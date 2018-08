Porque las noticias nos buscan...

La Crónica de Chihuahua

16 de agosto, 07:21 am

CREAN DEA Y MÉXICO GRUPO CONTRA NARCOS.

PROTEGE VIDEGARAY A DUARTE.

Muy buenos días tengas en este jueves 16 de agosto de 2018. La semana se está yendo y los diarios nacionales, en sus notas de ocho columnas, siguen trayendo temática dispersa, pues cada uno, durante toda la semana ha esto trayendo temas diferentes, sin que se pongan de acuerdo para tratar un solo tema. Así vemos por ejemplo como Milenio Diario llega con el tema de que la PGR y la DEA van contra narcofianzas en Estados Unidos; en El Universal que Morena va recortar 5 mil mdp en Congreso o el diario Reforma que aborda el tema de que el gobernador Javier Corral acusó al Canciller mexicano, Luis Videgaray, de frenar la detención y extradición del ex Mandatario de Chihuahua César Duarte.

Sobre el primer tema, de Milenio Diario, observamos como la Procuraduría General de la República y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos crearon un equipo de investigación para combatir las redes financieras de los grupos del narcotráfico. En conferencia de prensa conjunta, Anthony Williams, jefe de Operaciones de la DEA, puntualizó que atacar las finanzas de los cárteles es clave, porque el único propósito de estas entidades es el dinero.

En la segunda información se dice que las bancadas de Morena en el Congreso alistan un recorte al gasto de ambas cámaras para 2019 por más de 4 mil 875 millones de pesos. En entrevista con Universal, Porfirio Muñoz Ledo, quien se perfila para presidir la Cámara de Diputados, adelantó que promoverá un recorte de 40% al presupuesto en San Lázaro. El ajuste sería de alrededor de 3 mil 375 millones de pesos, debido a que el presupuesto total asignado para la Cámara Baja fue de 8 mil 439 millones 435 mil pesos en este año.

La información de Reforma informa que hay protección de Videgaray a Cesar Duarte y señala que el gobernador Javier Corral acusó al Canciller mexicano de frenar la detención y extradición del ex Mandatario de Chihuahua. El panista indicó que la estrategia del Gobierno de Peña es dilatar el caso Chihuahua con relación a los ex Mandatarios de Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo. Tenemos un cuello de botella, que es Relaciones Exteriores, en donde Videgaray está cuidando su pellejo. Y es que una de las acusaciones de mayor relevancia contra César Duarte es la presunta triangulación de 250 millones de pesos desde la Secretaría de Hacienda cuando Luis Videgaray era titular hacia el área educativa de la Administración del ex Gobernador y luego hacia el PRI para las campañas de 2016.

Otras notas que destacan en las portadas de hoy vemos por ejemplo la de El Sol de México que dice que La Agenda Antidrogas de Estados Unidos y México combatirán la infraestructura financiera de los cárteles mexicanos con un nuevo grupo especial de agentes de ambos países que funcionará en Chicago, de tema relacionado con el narco también habla Excélsior, pero éste dice que atacar los recursos económicos que obtiene el narcotráfico con sus operaciones será la estrategia del próximo gobierno federal contra estas bandas criminales, aseguró Alfonso Durazo, propuesto como secretario de Seguridad Pública; mientras que sobre quiebra 10 universidades informa Crónica y en tema relacionado La Jornada señala con declaraciones de AMLO que el gasto a las universidades se ajustará a inflación y 24 Horas señala que El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá 500 impugnaciones en sólo una semana.

Así los titulares en este día: Milenio. PGR y DEA van contra narcofinanzas en EU; Universal. Morena va por recortar 5 mil mdp en Congreso; Reforma. «Protege Videgaray a Duarte»; La Jornada. AMLO: el gasto a universidades se ajustará a inflación; Excélsior. Priorizan atacar finanzas del narco; Sol de México. Crean DEA y México grupo contra narcos; 24 Horas. El TEPJF resolverá 500 impugnaciones en sólo una semana; La Razón. Cambia plan: ya no va Guardia Nacional ni irán tras “objetivos prioritarios”; El Heraldo. Crece hoyo en la Bolsa...de Valores; Crónica. Casi en la quiebra, diez universidades públicas; Unomásuno. Escapó “El Mencho"; El Día. Del Mazo hunde Edomex; El Economista. Tren Maya interesa ya a firmas de Asia y Europa.

Entre las cinco notas secundarias que más destacan este día en las portadas tenemos:

1. Abren ronda crucial en renegaciación del TLC.

2. La gasolina sube en México y baja en Estados Unidos.

3. Amenazan democracia ataques a medios.

4. 11 millones requieren un empleo.

5. Azotó lluvia a la Ciudad de México.

Vamos a ver cómo aborda cada diario su nota principal:

Milenio. PGR y DEA van contra narcofinanzas en EU. La Procuraduría General de la República (PGR) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de EU crearon un equipo de investigación conjunto con sede en Chicago para combatir las redes financieras de los grupos del narcotráfico. En conferencia de prensa conjunta, Anthony Williams, jefe de Operaciones de la DEA, puntualizó que atacar las finanzas de los cárteles es clave, porque “el único propósito de estas entidades es el dinero”

El nuevo grupo binacional se enfocará en investigaciones internacionales y perseguirá a personajes de “alto valor” de los cárteles, abundó Brian M. Mc- Knight, encargado de la oficina local de la DEA. “Hemos puesto en marcha planes de acción innovadores para resolver este problema”, del narcotráfico declaró el agente especial. Asimismo, se informó que habrá un combate a pandilleros que están involucrados en la distribución de drogas en Chicago.

Universal. Morena va por recortar 5 mil mdp en Congreso. La Jucopo es la caja de las transas, dice; pide recuperar prestigio del Congreso. Las bancadas de Morena en el Congreso alistan un recorte al gasto de ambas cámaras para 2019 por más de 4 mil 875 millones de pesos. En entrevista con EL UNIVERSAL, Porfirio Muñoz Ledo, quien se perfila para presidir la Cámara de Diputados, adelantó que promoverá un recorte de 40% al presupuesto en San Lázaro.

El ajuste sería de alrededor de 3 mil 375 millones de pesos, debido a que el presupuesto total asignado para la Cámara Baja fue de 8 mil 439 millones 435 mil pesos en este año. Los rubros a reducir, explicó Muñoz Ledo, son: viajes y gastos de avión, bajar de 56 a40 las comisiones ordinarias y no crear más de 10 especiales o extraordinarias, cancelar contratos de consultores externos y llevar al mínimo indispensable el número de asesores.

Reforma. «Protege Videgaray a Duarte». El Gobernador Javier Corral acusó al Canciller mexicano, Luis Videgaray, de frenar la detención y extradición del ex Mandatario de Chihuahua César Duarte. El panista indicó que la estrategia del Gobierno de Enrique Peña es dilatar el caso Chihuahua con relación a los ex Mandatarios de Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo. «Tenemos un cuello de botella, que es Relaciones Exteriores, en donde el propio Videgaray está cuidando su pellejo, ¡claro que sí!», indicó Corral en entrevista con REFORMA.

Una de las acusaciones de mayor relevancia contra César Duarte es la presunta triangulación de 250 millones de pesos desde la Secretaría de Hacienda cuando Luis Videgaray era titular hacia el área educativa de la Administración del ex Gobernador y, posteriormente, hacia el PRI para las campañas de 2016. Por esta causa penal, la Fiscalía de Chihuahua detuvo a Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del tricolor, quien permanece preso en el Cereso estatal de Aquiles Serdán y cuyo caso ahora está en manos de un juez federal.

La Jornada. AMLO: el gasto a universidades se ajustará a inflación. Firmará acuerdo con la Anuies Promete AMLO destinar recursos para mejorar educación superior El presupuesto del sector será igual al de 2018 más el impacto inflacionario Las universidades asumen buscar un equilibrio entre cobertura y calidad. Ante los rectores del país, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a otorgar, a partir de 2019, presupuestos indexados a las universidades públicas; a poner en marcha dos programas, uno para educación media superior y otro para superior, y a buscar un equilibrio entre la cobertura y la calidad en ese nivel educativo, porque no se debe tener una enseñanza excluyente.

Prometió que antes de tomar posesión como Presidente de la República, el primero de diciembre, firmará un acuerdo con las universidades públicas y privadas para mejorar la educación superior, por lo cual se anunció que habrá nuevas reuniones con la finalidad de trabajar de manera conjunta los ejes para suscribir dicho documento.

Excélsior. Priorizan atacar finanzas del narco. Atacar los recursos económicos que obtiene el narcotráfico con sus operaciones será la estrategia del próximo gobierno federal contra estas bandas criminales, aseguró Alfonso Durazo, propuesto como secretario de Seguridad Pública.

“Para nosotros es más importante perseguir el dinero que a los propios narcotraficantes porque lo que da capacidad de operación al narcotráfico no son los liderazgos, es el recurso financiero que da capacidad para corromper y para operar”, dijo tras la reunión que sostuvo con senadores y con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que el arresto de los líderes de bandas no ha sido efectivo para acabar con el fenómeno del narco, “de 122 objetivos se han detenido 120 y sigue la violencia”.

Sol de México. Crean DEA y México grupo contra narcos. La Agenda Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y México combatirán la infraestructura financiera de los cárteles mexicanos con un nuevo grupo especial de agentes de ambos países que funcionará en Chicago. El agente especial Brian M. McKnight encargado de la oficina local de la DEA. destacó que tomarán el modelo que se aplicó en Colombia para ayudar al gobierno mexicano. Y destacó que los narcotraficantes colombianos ya no están en el juego, son los mexicanos —dijo— quienes tienen el control de todas las redes de distribución en Estados Unidos.

“Hemos puesto en marcha planes de acción innovadores para resolver este problema«, declaró McKnight en una conferencia conjunta con autoridades mexicanas realizada en Chicago. El nuevo grupo, que se enfocará en investigaciones internacionales, perseguirá a personajes de»alto valor«de los cárteles. con ayuda directa de “10 oficinas de la DEA en México», informó McKnight sin ofrecer otros detalles.

24 Horas. El TEPJF resolverá 500 impugnaciones en sólo una semana. Existen, al menos, 348 demandas contra los comicios de diputados federales y 153 acerca de los resultados de la elección de senadores. En su próxima sesión, el INE debe asignar a los partidos políticos nacionales, senadurías y diputaciones plurinominales, así como informar sobre cómo quedará integrado el próximo Congreso de la Unión.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene pendientes de resolver más de 500 impugnaciones de las pasadas elecciones de diputados y senadores. De acuerdo a una revisión de este diario, hayal menos348demandas contra los comicios de diputados federales y 153sobre los resultados de la elección de senadores. Según el calendario electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) sesionara el 23 de agosto próximo para asignar a los partidos políticos nacionales las senadurías y diputaciones por la vía plurinominal, con lo cual también informará sobre la conformación oficial del próximo Congreso de la Unión.

La Razón. Cambia plan: ya no va Guardia Nacional ni irán tras “objetivos prioritarios”. El futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, anunció que en el plan de seguridad que planteó el próximo Gobierno federal no se creará la Guardia Nacional y en cambio la estrategia será perseguir el dinero de los delincuentes para minar su poder económico, en lugar de definir objetivos prioritarios. “Para nosotros es más importante perseguir el dinero del narcotráfico que a los propios narcotraficantes, porque lo que da capacidad de operación al narco son los liderazgos, el recurso financiero para corromper y operar”, expresó al término de un desayuno con senadores electos de Morena.

Ha sucedido también, agregó, que en la “persecución de los objetivos financieros se fraccionan las organizaciones criminales y se vuelve más difícil su control para el Estado mexicano, consecuentemente ahí sí hay un replanteamiento de fondo que será que en lugar de perseguir a los narcotraficantes vamos a perseguir el dinero del crimen organizado”.

El Heraldo. Crece hoyo en la Bolsa...de Valores. En este gobierno, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tendrá su peor rendimiento sexenal desde 1975, es decir, de las últimas siete administraciones, ante factores como el Brexit, la renegociación del TLCAN, el triunfo de Trump y los crecientes conflictos geopolíticos y comerciales en el mundo.

Su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), registra una ganancia, al 15 de agosto, de 14.73 por ciento, la cual queda lejos de lo observado en los gobiernos anteriores. Desde 1975, cuando entró en vigor la Ley del Mercado de Valores, y la Bolsa de Valores de México cambió su denominación a BMV, en la administración de José López Portillo (1976- 1982), el IPC, que concentra a las mayores empresas del mercado, ganó 167.85 por ciento.

Crónica. Casi en la quiebra, diez universidades públicas. Diez universidades públicas del país están casi en la quiebra debido a los adeudos millonarios en impuestos, seguridad social y recargos, cercanos a los 10 mil millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Las “universidades con problemas estructurales críticos”, denominadas así por la SEP, se suman a las carencias nacionales en la educación superior relatadas por Crónica en las últimas semanas. Entre las “instituciones deudoras” sobresalen tres: la Universidad Veracruzana, con un pasivo de 2 mil 800 millones de pesos; la Universidad Autónoma de Zacatecas, con mil 900 millones de pesos; y la Universidad Autónoma de Chiapas, con mil 700 millones de pesos

Unomásuno. Escapó “El Mencho". Tras el ofrecimiento de una recompensa de 30 millones de pesos por la ubicación o captura de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, grupo armado de la delincuencia organizada, en lo que podría ser el inicio de una escalada de violencia en Jalisco, atacó a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Estatal, cuyos integrantes abatieron a dos sicarios, lesionaron a dos más y capturaron a uno.

Un soldado está herido, pero es reportado fuera de peligro. Grupos especiales policiales y Fuerzas Federales localizan a los delincuentes, que lograron escapar. Trascendió que los servidores públicos «iban tras el capo de capos» michoacano-jalisciense, pero que éste, una vez más, logró evadirse.

El Día. Del Mazo hunde Edomex. La organización civil Alto al Secuestro que dirige Isabel Miranda de Wallas, señaló que el número de víctimas de secuestro incrementaron 6.2% durante el mes de julio, cuando se registraron 154 casos, mientras que en junio se tenía registro de 145. El Estado de México es la entidad con mayor incidencia de secuestro durante la administración de Enrique Peña Nieto.

La organización civil Alto al Secuestro que dirige Isabel Miranda de Wallas, señaló que el número de víctimas de secuestro incrementaron 6.2% durante el mes de julio, cuando se registraron 154 casos, mientras que en junio se tenía registro de 145. De acuerdo con el reporte, el Estado de México es la entidad con mayor incidencia de secuestro durante la administración de Enrique Peña Nieto con 24, seguida por Veracruz con 23; Tamaulipas, 14; CDMX, 10; Puebla, ocho; Tabasco, seis; Zacatecas, cinco y Michoacán, cuatro casos, respectivamente.

El Economista. Tren Maya interesa ya a firmas de Asia y Europa. Empresa ferroviarias de diversos países de Europa y Asia están interesadas en colaborar en el proyecto del Tren Maya, al menos en la etapa que correrá por Quintana Roo. Así lo reveló Eduardo Ortiz Jasso, director de la Agencia de Proyectos Estratégicos del estado, quien dijo que no podía precisar los nombres de las firmas, pero que los ofrecimientos se han hecho a través de la plataforma Proyectos México, donde la obra, cuya inversión ascenderá hasta los 150,000 millones de pesos, fue subida para recibir financiamiento privado.

Actualmente, añadió el funcionario, están en proceso de organización mesas de trabajo con los representantes de las diferentes entidades que participarán en el Tren Maya para determinar de dónde provendrá el capital para el proyecto, e incluso se analiza la posibilidad de crear un fideicomiso que aglutine todas las aportaciones.

