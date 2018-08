Porque las noticias nos buscan...

**Las principales noticias del momento, en las portadas de los diarios nacionales.

La Crónica de Chihuahua

17 de agosto, 07:30 am

INCERTIDUMBRE POR POLÍTICA ECONÓMICA DE AMLO.

DESAPARECEN DICONSA Y LICONSA.

Muy buenos días tengas en este viernes 17 de agosto de 2018, ya entrando el fin de semana. Hoy un tema que intenta destacar entre todos los medios nacionales, es que el Banco de México ve riesgo con políticas del nuevo gobierno, del tema hablan El Universal, 24 Horas y El Economista. Por su parte Milenio Diario nos dice que Trump desautoriza a su equipo sobre el TLC; mientras que Reforma le da espacio a las declaraciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el tema que manejó ayer en su portada y señala que la dependencia rechaza proteger al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte.

Sobre el primer tema, el Banco de México advirtió de los posibles efectos de la política económica del nuevo gobierno que encabezará López Obrador, la cual puede generar mayor inflación y una fuerte desaceleración, riesgo que puede darse de manera simultánea. Los riesgos que plantea se dan en un entorno de bajo volumen del comercio internacional, mayores precios del petróleo y una recesión económica en Estados Unidos. Esto fue manifestado ayer por los miembros de la Junta de Gobierno del banco central durante la reunión del pasado 2 de agosto, cuando se decidió mantener por unanimidad la tasa de referencia en 7.75%.

De acuerdo con la minuta número 61 de la reunión, en el análisis y motivación de los votos, se puso de manifiesto que existe la posibilidad de que se enfrente una fase cíclica de la economía en que la inflación se sitúe persistentemente por encima de su meta, mientras la economía muestra una fuerte desaceleración. El tema es manejado por el diario 24 Horas como: una incertidumbre por política económica de AMLO.

El diario Reforma le da seguimiento a su tema de ayer de ocho columnas y dice que La Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó proteger al ex Gobernador de Chihuahua César Duarte porque, aseguró, su eventual captura y extradición están en manos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y de inmediato Javier Corral, actual Mandatario de la entidad norteña, reviró y denunció que la protección viene por órdenes del Presidente Enrique Peña.

En tanto que Milenio dice que aunque el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, confió en alcanzar pronto un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC), el presidente Donald Trump dijo que “no tiene prisa”, porque busca un pacto justo. En tanto que Excélsior señala que Luis Raúl González, presidente CNDH, lanzó un llamado a los actores políticos para que garanticen una Fiscalía General de la República con autonomía y neutralidad. Por su parte la Jornada, El Sol de México y Financiero le dan espacio al Consejo Mexicano de Negociosa y dice que van a apoyar a AMLO a «ser un buen presidente». Y, finalmente, vemos como El Día dice que desaparecen Diconsa y Liconsa, esto luego que AMLO anunció la creación de un nuevo organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana.

Así los titulares: Reforma. Niega SRE dilación; Corral acusa a Peña; El Universal. Banxico ve riesgo con políticas de nuevo gobierno; Milenio. Desautoriza Trump a su equipo sobre TLC rápido; Excélsior. CNDH: es preferible un fiscal neutral; Jornada. CMN: apoyaremos a AMLO a «ser un buen presidente»; Sol de México. “Tenemos muchas ganas de ayudarlo”; 24 Horas. Incertidumbre por política económica de AMLO: Banxico; La Razón. Morena, PT y PES arman aplanadora legislativa; va “cuando se necesite”; Heraldo. Acuerdan Bloque Legislativo; Crónica. Pasar del modelo curativo al preventivo, el reto: Alcocer; Unomásuno. Golpe al «CJNG» en Chiapas; El Día. Desaparecen Diconsa y Liconsa; El Economista. AMLO debe mantener disciplina fiscal: Banxico y El Financiero. México, potencia económica: AMLO y empresarios.

Entre las cinco notas secundarias que más destacan este día en las portadas tenemos:

1. Murió Aretha Franklin, una de las mejores interpretes de Estados Unidos.

2. No permitiremos en el gabinete de AMLO posturas neoliberales.

3. Senado gasta de más en 34 comisiones.

4. Trump afirma que medios son oposición.

5. EPN insta a encarar retos; defiende Reforma Educativa.

Vamos a ver cómo aborda cada diario su tema principal:

Reforma. Niega SRE dilación; Corral acusa a Peña. La Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó ayer proteger al ex Gobernador de Chihuahua César Duarte porque, aseguró, su eventual captura y extradición están en manos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y de inmediato Javier Corral, actual Mandatario de la entidad norteña, reviró y denunció que la protección viene por órdenes del Presidente Enrique Peña.

La Cancillería explicó que el Gobierno estadounidense lleva más de 3 meses analizando la petición realizada por la PGR. «Se ha dado trámite a todas las solicitudes que la PGR ha presentado a la SRE en contra del citado reclamado para ser procesado por los delitos de peculado, peculado equiparado y delitos electorales», informa la dependencia que encabeza Luis Videgaray en una carta enviada a REFORMA.

El Universal. Banxico ve riesgo con políticas de nuevo gobierno. El Banco de México (Banxico) advirtió de los posibles efectos de la política económica del nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, la cual puede generar mayor inflación y una fuerte desaceleración, riesgo que puede darse de manera simultánea. Los riesgos que plantea se dan en un entorno de bajo volumen del comercio internacional, mayores precios del petróleo y una recesión económica en Estados Unidos.

Así lo manifestaron los miembros de la Junta de Gobierno del banco central durante la reunión del pasado 2 de agosto, cuando se decidió mantener por unanimidad la tasa de referencia en 7.75%. De acuerdo con la minuta número 61 de la reunión, en el análisis y motivación de los votos se puso de manifiesto que existe la posibilidad de que se enfrente una fase cíclica de la economía en que la inflación se sitúe persistentemente por encima de su meta (3% con un margen de tolerancia de +1-1%), mientras la economía muestra una fuerte desaceleración.

Milenio. Desautoriza Trump a su equipo sobre TLC rápido. Aunque el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, confió en alcanzar pronto un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC), el presidente Donald Trump dijo que “no tiene prisa”, porque busca un pacto justo. Ayer, durante una nueva ronda de reuniones entre funcionarios estadunidenses y mexicanos, Lighthizer habló sobre el tratado trilateral. “Confío en que en los próximos días tengamos un gran avance”, expresó.

Sin embargo, el republicano expresó que no hay ninguna prisa en que el asunto se resuelva. “Lo estamos haciendo bien. No tengo prisa. Queremos hacer un acuerdo correcto. El TLC ha sido un desastre para nuestro país... o tenemos un TLC justo para nosotros o no tendremos uno en lo absoluto”, aseveró. En una reunión con su gabinete, Trump no compartió el optimismo de Lighthizer, y lo interrumpió para decirle que estaba bien si ese logro no se produce. Insistió en la “terrible” situación en que se encuentra EU por causa del TLC; “tenemos mucho mejores alternativas”, aseguró.

Excélsior. CNDH: es preferible un fiscal neutral. Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lanzó un llamado a los actores políticos para que garanticen una Fiscalía General de la República con autonomía y neutralidad. En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, sostuvo que con estas condiciones se evitará que la institución sea un brazo político para la procuración de justicia. Reconoció que hay debilidad en las instituciones, pero éstas son perfectibles.

“En la medida en que alcancemos un mayor grado de certeza sobre esa autonomía, con independencia de quienes estén al frente del gobierno, siempre será una mejor garantía para la ciudadanía”, afirmó. Dijo confiar en que no habrá “fiscal carnal”, ya que, entre otros factores, el Congreso tiene en sus manos la posibilidad de proponer a los candidatos.

Jornada. CMN: apoyaremos a AMLO a «ser un buen presidente». El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo ayer el respaldo de los empresarios agrupados en el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) para invertir en sus programas y hacer de México una potencia económica, e incluso para que cumpla su propósito de ser el mejor presidente.

Tenemos muchas ganas de ayudarlo a que sea un muy buen presidente de México. ¡Es nuestro presidente electo! ¡30 millones de votos es muy impresionante! 30 millones de votos para bien. ¡Qué bien!, expresó de buen ánimo Claudio X González, presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark y uno de los más críticos de López Obrador durante la campaña electoral. Consideró que el presidente electo “está actuando de manera muy pragmática; va bien la transición y queremos que siga yendo muy bien, porque como le comentamos, él dijo con toda sinceridad el primero de julio que quiere ser recordado por haber sido un buen presidente de México. Total apoyo”.

Sol de México. “Tenemos muchas ganas de ayudarlo”. Los 50 dueños de las empresas más importantes de México se comprometieron con inversiones para hacer que la tasa de crecimiento del país sea de 4% y reducir la violencia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien eliminará obstáculos y dará facilidades a sus negocios.

“El presidente electo está actuando de una forma muy pragmática y va bien la transición”, aseveró Claudio X. González Laporte, expresidente del CMN; hay un total apoyo de los empresarios, a pesar de que hay algunos temas donde hay preocupación como una mayor seguridad y como se echará andar los programas sociales. añadió el empresario. Por otra parte, Alejandro Ramírez Magaña. presidente del Consejo Mexicano de Negocios, declaró que ofrecieron todo su apoyo a López Obrador para echar andar los programas como los jóvenes con futuro y aprendices para que trabajen en las empresas.

24 Horas. Incertidumbre por política económica de AMLO: Banxico. La mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) manifestaron su incertidumbre y riesgos respecto a la política económica que llevará a cabo la nueva administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

En la minuta número 61 de la Junta de Gobierno, que se dio a conocer ayer, se argumentó que la falta de detalles acerca de las acciones que tomará la nueva administración en diversos ámbitos también acarrea riesgos para la evolución de la demanda interna en la segunda mitad de 2018 yen 2019. Este documento se presenta cada vez que se reúnen los integrantes de este organismo autónomo para discutir el tema de la Política Monetaria.

La Razón. Morena, PT y PES arman aplanadora legislativa; va “cuando se necesite”. PARTIDOS ACUERDAN mantener la coalición Juntos Haremos Historia de manera permanente en Congresos; Por darán línea a legisladores para que respalden propuestasLos presidentes nacionales de Morena, PT y PES, Yeidckol Polevnsky, Alberto Anaya y Hugo Eric Flores, respectivamente, firmaron el Acuerdo Político de Unidad y Acción Legislativa para continuar con la coalición Juntos Haremos Historia de manera permanente e impulsar la agenda del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

“Cuando sea necesario vamos a utilizar la mayoría que nos dio el pueblo de México para sacar adelante las metas del Presidente electo, como son el combate a la corrupción y la austeridad republicana”, dijo Polevnsky. La líder morenista afirmó: “no queríamos tener solamente la Presidencia, gubernaturas, congresos federales y locales o ser la primera fuerza en el Senado; queremos cambios verdaderos. El Presidente electo ya los ha delineado y les da tarea a nuestros legisladores. Los grupos parlamentarios dependen de los partidos y tomamos como decisión ratificar nuestra coalición y que nuestra agenda sea la misma a nivel nacional”.

Heraldo. Acuerdan Bloque Legislativo. Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social firmaron un nuevo acuerdo político y legislativo con el propósito de tener mayoría en el Congreso de la Unión y así concretar las prioridades del nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador. Este pacto, firmado por los dirigentes de Morena, PT y PES; Yeidckol Polevnsky, Alberto Anaya y Hugo Eric Flores, respectivamente, es la continuación de los acuerdos del pasado proceso electoral.

“Los partidos firmantes convienen en conformar una amplia alianza legislativa y suscribir acuerdos de participación conjunta para garantizar la estrategia legislativa que derive de lo acordado en la (pasada) campaña. “Y que Morena, PT y PES se comprometen a definir como agenda legislativa, tanto en el Congreso de la Unión, como en los Congresos de los estados, a apoyar la Cuarta Transformación”, detalla el acuerdo.

Crónica. Pasar del modelo curativo al preventivo, el reto: Alcocer. Dentro del eje fundamental de la política de Salud del próximo gobierno está el reto de pasar de un modelo curativo a uno preventivo y de educación comunitaria en materia de salud primaria. Así lo adelantó en entrevista con Crónica el doctor Jorge Alcocer Varela, próximo secretario de Salud.

El investigador emérito del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, y Premio Nacional de Ciencias y Artes, dice que el país tiene un sistema de salud defi ciente e inequitativo. Además de combatir la raíz del mal, dice que también es prioritario atender a ese 40 por ciento de la población que todavía no tiene acceso a medicamentos en forma directa. Lo vamos a hacer en una forma gratuita para toda la población, asegura.

Unomásuno. Golpe al «CJNG» en Chiapas. Capturan a 48. Uno de los golpes más certeros al «Cártel Jalisco Nueve Generación»; en operativo conjunto con las fuerzas armadas, fueron capturados 48 integrantes de la empresa criminal que comanda Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho».

En uno de los golpes más certeros asestados al Cártel Jalisco Nueva Generación, mediante operativo conjunto entre las secretarías de Marina Armada de México y Defensa Nacional, Procuraduría General de la República, Comisión Nacional de Seguridad y autoridades estatales y municipales, fueron detenidos en Chiapas 48 presuntos integrantes de la empresa criminal comandada por Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», por quien se ofrecen recompensas de 30 millones de pesos y cinco millones de dólares en México y EU.

El Día. Desaparecen Diconsa y Liconsa. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de un nuevo organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), con lo que desaparecerán Diconsa y Liconsa, toda vez que ambas instituciones serán fusionadas para el nacimiento de este nuevo organismo que será dirigido por Ignacio Ovalle Fernández. A su vez, confirmó a Víctor Villalobos como próximo titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció diversos nombramientos para el sector agropecuario en la administración entrante, además de la creación de un nuevo organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) donde se incluye la fusión de Diconsa y Liconsa. En conferencia de prensa, confirmó a Víctor Villalobos como próximo titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y precisó que Segalmex estará a cargo de Ignacio Ovalle Fernández. “Vamos a rescatar al campo y vamos a rescatar a los pobladores del campo”, se trata de que “coman los que nos dan de comer”, afirmó.

El Economista. AMLO debe mantener disciplina fiscal: Banxico. EL BANCO de México (Banxico) advierte que prevalece la incertidumbre sobre las estrategias políticas y planes que llevará a cabo la nueva administración, asi lo consigna la minuta 61, correspondiente a la reunión del 2 de agosto, la primera realizada tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. “La falta de detalles acerca de las acciones que tomará la nueva administración en diversos ámbitos también acarrea riesgos para la evolución de la demanda interna en la segunda mitad del 2018 y en el 2019”, detallaron.

De acuerdo con la relatoría, uno de los miembros de la Junta de Gobierno “notó la posible modificación de la postura fiscal por parte de la nueva administración, así como el deterioro en las condiciones de acceso de nuestro país al comercio internacional”.

Financiero. México, potencia económica: AMLO y empresarios. Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los empresarios se comprometieron con él para hacer de México una potencia económica. Luego de más de tres horas con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el presidente electo dijo que hay voluntad de los empresarios de colaborar «para juntos sacar adelante al país».

Informó que también pactaron para que México crezca 4 por ciento al año. La reunión fue un «diálogo franco», aseguró Alejandro Ramírez, presidente del CMN. Hablaron del nuevo aeropuerto, del programa para jóvenes, del apoyo a Pymes y seguridad. AMLO dijo que hoy les compartirá el dictamen del NAIM.

Claudio X. González, expresidente del CMN, destacó que para que haya un país grande se requiere confianza, estado de derecho y una conciliación de factores.

