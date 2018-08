Porque las noticias nos buscan...

La Crónica de Chihuahua

15 de agosto, 07:25 am

EXIGEN EN ESTADOS RESPETAR SOBERANÍA

INSEGURIDAD, CULPA DE GOBERNADORES

Muy buenos días tengas en este miércoles 15 de agosto ya media semana. Hoy, al igual que los primeros días los diarios llegan con temas diferentes. Así vemos que hay temas como el que en los estados exigen respetar soberanía, nota de Reforma; sobre los huachicoleros, pero ahora que también roban gas en 7 estados, nota de El Universal o que sólo seis ciudades están lista para la descentralización, tema fuerte de Milenio.

Sobre el primer tema, que trae Reforma, se dice que estados exigen respetar soberanía, pues por considerar que contraviene el pacto federal, Gobernadores y Mandatarios electos cuestionaron la estructura de 32 delegados estatales anunciada por el Presidente electo, esto tras la publicación del diario de ayer sobre que AMLO ha girado instrucciones a los próximos delegados para alistar la supervisión de fondos federales en las entidades con la intención de que no haya intermediarios ni cobro de moches. Enrique Alfaro, Gobernador electo de Jalisco, aseguró que su Administración no permitirá que ningún funcionario federal ejerza funciones que sólo le corresponden a la autoridad estatal. "No es en un ánimo de pleito, pero no vamos, en ninguna circunstancia, a permitir que se quieran generar poderes por encima de los poderes públicos.

En el segundo tema se informa que los huachicoleros encontraron en el robo del gas licuado (LP) otra fuente de ingresos extra a la que les deja la toma clandestina de la gasolina, y al menos en 2017 concentraron este delito en siete estados del país. Este crimen se ha intensificado en los últimos años a través de las perforaciones ilegales en la red de ductos de Petróleos Mexicanos, aunque con una mayor presencia en Puebla y Estado de México. El año pasado también se reportaron casos en Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz y Tlaxcala. El robo de gas LP registró 71 tomas clandestinas para extraer el carburante durante 2012; sin embargo, la cifra ascendió a 166 casos al cierre del año pasado, un incremento de 133% en ese lapso.

Y sobre el ya conocido tema de decentralización de las dependencias federales, Milenio Diario menciona que solo seis ciudades tienen la infraestructura de vivienda y oficinas para albergar a las dependencias gubernamentales a descentralizar como lo plantea el próximo gobierno, afirmó Alejandro Kuri, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Las metrópolis con capacidad para esos cambios son Monterrey, propuesta para ser la sede de la Secretaría de Economía; Puebla, Educación Pública; Villahermosa, Energía; San Luis Potosí, Comunicaciones y Transportes; Mérida, Medio Ambiente, y Veracruz, Comisión Nacional del Agua, dijo el directivo en conferencia.

Llaman también la atención otros temas como el de 24 Horas que señala que revientan el 2do Foro para la pacificación y la reconciliación, y es que los foros por la paz convocados por Obrador, sumaron otro desencuentro con víctimas de la violencia en el país. En Morelia, Michoacán, José Manuel Míreles, ex líder de autodefensas, y Bernardo Corona, secretario de Seguridad Pública de la entidad, abandonaron el recinto donde se realizaba el foro; el caso igual vuelve a la arena gracias al diario La Razón con declaraciones de Alejandro Encinas o que los poderes Judicial y Legislativo registraron aumentos constantes en su presupuesto de cada año durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; y también vemos como el diario El Heraldo señala que México alimenta a 160 países, pues es líder agroalimentario y ocupa el lugar 11, a escala mundial; y bueno según Alfonso Durazo en tres años se comenzaría a sentir mejora en seguridad; sobre el mismo tema El Día señala que la inseguridad es culpa de gobernadores, según declaraciones de el priista Miguel Ángel Osorio Chong.

Así los titulares en esta día: Reforma. Exigen en estados respetar soberanía; Universal. Huachicoleros también roban gas en 7 estados; Milenio. Solo seis ciudades están listas para la descentralización; Jornada. Alza sin freno en el gasto de los poderes Judicial y Legislativo; Excelsior. Perfilan Fiscalía de transición; Sol de México. Involucrarán en seguridad a ciudadanos; 24 Horas. Revientan 2do foro para la pacificación y la reconciliación; La Razón. Encinas anuncia Comisión de la Verdad por caso Iguala... con las líneas del GIEI; El Heraldo. Alimenta México a 160 países; Crónica. Durazo da tres años para sentir mejora en seguridad; Unomásuno. Ejecutan a 10 Jornada sangrienta; El Día. Inseguridad, culpa de gobernadores; El Financiero. Pone AMLO lupa a programas sociales y El Economista. Tren Maya produce entusiasmo y dudas.

Entre las cinco notas secundarias que más destacan este día en las portadas tenemos:

1. Alerta a rectores universidad gratuita.

2. La PGR ofrece 30 millones por cabeza de El Mencho.

3. Plagian a diputada electa de Veracruz

4. Mancera será líder del PRD en el Senado.

5. Edomex aumenta 15% sueldos a policías.

Reforma. Exigen en estados respetar soberanía. Por considerar que contraviene el pacto federal, Gobernadores y Mandatarios electos cuestionaron la estructura de 32 delegados estatales anunciada por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. REFORMA publicó ayer que el tabasqueño ha girado instrucciones a los próximos delegados para alistar la supervisión de fondos federales en las entidades con la intención de que no haya intermediarios ni cobro de moches.

Enrique Alfaro, Gobernador electo de Jalisco, aseguró que su Administración no permitirá que ningún funcionario federal ejerza funciones que sólo le corresponden a la autoridad estatal. «No es en un ánimo de pleito, pero no vamos, en ninguna circunstancia, a permitir que se quieran generar poderes por encima de los poderes públicos. Si ésa fue la intención de alguien, en Jalisco no va a suceder.»Está perfectamente establecido que Jalisco es un Estado libre y soberano, que somos parte del pacto federal y que está establecido que en el Estado gobierna el Gobernador. No hay nada que interpretar", sostuvo.

Universal. Huachicoleros también roban gas en 7 estados. Los huachicoleros encontraron en el robo del gas licuado (LP) otra fuente de ingresos extra a la que les deja la toma clandestina de la gasolina, y al menos en 2017 concentraron este delito en siete estados del país. Este crimen se ha intensificado en los últimos años a través de las perforaciones ilegales en la red de ductos de Petróleos Mexicanos, aunque con una mayor presencia en Puebla y Estado de México.

El año pasado también se reportaron casos en Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz y Tlaxcala. El robo de gas LP registró 71 tomas clandestinas para extraer el carburante durante 2012; sin embargo, la cifra ascendió a 166 casos al cierre del año pasado, un incremento de 133% en ese lapso. La información de Pemex muestra que Puebla fríe la entidad más afectada, con 61 casos, es decir, una de cada tres tomas clandestinas se efectuaron en ese territorio. Le siguieron Estado de México, con 44; Querétaro, con 42; Tlaxcala y Guanajuato, con siete cada uno; Veracruz, con cuatro, e Hidalgo, uno. Se prevé que el delito, lejos de aminorar su ritmo, establezca un récord este año porque de acuerdo con datos al primer semestre suman 119 tomas clandestinas, 72% de lo registrado en todo 2017.

Milenio. Solo seis ciudades están listas para la descentralización. Solo seis ciudades tienen la infraestructura de vivienda y oficinas para albergar a las dependencias gubernamentales a descentralizar como lo plantea el próximo gobierno, afirmó Alejandro Kuri, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI). Las metrópolis con capacidad para esos cambios son Monterrey, propuesta para ser la sede de la Secretaría de Economía; Puebla, Educación Pública; Villahermosa, Energía; San Luis Potosí, Comunicaciones y Transportes; Mérida, Medio Ambiente, y Veracruz, Comisión Nacional del Agua, dijo el directivo en conferencia.

Explicó que los destinos sin la capacidad necesaria para atraer a las secretarías son Chetumal, donde se pretende instalar la Secretaría de Turismo, y Ciudad del Carmen, para albergar a Petróleos Mexicanos. El presidente de la AMPI señaló que los destinos sin infraestructura necesitarán edificios de entre 30 mil y 70 mil metros cuadrados, que tardan en construirse hasta cinco años y tienen un costo de 600 millones de dólares.

Jornada. Alza sin freno en el gasto de los poderes Judicial y Legislativo. Los poderes Legislativo y Judicial del país registraron aumentos constantes en su presupuesto de cada año durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, tendencia que contrastaría con la política de austeridad de Estado que propondrá el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en una iniciativa de ley.

Al revisar los anexos de los presupuestos de egresos de la Federación en los seis años del gobierno que está por terminar, el Poder Judicial tuvo un alza de 53.5 por ciento en sus recursos de 2013 a 2018, mientras el Legislativo registró un aumento de 30.3 por ciento en ese periodo. El presupuesto del Poder Judicial en 2013 fue de 46 mil 479 millones 491 mil 963 pesos, y dicha cantidad aumentó a 50 mil 241 millones 566 mil 172 en 2014, 51 mil 769 millones 68 mil 710 en 2015, 63 mil 616 millones 316 mil 565 en 2016, 69 mil 477 millones 231 mil 563 en 2017, y 71 mil 366 millones 389 mil 337 pesos en 2018.

Excelsior. Perfilan Fiscalía de transición. Organizaciones sociales y el equipo de Andrés Manuel López Obrador acordaron priorizar el diseño de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y luego nombrar al fiscal. De acuerdo con Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa, se busca tener listo el marco legal antes del 1 de septiembre, para que la nueva Legislatura lo discuta y el próximo gobierno federal ya cuente con él desde su arranque.

La aprobación de la ley orgánica es el siguiente paso una vez que la Comisión Permanente declare la constitucionalidad de la eliminación del pase automático del titular de la PGR a la Fiscalía General. López Ayllón recalcó que, de momento, no está previsto modificar el artículo 102 constitucional para darle mayor autonomía a la institución, como fue una de las principales demandas de las organizaciones civiles.

Sol de México. Involucrarán en seguridad a ciudadanos. La seguridad del país está en ruinas y no se podrá revertir esta situación sin la cooperación decidida de los gobernadores y de I los alcaides, advirtió el próximo secretario de Seguridad Pública KederaL Alfonso Durazo Montano El político sonorense estimó que el problema de inseguridad ha convertido a México en una tumba Y por ello demandó la participación de los gobiernos con la Federación para que en el 2020 la población pueda percibir avances en materia de seguridad.

«El país convertido en una tumba en una fosa y el próximo gobierno recibirá una seguridad en rumas y eso habla de la dimensión y el reto que se enfrentará, sin eludir la responsabilidad que no será posible resolver de fondo si el gobierno avanza solo», dijo durante el foro de pacificación que se realizó en Morelia. la capital de Michoacán El nuevo gobierno busca que los foros sean la plataforma a través de la cual la sociedad civil pueda ser escuchada para alinear una estrategia de seguridad, cuyo eje es la reconciliación a través de la ley de Aranistía.

24 Horas. Revientan 2do Foro para la pacificación y la reconciliación. Los foros por la paz convocados por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sumaron otro desencuentro con víctimas de la violencia en el país. En Morelia, Michoacán, José Manuel Míreles, ex líder de autodefensas, y Bernardo Corona, secretario de Seguridad Pública de la entidad, abandonaron el recinto donde se realizaba el foro.

Hace una semana, durante la inauguración de los encuentros en Ciudad Juárez, Chihuahua, un grupo de víctimas de violencia protestó ante el Presidente electo y rechazó su plan de seguridad. Los asistentes exigieron justicia y negaron el perdón como estrategia de pacificación; en varias ocasiones interrumpieron a los ponentes, entre los que destacan López Obrador, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, y Alfonso Durazo, propuesto como próximo secretario de Seguridad Pública.

La Razón. Encinas anuncia Comisión de la Verdad por caso Iguala... con las líneas del GIEI. El futuro subsecretario de DH de la Segob afirma que retomarán la búsqueda de los 43; quieren reconstruir confianza con padres. Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, anunció que pretende invitar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que regresen a México y retomen la investigación para esclarecer el destino de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre de 2014.

“Ya hemos platicado con las madres y los padres de los muchachos de la escuela normal rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Tenemos que reconstruir una relación de confianza con ellos. Lo que piden es que vuelva el GIEI y atenderemos su petición”, dijo ayer, durante una entrevista en la Cámara de Diputados, luego de asistir a una reunión que realizaron los legisladores electos de Morena para el Congreso de la Ciudad de México.

El Heraldo. Alimenta México a 160 países. México es líder agroalimentario y ocupa el lugar 11, a escala mundial, en producción agropecuaria, lo que ha permitido que en los últimos cinco años el valor de las exportaciones del sector aumentaran 43 por ciento, hasta 32 mil 500 millones de dólares, incluso se espera que en este año el valor de los productos que se venden en el exterior sumen 35 mil mdd.

El crecimiento del sector no solo se ve en volumen, sino en las nuevas fronteras que van cruzando los productos mexicanos que ya llegan a 160 países. En los últimos meses, dijo Hinojosa, ha sido manifiesto el interés de mercados como el chino y europeo por importar más productos mexicanos. En el caso de Europa la estimación es que se dupliquen las exportaciones y alcancen dos mil millones de dólares para 2020. “Los productores están convirtiendo al sector agroalimentario en una industria estratégica de nuestra economía”, declaró el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Baltazar Hinojosa, durante el inicio de la exposición México Alimentaria Food Show 2018.

Crónica. Durazo da tres años para sentir mejora en seguridad. Alfonso Durazo Montaño confi ó ayer en Morelia que “en los primeros tres años de la próxima administración los ciudadanos empezarán a sentir la mejoría en la seguridad y entregaremos, sin duda, en 2024, un país de paz y tranquilidad para los mexicanos”. Durante el tercer foro de la Ruta para la Pacificación Nacional, el futuro titular de Seguridad Publica advirtió que la inseguridad no se resolverá de un día para otro. El senador electo y próximo secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo Montaño, afi rmó en Morelia, Michoacán, que “en los primeros tres años de la próxima administración federal los ciudadanos empezarán a sentir la mejoría en la seguridad y entregaremos, sin duda, el 2024 un país de paz y tranquilidad para los mexicanos”.

Durante el tercer foro de la Ruta para la Pacifi cación y la Reconciliación Nacional de México que se lleva a cabo en la Universidad Michoacana en esta capital, advirtió que el próximo gobierno federal recibirá un país con graves problemas de inseguridad, “y eso habla de la dimensión del reto que tendremos que enfrentar”. Alfonso Durazo hizo notar que la inseguridad que priva en el país no se resolverá de un día para otro.

Unomásuno. Ejecutan a 10 Jornada sangrienta. BC. Al menos una decena de ejecuciones sebo registrado enseries puntos de Baja California durante las últimas horas; entre las víctimas, se encuentra un subcomandante de la Policía Municipal. De acuerdo con los primeros informes, la ejecución del mando policiaco se dio en calles del municipio Playas de Rosarito, donde fue atacado cuando se encontraba en el interior de un gimnasio.

Usuarios reportaron a las autoridades policiacas que, en el inmueble ubicado sobre el bulevar Benito Juárez y la calle Mártires de Cananea, de la colonia Mechado, se había registrado un tiroteo. Los uniformados de inmediato se trasladaron el sito denominado ’’El Carnalito’’ , encontrando entre los equipos de ejercicio el cuerpo de una persona del sexo masculino, a quien en segundos identificaron como el subcomandante de la Policía Municipal de Playas de Rosarito, Miguel Ángel Marín Aguilar.

El Día. Inseguridad, culpa de gobernadores. El priista Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que las fallas en seguridad pública son culpa de los gobernadores y alcaldes, así como de legisladores toda vez que no permitieron concretar los proyectos relativos a este importante tema porque lo politizaron. Alfonso Durazo afirma que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “recibirá una seguridad en ruinas”, por lo que se necesitará el apoyo de todos los sectores para combatir la violencia.

El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que las fallas en seguridad pública son culpa de los gobernadores y alcaldes, así como de legisladores toda vez que no permitieron concretar los proyectos relativos a este importante tema porque lo politizaron. Al tiempo que calificó como un error del próximo gobierno sacar del ámbito de Gobernación la seguridad pública y crear una nueva dependencia, el ex secretario de Gobernación puntualizó que es necesaria la coordinación para enfrentar a la delincuencia y recordó que en el sexenio pasado los titulares de esas dependencias ni siquiera se hablaban, agregó que otro error es eliminar el Cisen, porque ahí se concentra toda la información de seguridad nacional que sirve para tomar decisiones al Estado, al rechazar que sirva para espiar políticos, a los que sí se da “seguimiento”.

El Financiero. Pone AMLO lupa a programas sociales. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador revisará a profundidad el presupuesto 2019 y los 150 programas sociales. Gerardo Esquivel, el próximo subsecretario de Egresos de Hacienda en la nueva administración, dijo que hay evidencia de evaluaciones externas que muchos programas no cumplen con lo estipulado, ni con los objetivos, o no tienen definida la población que deben atender.

«Algunos programas están duplicados con estatales, municipales o hasta federales; algunos son regresivos. Todos se revisarán, algunos se eliminarán, otros se fusionarán, para liberar recursos», aclaró en entrevista con Javier Risco en EL FINANCIERO Bloomberg. Destacó que la reforma al gasto será para materializar los objetivos del plan de austeridad gubernamental. Para lograr los alcances esperados en materia de austeridad gubernamental, la nueva administración impulsará una reforma legal a la estructura del gasto público, de acuerdo con Gerardo Esquivel, quien ocuparía la subsecretaría de Egresos de Hacienda.

El Economista. Tren Maya produce entusiasmo y dudas. El anuncio del Tren Maya, que conectará destinos turísticos en cinco estados del sureste, ha generado entusiasmo entre los empresarios pero también inquietud sobre la inversión y el origen de los fondos que aportará el gobierno al proyecto.

Montos de obras o proyectos de infraestructura de Comunicaciones y Transportes en el país (millones de pesos) inversión. Nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México 248,280 Tren Maya 150,000 Tren Interurbano México- Toluca. Primera Etapa 59,217 Inversión pública en infraestructura carretera 2017 42,535 Tren de pasajeros México - Queretaro 40,767. Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte 33,730 Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la ZMG 25,587 Tren transpeninsular 17,954.

