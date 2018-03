Porque las noticias nos buscan... Lo que hoy dicen las portadas de los diarios nacionales

**En este resumen informativo, volvemos con un plus que será: la integración, todos los lunes, de la temática de dos de las revistas más importantes del país en materia informativa: «Proceso» y «Buzos de la noticia».

La Crónica de Chihuahua

12 de marzo, 06:54 am

Porque las noticias nos buscan... ¡Regresan!. ESTÁN AL ALZA LOS ATAQUES A POLÍTICOS. Muy buenos días, querido lector, en este lunes 12 de marzo de 2018. Luego de desearte un feliz inicio de semana te comento que hoy regresamos con este resumen informativo de las principales notas de portadas de los diarios nacionales y volvemos con un plus que será: la integración, todos los lunes, de la temática de dos de las revistas más importantes del país en materia informativa: «Proceso» y «Buzos de la noticia»; además, te estaremos compartiendo, un poco más tarde y en este mismo espacio, un podcast de este resumen de las notas de ocho columnas.

Y ya entrando en materia informativa resulta que hoy en las notas de portada de los diarios nacionales, podemos ver que no se ponen de acuerdo para tratar la misma temática, pues cada uno trae lo que considera más destacado o lo que su agenda editorial le dicta. Sin embargo, sí podemos decir que se habla de manera general de tres temas. Primero sobre Enrique Peña Nieto y Donald Trump y es sobre la política de Estados Unidos y México con respecto al muro fronterizo, esta información la manejan La Jornada, 24 Horas y el diario Excélsior.

El segundo tema que se destaca este lunes es el que trae el Heraldo al señalar que están al alza los ataques a políticos y se refiere a que sólo en febrero, los asesinatos contra candidatos y militantes crecieron 26% respecto al mes de enero para quedar en 68 y sobre el mismo proceso electoral, aunque en otra arista, también habla el diario La Razón, refiriéndose a que Ricardo Anaya vendió nave en 54 mil millones de pesos y; el tercer tema es el del Sol de México que aborda información de el INE exige a gobernantes no intervenir en el proceso electoral.

Los diarios más fuertes e importantes prefieren abordar temas más ligeros en sus portadas: El Universal dice que el Estado de derecho es la deuda, según la Secretaría de Hacienda; Milenio que la UNAM pidió a la PGR liberar el Justo Sierra en tres ocasiones y Reforma advierte que sobre que es inviable tren México-Toluca para este año.

Y sobre lo que este resumen incluirá todos los los lunes, dos revistas de las más destacada del país por el manejo de su información, vemos como, tanto “Proceso” como “Buzos de la Noticia”, abordan temas relacionados con el asunto electoral; la primera, un ataque para el priismo, señala que se formó un fondo millonario electorero para los estados y que lo creo Luis Videgaray y lo continuó José Antonio Meade; mientras que la revista Buzos dice que está "Candente la arena política” en vísperas de campañas oficiales, pues falta solo unas semanas para que inicie formalmente una de las contiendas electorales más importante de los últimos tiempos en México.

Así nos encontramos, este lunes, con los principales titulares: El Universal, Estado de derecho es la deuda: SHCP; Milenio, La UNAM pidió a la PGR liberar el Justo Sierra... tres veces; Reforma, Advierten inviable tren para este año; La Jornada, El muro «no es un gesto amistoso» de Trump: Peña; 24 Horas, El Presidente de México, a Trump: «No es amistoso»; El Heraldo, Al alza, ataques a políticos; La Razón, Anaya vendió nave en 54 mdp y compró otro lote a Barreiro... el mismo día; Crónica, Estrategia para no callar abuso sexual a menores; Unomásuno, Guerrero, ¡Sangre, plomo y fuego!; El Día, Freno a narcopolicías, Economista, Regulación a fintech, antes de fin de sexenio; Financiero, Propone Banxico atraer al país más inversión; Revista Proceso, Millonario fondo electorero para los estados. Lo creo Videgaray y lo continuo Meade y Revista Buzos de la Noticia, Se calienta el escenario Electoral a unas semanas de arrancar las campañas.

Entre las cinco notas secundarias más destacables de este tenemos:

1. Ricardo Anaya reta a AMLO a debatir. Nota de Universal

2. Heredarán gobiernos elevados pasivos. Nota de el Universal

3. Van contra opacidad en edificación del NAIM. Nota de milenio

4. A investigación los 734 policías de Tlaquepaque, los ligan al narco. Nota de Jornada

5. Faltan entregar 11 mil tarjetas a damnificados. Nota de 24 Horas.

Vamos a ver, rápidamente, cómo aborda cada diario su nota principal:

El Universal. Estado de derecho es la deuda: SHCP. Aunque en México se han dado avances importantes en materia de Estado de derecho, es necesario redoblar esfuerzos, admite el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya. «México ha avanzado mucho en materia económica y en construcción de instituciones, pero tiene muchas cosas por hacer y una en la cual hay que redoblar esfuerzos es en mejorar el Estado de derecho; ahí debemos hacer más todavía», dice en entrevista con El Universal. El funcionario comparte la observación que hace su compañero de gabinete al frente de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, sobre un Estado de derecho quebrado, por lo que es necesario cambiar el modelo de impartición de justicia.

Dice que, gane quien gane las elecciones presidenciales en julio, van a trabajar con el equipo de transición porque así lo ordena la ley. Por lo pronto, elaboran el documento de Precriterios económicos 2019, donde plantearán preservar la estabilidad macro y la disciplina fiscal.

Milenio. La UNAM pidió a la PGR liberar el Justo Sierra... tres veces. La Procuraduría General de la República (PGR) ha recibido al menos tres denuncias penales por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en las que demanda la liberación del auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras, también conocido como Che Guevara.

Al menos dos de ellas fueron presentadas como consecuencia de acontecimientos violentos, en los que grupos ajenos a la universidad se han disputado el control del inmueble. La más antigua de las denuncias fue presentada hace más de 12 años, el 20 de diciembre de 2005; sin embargo, el estado procesal en el que se encuentran fue considerado como información reservada por la UNAM por un periodo de cinco años, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información formulada por MILENIO.

Reforma. Advierten inviable tren para este año. Aunque la SCT insiste en que el tren México-Toluca estará terminado este año, especialistas lo descartan. Además, los expertos aseguran que faltarán las obras prometidas de conectividad en Observatorio, hasta donde llegará el Interurbano.

El 15 de febrero, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, dijo que la obra estaría terminada en los próximos meses, por lo que en agosto arrancarían las pruebas operativas y el servicio completo a pasajeros sería viable antes de que termine 2018. Aunque se han manejado estimados, las evidencias son claras en cuanto a avances de obra y por ello es difícil que puedan cumplirse los tiempos, dijo Fernando Gutiérrez, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México. El tramo que no estará listo es el de Santa Fe a Observatorio, donde habrá una estación terminal, mencionó.

Excélsior. Peña Nieto responde a Trump «Construir un muro no es amistoso». Enrique Peña Nieto aseguró que la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos «no es un gesto amistoso’’ de Donald Trump. Luego de las declaraciones del estadunidense sobre la llamada que ambos mandatarios hicieron el 20 de febrero, el presidente mexicano declaró que EU deberá tomar una decisión soberana.»Si bien la construcción del muro no es un gesto amistoso, se trata de un tema de política interior en el que el pueblo y el gobierno estadunidenses habrán de tomar una decisión soberana", puntualizó Peña Nieto en entrevista con el diario El Mercurio, durante su visita a Santiago de Chile.

La Jornada. El muro no es un gesto amistoso de Trump: Peña. El presidente Enrique Peña Nieto calificó que pretender construir un muro fronterizo entre México y Estados Unidos “no es un gesto amistoso” del mandatario estadunidense Donald Trump. “Si bien la construcción del muro no es un gesto amistoso, se trata de un tema de política interior en el que el pueblo y el gobierno estadunidenses habrán de tomar una decisión soberana”, puntualizó en una entrevista para el diario El Mercurio.

En Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, señaló que en la llamada del 20 de febrero entre los presidentes Donald Trump y Enrique Peña Nieto, el mandatario de México “reiteró con firmeza lo que siempre hemos dicho todos los mexicanos: nunca pagaremos de ninguna manera por un muro en la frontera”.

El Sol de México. Exige INE a gobernantes no intervenir. El presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, llamó a los encargados de los gobiernos a abstenerse de intervenir en el proceso electoral con sus acciones y por medio del uso de recursos públicos a favor o en contra de algún candidato o partido político.

«Los gobiernos por su parte deben cumplir con la prohibición, con respeto a la prohibición constitucional de mantener la imparcialidad política, tanto en su actuación como en el uso de los recursos a su cargo. Deben ser respetuosos de su obligación de no intervenir en la contienda electoral», dijo durante el evento de recepción de la solicitud de registro de la candidatura de Ricardo Anaya. Córdova aseguró que nadie tiene asegurado el triunfo en los comicios del 1 de julio, sino que éste lo otorgarán los ciudadanos con su voto, el cual debe de obtenerse por medio de la capacidad de cada candidato durante la campaña que comenzará el 30 de marzo. Por eso, también llamó a los candidatos a respetar las reglas.

24 Horas. El Presidente de México, a Trump: “No es amistoso”. El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, consideró que la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, ordenado por Donald Trump, “no es un gesto amistoso” En el marco de su gira por Chile para asistir a la toma de protesta del nuevo mandatario de esa nación sudamericana, Sebastián Piñera, el Ejecutivo federal mexicano ofreció una entrevista al periódico El Mercurio, donde señaló: “sin bien la construcción del muro no es un gesto amistoso, se trata de un tema de política interior en la que el pueblo y el gobierno estadounidense habrán de tomar una decisión soberana”.

De acuerdo a una publicación de The Washington Post, el 20 de febrero pasado, Peña Nieto y Donald Trump sostuvieron una llamada telefónica, donde el mandatario mexicano pidió que Estados Unidos declarará que México no pagaría el muro, a lo cual, Trump se negó.

La Razón. Anaya vendió nave en 54 mdp y compró otro lote a Barreiro... el mismo día. El mismo día en que Ricardo Anaya vendió su lote comercial del parque industrial en Querétaro a la empresa fantasma de Manuel Barreiro -hoy prófugo de la justicia en Canada-, compró otro terreno en 23 millones 533 mil 656.86 pesos en el propio Park Development, del que Barreiro es la máxima autoridad.

De acuerdo con la escritura pública 61 mil 176, en poder de La Razón, Juniserra, empresa del candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, realizó la transacción el 25 de agosto del 2016, fecha en que vendió en 54 millones de pesos el controvertido lote que lo mantiene en la mira de las autoridades federales por la presunta comisión del delito de lavado de dinero.

Crónica. Abatir el embarazo en niñas de 10 a 14 años es el objetivo que se ha trazado una estrategia general que, como comenta Patricia Chemor Ruiz, directora general del Consejo Nacional de Población (Conapo), afronta abiertamente un fenómeno ligado al abuso sexual contra niñas.

Una estrategia que debe ser retomada por quien gane las elecciones del 1 de julio y que incluye spots explícitos: “El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. ¡Denuncia!”. No sólo eso, en los siguiente meses la estrategia enfocará sus mensajes hacia quienes saben del abuso infantil y optan por callarse, por no denunciar y que el daño a los niños quede oculto.

El Heraldo. Al alza, ataques a políticos. Sólo en febrero, los asesinatos contra candidatos y militantes crecieron 26% respecto a enero, para quedar en 68. las agresiones contra éstos aumentaron 41%, para llegar a 117. En sólo un mes, los asesinatos y agresiones directas a políticos aumentaron 26 y 41 por ciento, respectivamente, de acuerdo con el Segundo Informe de Violencia Política en México, realizado por la Unidad de Análisis en Riesgos de Seguridad de Etellekt Consultores.

Desde septiembre pasado, cuando inició el proceso electoral de manera oficial, hasta el 8 de marzo los analistas contabilizaron 68 asesinatos de políticos y 117 agresiones directas, mientras que un mes antes se tenía registro de 54 homicidios y 83 agresiones.

Unomásuno. Guerrero ¡Sangre, plomo y fuego! Al menos 15 personas fueron ejecutadas en distintos puntos de esta entidad, durante este fin de semana; entre ola de violencia, personas desconocidas también incendiaron vehículos afuera de un mercado.

Entre los municipios marcados por la violencia, se encuentra Acapulco, donde cinco personas fueron ejecutadas en cuatro hechos diferentes. El primero de ellos se registró en playa Papagayo, donde un hombre fue asesinado a balazos. Otra ejecución se suscitó en el fraccionamiento Mozimba, lugar en el que hombres armados acribillaron a dos personas, cuyos cuerpos fueron abandonados en un terreno baldío.

El Día. Freno a narcopolicías. Debido a la posible infiltración del crimen organizado en la policía de Tlaquepaque, Jalisco, PGR, PF y policía estatal se harán cargo de la vigilancia de dicho municipio dio a conocer el gobernador de la entidad Aristóteles Sandoval. Se requirió de los mandos y el personal operativo, a quienes se someterá a capacitación durante 30 días en las instalaciones de la Academia de Policía y Movilidad del Estado.

Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, dio a conocer que desde ayer, la vigilancia de Tlaquepaque correrá a cargo de la Fiscalía General de Jalisco, toda vez que la policía de este municipio fue desarmada por elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de Estado desarmaron a la Policía de San Pedro Tlaquepaque ante la sospecha de estar infiltrada por integrantes de la delincuencia organizada.

El Economista. Regulación a fintech, antes de fin de sexenio. LA SECRETARÍA de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en voz de su subsecretario, Miguel Messmacher, delineó los dos puntos principales de la agenda que el gobierno trabajará este año con la banca: seguir con el proceso de inclusión financiera y el fortalecimiento de la salud del sistema.

En materia de inclusión, explicó el funcionario en el cierre de la 81 Convención Bancaria, las fintech tienen un potencial para apoyar una mayor penetración, incluso desde los propios bancos grandes, por lo que consideró importante avanzar en la regulación que se derive de la ley en la materia, misma que en este evento promulgó el presidente de la República, Enrique Peña.

El Financiero. Propone Banxico atraer al país más inversión. El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, afirmó que la reforma fiscal de Estados Unidos implicará reforzar todos los elementos de competitividad nacional enfocados a atraer inversión extranjera y nacional, aunque consideró que la reacción del país no debe ser “brusca”.

“Sí va a implicar reforzar todos los elementos de competitividad nacional y tenemos que ser conscientes de que esto nos llama a revisar y reforzar los elementos que hacen que la inversión extranjera y nacional sea atractiva, y a mejorar los elementos como destino de inversión”, dijo en entrevista con El Financiero Bloomberg durante la 81 Convención Bancaria.

Revista Proceso. Millonario fondo electorero para los estados. Resulta que José Antonio Meade, el ciudadano «apartidista», con fama de honesto y servidor público incorruptible, y que juega como candidato presidencial de la coalición Todos por México, de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, no es nada inmaculado.

El Movimiento que emprendió en enero el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para exigirle a la Secretaría de Hacienda la entrega de 900 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Financiero, que habían pactado a finales de 2017, permitió descubrir un nuevo mecanismo diseñado por Hacienda para canalizar de manera totalmente discrecional cuantiosos recursos presupuestarles con probables objetivos electorales. Así lo dice el doctor en historia económica y asesor parlamentario Juan Moreno Pérez, después de hacer una revisión exhaustiva del FFF, tanto en el Presupuesto de Egresos de la Federación de los ejercicios fiscales 2016 2017.

Revista Buzos. Se calienta el escenario Electoral. Falta sólo unas semanas para que inicie formalmente una de las contiendas electorales de los últimos tiempos en México; están en juego más de tres mil cargos de elección. Se votará para elegir nuevo Presidente de la República, 128 senadurías y 500 diputaciones federales, así como las gubernaturas de Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Ciudad de México, Jalisco y Yucatán, además de las alcaldías y las diputaciones locales. En suma, estarán en disputa tres mil 406 cargos públicos y de representación política.

Al cierre de esta edición, se habían elevado las tensiones en el medio político nacional. El choque entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) se ha intensicado y empieza a tocar niveles insospechados. La Procuraduría General de la República (PGR), investiga a Ricardo Anaya Cortés, abanderado presidencial de la alianza “Por México al Frente”, por lavado de dinero, y sobre el candidato se cierne la amenaza de un proceso penal. Por su parte, el queretano ha advertido que, de llegar a la Presidencia, rompería “el pacto de impunidad” entre el Presidente entrante y saliente, porque su gobierno investigaría y, en su caso, encarcelaría a Enrique Peña Nieto por corrupción.

Por el momento, querido lector es todo.

Por el momento, es todo.

Miguel Ángel Casique

Oficina de Comunicación Social

Movimiento Antorchista Nacional

