proceso del orden federal y común por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento del deber público, entre otros, los que a decir de los representantes legales del ex funcionario carecen de sustento y fundamento, ello de acuerdo a los expedientes.

El Día. Extradición de Duarte, una cortina de humo. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados demandó que la extradición de Javier Duarte a México no se convierta en un “show mediático ni una “cortina de humo” que deriven en la pronta liberación del ex mandatario veracruzano como una suerte de “acuerdo” con el Gobierno Federal para que no revele los nombres de la cadena de complicidades que tuvo para saquear al erario de Veracruz; y para cubrir la puesta en marcha -este martes- del Sistema Nacional Anticorrupción que se encuentra incompleto porque no hay magistrados ni Fiscal Nacional.

El Economista. EU define sus prioridades en TLC. Establecer normas que garanticen transparencia en las medidas sanitarias y fitosanitarias, sin discriminación. Promover la oferta competitiva de servicios de telecomunicaciones, facilitando la entrada al mercado con transparencia y con un regulador independiente. Aumentar la transparencia, con leyes, reglamentos y procedimientos aduaneros públicos en Internet. Compromisos para no imponer derechos de aduana a productos digitales (software, música, video, e-books). Actualizar y fortalecer las normas de origen, para que los beneficios sean a productos genuinamente de la región TLCAN.

El Financiero. Define EU netas para el TLCAN. EU liberó ayer los detalles de lo que pretende con la renegociación del TLCAN, en un documento de 18 cuartillas que publicó la Oficina del Representante Comercial. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Economía, señaló que recibe con agrado esos objetivos y espera que la negociación pueda iniciarse el 16 de agosto. Los mercados reaccionaron positivamente y el dólar cotizaba anoche en 17.54 pesos. Sin embargo, hay algunos aspectos que preocupan a los expertos. Uno de ellos es la propuesta de eliminar el Capítulo 19 del actual documento sobre la solución de controversias.

