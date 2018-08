Porque las noticias nos buscan...

Las principales noticias en el momento, en las portadas de los diarios nacionales y en las dos revistas más importantes.

La Crónica de Chihuahua

20 de agosto, 07:19 am

LOS POBRES, MAYORES VÍCTIMAS DE HOMICIDIO.

MERCADOS, ATENTOS A DECISIÓN SOBRE NAIM.

Muy buenos días tengas en este lunes 20 de agosto de 2018 ya entrando la semana. Este día, como es natural, dado que hay mucha información las portadas de los diarios nacionales traen temas diferentes, algunos ya han estado en la agenda de la semana anterior y sólo se le da seguimiento, otros son «nuevos», como consecuencia de declaraciones o acciones políticas. Así, por ejemplo, vemos como El Universal llega con el tema de que los pobres, son víctimas de homicidio; sobre que bajó el decomiso de armas y subieron homicidios es nota fuerte de Milenio, mientras que el diario Reforma señala que Gordillo presume riqueza heredada.

En otros tema vemos por ejemplo el que trae el Sol de México que dice López Obrador convoca a cerrar puertas a lacras políticas y otro tema que sin duda estará toda la semana en las portadas o como tema destacado es sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, hoy es nota de El Heraldo, El Economista y El Financiero, sobre el tema la tensión aumentará pues se ha dicho que se mandará a consulta pública, aunque hay muchos comentaristas y analistas que dicen sólo es un mero trámite pues la decisión ya está tomada.

Sobre el primer tema vemos como el Inegi señala que las personas de bajos ingresos en México, como artesanos, comerciantes, agentes de ventas, choferes, campesinos, pescadores, encuestadores y hasta desempleados fueron el mayor número de víctimas de homicidio doloso en 2017, según el año más violento del país. Durante ese año se reportaron 31 mil 174 homicidios en México, 25 casos por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa que es superior a la registrada en 2016.

En el desglose de las cifras por ocupación por el número de asesinatos se observa que las personas ultimadas en su mayoría provenían de los sectores de bajos ingresos. Por actividad, 4 mil 565 casos fueron de desempleados; 4 mil 81, de artesanos; 3 mil 462 eran comerciantes, empleados y agentes de ventas; 2 mil 863 realizaban actividades agrícolas, ganaderas, forestales, de caza y pesca, y 2 mil 437 eran operadores de maquinaria industrial, ensambladores y conductores de transporte, entre otros oficios.

En Milenio Diario se menciona que en el periodo 2015-2017 los decomisos de armas cayeron 34.8 por ciento y los homicidios dolosos con arma de fuego aumentaron 29.3 por ciento respecto del lapso entre 2012 y 2014, de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de la República y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el último año del gobierno de Felipe Calderón y los dos primeros de Enrique Peña Nieto se tuvo una estadística de que por cada asesinato con arma de fuego se aseguraban 74 armas. Para 2015 y 2017 esta cifra cayó hasta 37.3

En el diario Reforma se dice que el 13 de marzo de 2013, dos semanas después de la captura de la ex lideresa sindical, Alfredo Bazúa Witte, notario 230 de la Ciudad de México, entregó copia del testamento de la madre de Gordillo a Juan Áyax Fuentes Mendoza, fiscal de la SEIDO responsable de las pesquisas.

Conforme al documento notarial, Zoila Estela Morales Ochoa, fallecida en 2009, presuntamente heredó a su hija una fortuna de más de 373 millones de pesos en obras de arte, inmuebles, empresas y dinero en efectivo. Estela Morales fue una maestra rural en comunidades indígenas de Chiapas, aunque el monto de la herencia la haga parecer como corredora inmobiliaria y millonaria coleccionista de arte.

Un tema que está en la agenda de este día pero que durará varios más hasta que se tome un decisión definitiva, es sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, sobre esto El Financiero dice que ya tiene dos años de retraso, pues según el plan maestro inicial, la nueva terminal debería estar lista en octubre de 2020, pero no se cumplirá. Ahora, la fecha es el segundo semestre de 2022, destaca Parsons, empresa encargada de administrar el proyecto. Por su parte el Economista señala que cancelar las obras tendría un efecto negativo en los mercados financiero, fue una de las conclusiones del dictamen técnico sobre la construcción de la terminal aérea.

Como cada semana, hoy las dos revistas más importantes del país llegan con lo siguiente: La Revista Buzos de la Noticia trae su tema principal como: «Vivienda»popular" El gran negocio de las constructoras. Ahí se dice que la política de vivienda popular en México está diseñada para beneficiar a las empresas constructoras, aseguradoras, Afores y gobiernos locales y no a las familias de los trabajadores: adquirir un crédito inmobiliario en dependencias gubernamentales como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es un sueño que, al hacerse realidad, pronto se convierte en una pesadilla.

Por su parte Proceso trae su tema como: «El país, un panteón. Durazo ofrece verdad y justicia.» Y dice que sin conocer aún «las entrañas del monstruo», de inseguridad que heredará, el próximo gobierno anticipa un escenario de catástrofe: un país convertido en un panteón, extendida corrupción e ineficiencia policial, protección política a la delincuencia organizada y una imparable exigencia de justicia.

Así los titulares de este día: Milenio. Bajó decomiso de armas y subieron homicidios: SNSP; Reforma. Presume Gordillo riqueza «heredada»; El Universal. Los pobres, mayores víctimas de homicidio; La Jornada. AMLO: el cambio será pacífico, ordenado y profundo; Excélsior. Estados dan a deuda el doble que a obras; Sol de México. AMLO convoca cerrar puerta a lacras políticas; 24 Horas. Aumenta 82% el robo de cable del Trolebús; cobre atrae ladrones; La Razón. En este año 40% más de niños solos pasa por México rumbo a EU; El Heraldo. A favor del NAIM, 75% de vecinos; Crónica. En colonias de clase media 50% tiene agua subsidiada; El Unomásuno. «El Mencho» líder del «CJNG». El más buscado del planeta; El Día. Acuerdo por la educación; Economista. Mercados, atentos a decisión sobre NAIM; El Financiero. Tiene NAIM un retraso de 2 años; operará en 2022; Revista Buzos de la Noticia. Vivienda «popular» El gran negocio de las constructoras y Proceso. El país, un panteón. Durazo ofrece verdad y justicia.

Entre las cinco notas secundarias más destacadas en portadas tenemos:

1. Vuelven a clases 25.4 millones.

2. Imponen líder en Morena tras reclamos.

3. López Obrador les lee la cartilla a morenistas.

4. Retorna hoy Elba Esther al escenario político.

5. Penchyna insta al gobierno entrante a mantener Infonavit como pilar social

Vamos a ver cómo aborda cada diario su nota principal:

El Universal. Los pobres, mayores víctimas de homicidio. Las personas de bajos ingresos en México, como artesanos, comerciantes. agentes de ventas, choferes. campesinos, pescadores, encuestadores y hasta desempleados, entre otros, fueron el mayor número de víctimas de homicidio doloso en 2017, año más violento del país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Durante ese año se reportaron 31 mil 174 homicidios en México, esto es, 25 casos por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa que es superior a la registrada en 2016, cuando fue de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En el desglose de las cifras por ocupación por el número de asesinatos se observa que las personas ultimadas, blanco de la delincuencia, en su mayoría provenían de los sectores de bajos ingresos. Por actividad, 4 mil 565 casos fueron de desempleados; 4 mil 81, de artesanos; 3 mil 462 eran comerciantes, empleados y agentes de ventas; 2 mil 863 realizaban actividades agrícolas, ganaderas, forestales, de caza y pesca, y 2 mil 437 eran operadores de maquinaria industrial, ensambladores y conductores de transporte, entre otros oficios.

Milenio. Bajó decomiso de armas y subieron homicidios: SNSP. En el periodo 2015-2017 los decomisos de armas cayeron 34.8 por ciento y los homicidios dolosos con arma de fuego aumentaron 29.3 por ciento respecto del lapso entre 2012 y 2014, de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de la República y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el último año del gobierno de Felipe Calderón y los dos primeros de Enrique Peña Nieto se tuvo una estadística de que por cada asesinato con arma de fuego se aseguraban 74 armas. Para 2015 y 2017 esta cifra cayó hasta 37.3 De acuerdo con información proporcionada por la Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos mediante una solicitud de transparencia, fue en 2014 cuando se registró el mayor número de pertrechos puestos a disposición del Ministerio Público federal con un total de 812 mil 329 piezas, en tanto que el número de carpetas de investigación por asesinato en los que se usaron armas de fuego fueron 8 mil 589.

Reforma. Presume Gordillo riqueza ’’heredada’’. El 13 de marzo de 2013, dos semanas después de la captura de la ex lideresa sindical, Alfredo Bazúa Witte, notario 230 de la Ciudad de México, entregó copia del testamento de la madre de Gordillo a Juan Áyax Fuentes Mendoza, fiscal de la SEIDO responsable de las pesquisas.

Conforme al documento notarial, Zoila Estela Morales Ochoa, fallecida en 2009, presuntamente heredó a su hija una fortuna de más de 373 millones de pesos en obras de arte, inmuebles, empresas y dinero en efectivo. Estela Morales fue una maestra rural en comunidades indígenas de Chiapas, aunque el monto de la herencia la haga parecer como corredora inmobiliaria y millonaria coleccionista de arte.

La Jornada. AMLO: el cambio será pacífico, ordenado y profundo. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el triunfo de Morena fue tan contundente, que México vive un momento estelar, pero acotó: Todavía no hay victoria final; la habrá cuando no haya corrupción, violencia y se logre la reconciliación nacional. Falta demostrar que se puede gobernar con el pueblo. En su participación durante el quinto congreso nacional extraordinario de su partido, afirmó que la transformación del país será pacífica, pero profunda; ordenada, pero radical. Vamos a arrancar de raíz el régimen de corrupción y privilegios, aseguró.

López Obrador invitó a sus simpatizantes a iniciar, el primero de diciembre en el Zócalo capitalino, la construcción de un nuevo país. pidió a los legisladores ponerse cera en los oídos, no escuchar el canto de las sirenas, mientras a dirigentes y militantes exigió no caer en las prácticas de otros partidos. No encaramarnos en los cargos públicos. Que no haya influyentismo, corrupción, amiguismo, sectarismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política.

Excélsior. Estados dan a deuda el doble que a obras. Las entidades federativas gastaron más del doble de recursos en el servicio de la deuda contraída que en inversión productiva, durante 2017. De acuerdo con la reciente actualización de las finanzas públicas subnacionales que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las administraciones públicas estatales erogaron 142 mil millones de pesos en intereses y comisiones de la deuda pública, el año pasado.

El reporte indica que lo erogado en pago de deuda en 2017 fue 9% del gasto total; se trata de la proporción más alta en 21 años y, por primera vez desde 1996, este rubro superó lo que se invirtió en obra pública, en el que se destinaron 62 mil millones de pesos (4% del total). Los estados con mayor presión del servicio de la deuda fueron Quintana Roo, con 44.8% del gasto total, seguido de Nuevo León (28.2%) y Veracruz (23.8%), y los de menores presiones fueron Tlaxcala, Querétaro y Guerrero, con menos del 1 por ciento.

Sol de México. AMLO convoca cerrar puerta a lacras políticas. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador exigió a los consejeros, legisladores electos y funcionarios de Morena no encaramarse en el poder ni abrir la puerta a las lacras políticas que destruyan al partido.

’’No es encaramamos en los cargos públicos sin un ideal, sin un principio. Que el pragmatismo no arrase y que. sin ideas ni principios, se destruya nuestra organización’, demandó al participar en el Quinto Congreso Nacional Extraordinario de Morena López Obrador garantizó que su gobierno no decepcionará a nadie como ha sucedido con otros movimientos que han generado grandes expectativas y ’se han desvanecido".

24 Horas. Aumenta 82% el robo de cable del Trolebús; cobre atrae ladrones. El ex titular del Servicio de Transportes Eléctricos, Eduardo Venadero, afirmó que la incidencia del delito se abatió entre 2012 y 2016, con operativos en los que participaba la PGJ y la SSP, pero al entrar en vigor el Nuevo Sistema Penal Acusatorio se disparó el ilícito y aumentó la reincidencia.

El ex director general del Sistema de Transportes Eléctricos (STE), Eduardo Venadero, aseguró que antes de dejar el cargo, en marzo pasado, emprendió una iniciativa para cambiar el cable de cobre que se utiliza en el Trolebús por uno de aluminio con la finalidad de erradicar el robo del cableado, cuyo ilícito incrementó82.50%.

La Razón. En este año 40% más de niños solos pasa por México rumbo a EU. El flujo migratorio de menores no acompañados por un adulto aumentó 40.9. por ciento en México en el primer trimestre de 2018 en comparación con el mismo periodo de 2017, al pasar de 266 a 375, según datos de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, la cifra total de menores extranjeros presentados ante la autoridad migratoria se elevó 85 por ciento en el primer semestre de 2018 al pasar de 7 mil 773 en 2017 a 14 mil 388.

También en el mismo periodo de 2018, el número de niños migrantes acompañados por sus padres se elevó 101.7 por ciento, al pasar de 3 mil 114 en 2017 a 6 mil 281. Al respecto, durante el conversatorio “El Interés Superior de las Niñas y Adolescentes en Contexto de Migración”, el quinto visitador de la CNDH, Edgar Corzo Sosa, detalló que la condición de migración irregular, ser mujer menor de edad y no acompañada, es el principal riesgo para los migrantes que cruzan el país, por ello alertó sobre el incremento de flujo de menores de edad.

El Heraldo. A favor del NAIM, 75% de vecinos. En medio de la discusión sobre sí se construye o no el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), poco más de 75 por ciento de los habitantes que viven en la zona periférica de esta obra, están de acuerdo en que se construya. Federico Patiño, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, organismo del gobierno federal encargado del NAIM, afirmó que contrataron los servicios de cinco universidades de los municipios colindantes (Ateneo, Texcoco, Ecatepec, Nezahualcoyotl y Chimalhuacán), para hacer una encuesta.

“Tocamos la puerta de 311 mil viviendas y 75 por ciento están a favor del aeropuerto", dijo en entrevista con El Heraldo de México Aunque la obra continua, actualmente se encuentra en análisis en un grupo de expertos y según el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se llevará a consulta pública su continuidad.

Crónica. En colonias de clase media 50% tiene agua subsidiada. Cerca de la mitad de los habitantes de colonias de alto desarrollo humano como Narvarte, Roma y Del Valle, están pagando tarifas populares, destinadas originalmente a zonas de la Ciudad de México de condiciones económicas menos favorecidas. En las colonias céntricas de las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez, según datos ofi ciales, los subsidios reducen el pago bimestral del agua por debajo de los 400 pesos y lo hacen para un mayor porcentaje de usuarios que lo registrado en colonias de Iztapalapa.

La tarifa que un habitante de Narvarte o la Roma llega a pagar por un bimestre es en ocasiones de sólo 80 pesos, según pudo constatar Crónica a partir de los datos ofi ciales recabados a través de solicitudes de acceso a la información. En el primer bimestre de 2018, 45 por ciento de las colonias referidas de Cuauhtémoc y Benito Juárez pagó menos de la cuota mínima popular. Un bimestre después (el último disponible) se redujo un poco este porcentaje (40 por ciento). En Iztapalapa este porcentaje de usuarios está por debajo de 30 por ciento.

El Economista. Mercados, atentos a decisión sobre NAIM. Cancelar las obras del nuevo aeropuerto Internacional de México (NAIM) tendría un efecto negativo en los mercados financieros, fue una de las conclusiones del dictamen técnico sobre la construcción de la terminal aérea, presentado el pasado viernes por el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

“Detener esta obra y construir dos pistas y un nuevo aeropuerto en la Base aérea de santa lucía tendría posiblemente un impacto negativo en los mercados financieros”, expuso el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, al dar lectura al documento. explicó que además “implicaría negociaciones con acreedores y contratistas y costos que tendrían un impacto considerable en el presupuesto del 2019, por aceleración en el pago de los compromisos financieros”. Entre el 2016 y el 2017, el Grupo aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) emitió deuda verde en los mercados internacionales por un total de 6,000 millones de dólares para financiar la construcción de la nueva terminal aérea, la cual está garantizada por la Tarifa de Uso aeroportuario (TUA) del actual aeropuerto.

El Financiero. Tiene NAIM un retraso de 2 años; operará en 2022. El Nuevo Aeropuerto de México (NAIM) tiene dos años de retraso. Según el plan maestro inicial, la nueva terminal debería estar lista en octubre de 2020, pero no se cumplirá. Ahora, la fecha es el segundo semestre de 2022, destaca Parsons, empresa encargada de administrar el proyecto.

Datos de Bloomberg precisan que las obras que tienen demoras son: la red de distribución de combustible, que estará lista el 31 de enero de 2021; el centro de respuestas a emergencias, que concluirá el 14 de agosto; el edificio de pasajeros, el 20 de agosto del mismo año, entre otros. El plan maestro actualizado fue dado a conocer por AMLO el viernes, junto con el dictamen que opta por la sede de 2 pistas en Santa Lucía.

Unomásuno. «El Mencho» líder del «CJNG». El más buscado del planeta. Nemesio Oseguera Cavanes, líder del «Cártel Jalisco Nueva Generación», reemplazó a Joaquín«El Chapo» Guzmán como el hombre más buscado del mundo. Según DEA, el poderoso grupo criminal controla cientos de rutas para tránsito de drogas hacia EU, Europa y Asia.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias ”EI Mencho«, y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reemplazó al capturado Joaquín»El Chapo«Guzmán como el hombre más buscado del planeta. Según la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA), el poderoso CJNG que controla docenas de rutas de drogas hacia Estados Unidos, Europa y Asia, ahora ha superado al Cártel de Sinaloa de»El Chapo" como la fuerza del hampa que domina en México.

El Día. Acuerdo por la educación. Con el inicio del ciclo escolar 2018-2019, hoy arranca el Nuevo Modelo Educativo, para preescolar, 1° y 2° de primaria y 1° de secundaria, de manera que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, convocó a participar en una consulta ciudadana, que prevé 32 foros estatales y participación mediante Internet, con la que pretende avanzar en la construcción de consensos que permitan afrontar con equidad y calidad los retos del futuro; el secretario de Seguridad Pública de la CDMX, Raymundo Collins Flores, dio a conocer que está listo el operativo que la institución llevará a cabo por el regreso a clases de 36.6 millones de alumnos.

Revista Buzos de la Noticia. Vivienda «popular» El gran negocio de las constructoras. La política de vivienda popular en México está diseñada para beneficiar a las empresas constructoras, aseguradoras, Afores y gobiernos locales y no a las familias de los trabajadores: adquirir un crédito inmobiliario en dependencias gubernamentales como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es un sueño que, al hacerse realidad, pronto se convierte en una pesadilla.

Proceso. El país, un panteón. Durazo ofrece verdaderas y justicia. Sin conocer aún «las entrañas del monstruo», de inseguridad que heredará, el próximo gobierno anticipa un escenario de catástrofe: un país convertido en un panteón, extendida corrupción e ineficiencia policial, protección política a la delincuencia organizada y una imparable exigencia de justicia. "Para enfrentar la tarea exitosamente se requerirá de una entrega total, como si fuera un postulado, segura Alfonso Durazo, el hombre a quien el presiente electo, AMLO le encargó la tarea de regresarle la seguridad a México.

