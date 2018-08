Porque las noticias nos buscan...

La Crónica de Chihuahua

10 de agosto, 07:15 am

PEÑA NIETO Y AMLO PACTAN SSP Y FISCALÍAS.

CUIDARÁN DE AMLO 20 “PROFESIONALES”.

Muy buenos días tengas en este viernes 10 de agosto de 2018 ya entrando el fin de semana. Hoy el tema que más destaca es la segunda reunión que tuvo ayer Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador donde pactaron la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalías, del tema hablan El Universal, La Jornada, Excélsior, La Razón, Unomásuno y El Financiero.

Otros temas que encontramos son por ejemplo, el que habla de que a López Obrador lo cuidarán 20 «profesionales», que llamaron «ayudantía», este es tema de Milenio; o que Elba Esther Gordillo pide derecho al olvido y su dinero, tema de Heraldo y la nota fuerte de El Día también llama la atención y dice que Yunes está en la mira.

Sobre el primer tema se dice que el presidente Peña Nieto acordó con el mandatario electo, López Obrador, que enviará al Congreso, al inicio del periodo ordinario de sesiones que comienza en septiembre, las reformas para crear la Secretaría de Seguridad Pública y nombrar integrantes de las fiscalías general, anticorrupción y electoral para que funcionen a partir del 1 de diciembre con el gobierno que encabezará el tabasqueño.

En el segundo encuentro privado en Palacio Nacional, después de los comicios y el primero como presidente electo, López Obrador detalló que las iniciativas no serán preferentes, con lo que el Congreso tendría hasta tres meses para que las vote. El tabasqueño pidió a Peña Nieto acelerar la instalación de la fiscalía general y que en la lista de nombres que enviará al Senado se incluya a los tres que ha propuesto.

Por su parte, Milenio Diario señala que Obrador anunció que elegirá a un grupo de ayudantía de 20 “profesionales cercanos” para que le den una “protección mínima” durante sus recorridos por el país, los cuales no serán expertos en seguridad ni estarán armados. En rueda de prensa, tras reunirse con Peña Nieto en Palacio Nacional, comentó que el mandatario le insistió en usar el Estado Mayor Presidencial pero que rechazó la propuesta.

En el tercer diario más relevante, Reforma, se dice que la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, renunció a administrar el Parque Bicentenario, en el que, durante el sexenio de Felipe Calderón, se invirtieron casi 2 mil millones de pesos, mientras El Heraldo dice que la ex dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, inició los trámites para limpiar su imagen y retirar el aseguramiento de sus cuentas bancarias. Fuentes federales informaron que la maestra solicitó la cancelación de la ficha signalética, que es el documento de identificación que contiene los datos personales de los procesados.

Así los titulares en este día: Reforma. Olvidan parque de 2 mil mdp; Milenio. Cuidarán de AMLO 20 “profesionales”; El Universal. Peña Nieto y AMLO pactan SSP y fiscalías; Excelsior. Fiscales y SSP, listos en diciembre; La Jornada. Acuerdan Peña y AMLO el retorno de la SSP federal; Sol de México. Da primer no a ONG equipo de transición; 24 Horas. Urgen plan científico para explotar sargazo; Crónica. Durazo: La amnistía es más útil que el castigo; Heraldo. Pide Elba derecho al olvido ¡y su lana!; La Razón. AMLO plancha con EPN llegar con fiscal general y SSP aprobados; Unomasuno. Pactan AMLO y Peña Fiscalía y Seguridad Pública; El Día. Yunes, en la mira; El Economista. IIF advierte sobre deuda; reconoce fortaleza fiscal y El Financiero. AMLO y EPN acuerdan crear SSP y fiscalías.

Entre las cinco notas secundarias que más destacan este día tenemos:

1. En la CFE plantearon director no político.

2. Podemos ajustar gastos, no los salarios: Corte.

3. Destrozan alcaldía en Hidalgo; un muerto y daños

4. Seguidores de Gordillo buscan recuperar sindicato.

5. El nuevo senado, sin experiencia legislativa 39%.

Vamos ver cómo aborda cada diario su nota principal:

El Universal. Peña Nieto y AMLO pactan SSP y fiscalías. El presidente Enrique Peña Nieto acordó con el mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador, que enviará al Congreso, al inicio del periodo ordinario de sesiones que comienza en septiembre, las reformas para crear la Secretaría de Seguridad Pública y nombrar integrantes de las fiscalías general, anticorrupción y electoral para que funcionen a partir del 1 de diciembre con el gobierno que encabezará el tabasqueño.

En el segundo encuentro privado en Palacio Nacional, después de los comicios y el primero como presidente electo, López Obrador detalló que las iniciativas no serán preferentes, con lo que el Congreso tendría hasta tres meses para que las vote. El tabasqueño pidió a Peña Nieto acelerar la instalación de la fiscalía general y que en la lista de nombres que enviará al Senado se incluya a los tres que ha propuesto: Bernardo Bátiz, Eva Verónica D’’Gyves y Juan Luis González Alcántara-Carranca.

Reforma. Olvidan parque de 2 mil mdp. La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) renunció a administrar el Parque Bicentenario, en el que, durante el sexenio de Felipe Calderón, se invirtieron casi 2 mil millones de pesos. La dependencia ambiental consideró que el megaparque de 55 hectáreas, en Azcapotzalco, se encontraba «ocioso e improductivo» y lo cedió al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

El parque se construyó en lo que fue la refinería 18 de Marzo de Pemex y fue concebido como un pulmón de la Ciudad de México con 5 mil árboles. Tiene un auditorio al aire libre, museo, lago, planta de tratamiento, cinco estacionamientos, cuatro jardines, tres invernaderos con bioclimas internos y un orquidiario con rampas flotantes.

Milenio. Cuidarán de AMLO 20 “profesionales”. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que elegirá a un grupo de ayudantía de 20 “profesionales cercanos” para que le den una “protección mínima” durante sus recorridos por el país, los cuales no serán expertos en seguridad ni estarán armados. En rueda de prensa, tras reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, comentó que el mandatario le insistió en usar el Estado Mayor Presidencial en el periodo de transición y una vez que tome posesión, pero que rechazó de manera definitiva la propuesta.

“Muy respetuosamente, de manera fraterna, el presidente Peña me planteó lo que piensan muchos otros mexicanos acerca de la necesidad de contar con seguridad; mi respuesta fue agradecer y le informé que voy a contar con una ayudantía, voy a tener un equipo de 20 profesionales, no necesariamente profesionales en el tema de seguridad, sino que todos ellos van a tener un nivel académico de licenciatura y serán hombres y mujeres, vamos a hacer esa selección”, aclaró.

Excelsior. Fiscales y SSP, listos en diciembre. El presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a enviar en septiembre una iniciativa para crear la Secretaría de Seguridad Pública, para que entre en operación en diciembre, con el nuevo gobierno. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que ése fue uno de los acuerdos que tuvo con Peña Nieto, quien ayer lo recibió en Palacio Nacional.

Además, dijo que la terna para fiscal general que él ha impulsado será propuesta por el propio Peña al Senado, si es que los legisladores aceptan incluir entre los diez candidatos a Eva Verónica de Gyves, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Bernardo Bátiz. “Queremos tener desde el inicio del gobierno la Fiscalía General con las dos fiscalías complementarias: la Anticorrupción y la Electoral”, dijo tras el encuentro.

La Jornada. Acuerdan Peña y AMLO el retorno de la SSP federal. A solicitud del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el jefe del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, aceptó enviar al Congreso de la Unión, en el próximo periodo de sesiones, una iniciativa para volver a crear la Secretaría de Seguridad Pública; las ternas para designar fiscal general, fiscal anticorrupción y fiscal de delitos electorales, así como la disolución del Estado Mayor Presidencial (EMP).

De evidente buen humor, tras el segundo encuentro privado entre ambos en Palacio Nacional, López Obrador anunció que a partir del 16 de septiembre –día en que inicia sus giras por el país– contará con un cuerpo de ayudantía, integrado por 10 mujeres y 10 hombres de diferentes profesiones, para su seguridad. Acotó que ninguno estará armado.

Sol de México. Da primer no a ONG equipo de transición. Equipo de transición abre el debate, pero anticipa su rechazo a la reforma del Articulo 102 constitucional Tatiana Clouthier y Zoé Robledo, futuros subsecretarios de Gobernación y miembros del equipo de transición de Andrés Manuel Iópez Obrador, se reunieron con integrantes del Colectivo Fiscalía que Sirva para iniciar una ruta de diálogo, pero les dejaron claro que el nuevo gobierno no coincide en este momento con su principal bandera: la reforma al artículo 102 de la Constitución.

Organizaciones como Fundar. Artículo 19, Causa en común. Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Mexicanos contra la corrupción e impunidad, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). entre otras, proponen un ajuste constitucional que les permita participar como filtro en el nombramiento del Fiscal General de la Nación a través de la Comisión de Designaciones que vigilaría el proceso en el Senado Una de las portavoces del Colectivo. Ana Lorena Delgadillo Pérez, informó que en el encuentro de ayer no hubo acuerdos en cómo fortalecer la Fiscalía General, sino un primer acercamiento para diseñar una ruta de discusión, en donde según dejó claro el equipo de transición de López Obrador, no habrá espacio para una reforma constitucional.

24 Horas. Urgen plan científico para explotar sargazo. Se han llegado a recolectar en una temporada de verano cerca de 180 millones de toneladas, por lo que resulta urgente que instancias como el Conacyt, la Conabio, Sagarpa y las universidades estudien posibles usos benéficos. “Es un gran reto para el próximo Gobierno federal”, afirmó Gerardo Ceballos, del Instituto de Ecología de la UNAM. Experto. Gerardo Ceballos, investigador de la UN AM, asegura que ante la gran cantidad de esta alga en las playas, es necesario adaptarse y buscarle algún beneficio.

La alta concentración de sargazo en costas del Caribe mexicano continuará con mayor impacto en los próximos años, pues es una consecuencia del cambio climático, y lo que urge es acelerar los estudios para determinar cómo se puede aprovechar esta alga. Así lo expuso Gerardo Ceballos González, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, quien precisó que este fenómeno ya no es atípico, ya que es consecuencia de la actividad humana que ha impactado con el calentamiento global.

Crónica. Durazo: La amnistía es más útil que el castigo. La propuesta no aplicaría a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad como desaparición forzada, masacre, tortura, feminicidios y trata de personas, entre otros, señal. Tras afirmar que la corrupción es el principal problema que enfrenta México, el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, consideró que indultar a los delincuentes y otorgarles amnistía resultará “más provechoso” para la sociedad, pues está relacionado con lograr “su paz interior” y perdonar sin olvidar.

Las declaraciones de Durazo tuvieron lugar durante la inauguración del segundo Foro de Pacifi cación y Reconciliación, que se llevó a cabo en Torreón, Coahuila, entidad considerada una de las 50 ciudades más inseguras a nivel mundial.

Heraldo. Pide Elba derecho al olvido ¡y su lana!. La ex dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, inició los trámites para limpiar su imagen y retirar el aseguramiento de sus cuentas bancarias. Fuentes federales informaron que, este miércoles, la defensa de la maestra solicitó la cancelación de la ficha signalética, que es el documento de identificación que contiene los datos personales de los procesados.

Además, comenzaron los trámites para el desbloqueo de su dinero, luego de que el Primer Tribunal Unitario de la CDMX decretó su libertad por el sobreseimiento de la causa penal en su contra, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Esta resolución es absolutoria con carácter de cosa juzgada, lo que significa que la PGR ya no puede impugnarla.

La Razón. AMLO plancha con EPN llegar con fiscal general y SSP aprobados. El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el Presidente en funciones, Enrique Peña, acordaron presentar en septiembre, desde el inicio del nuevo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, las iniciativas para que se cree la Secretaría de Seguridad Pública, así como para la elección del nuevo fiscal General de la República y las fiscalías Electoral y Anticorrupción.

“Llegamos al acuerdo de que, para ganar tiempo, desde el inicio del nuevo periodo de sesiones, con la nueva legislatura, se van a presentar iniciativas de reforma a las leyes, con el propósito principal y específico de que se apruebe la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, de modo que el día primero de diciembre, que tomemos posesión como Presidente constitucional, tengamos ya este instrumento. Lo mismo para la elección del nuevo fiscal General de la República, junto con las dos fiscalías complementarias: la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Electoral”, indicó López Obrador tras reunirse con el Ejecutivo federal en Palacio Nacional.

Unomasuno. Pactan AMLO y Peña Fiscalía y Seguridad Pública. El Presidente electo. Andrés Manuel López Obrador, informó que llegó a un acuerdo con el todavía mandatario Enrique Peña Nieto, para que exista coordinación y colaboración en la creación de la Secretaría de Seguridad Pública federal, y en el proceso de nombramiento del próximo Fiscal General de la República, así como el de Anticorrupción y Delitos Electorales.

Al termino de su reunión con el Ejecutivo Federal en Palacio Nacional, el futuro mandatario indicó que Peña Nieto se comprometió a enviar una iniciativa al inicio de la próxima legislatura que recoja su planteamiento en cuanto a los términos de la creación de la SSP. Dicha iniciativa se espera sea discutida y aprobada en el Congreso de la Unión antes de que López Obrador asuma como nuevo Presidente de la República.

El Día. Yunes, en la mira. Por una deuda de $80,000 millones de pesos que deja en las arcas del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, es el siguiente gobernador que estará bajo la lupa, toda vez que antes de reunirse con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en las oficinas de la transición de gobierno, Cuitláhuac García Jiménez, gobernador electo de la entidad, alertó sobre la difícil situación financiera que heredará la nueva administración.

Antes de reunirse con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en las oficinas de la transición de gobierno, Cuitláhuac García Jiménez, gobernador electo de Veracruz, alertó sobre la difícil situación financiera que heredará el nuevo gobierno en Veracruz. La deuda “es histórica, es todo un récord”, consideró.

El Economista. IIF advierte sobre deuda; reconoce fortaleza fiscal. LA ECONOMÍA mexicana es una de las siete menos vulnerables a un deterioro fiscal entre 16 emergentes. Pero presenta señales de alerta en factores como tenencia de pasivos en poder de extranjeros y en el manejo responsable de la deuda, consigna un análisis desarrollado por expertos del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por su sigla en inglés).

El IIF, que es la mayor asociación de instituciones financieras, incluidos fondos de inversión, refiere que para México el nivel de deuda, requerimientos financieros y proporción de deuda en moneda extranjera son altamente manejables. Pero emite una señal de alerta, en lo que llama “sendero de la deuda”, que es el manejo responsable de los pasivos, así como en la proporción de títulos en poder de extranjeros.

El Financiero. AMLO y EPN acuerdan crear SSP y fiscalías. Andrés Manuel López Obrador acordó con el presidente Enrique Peña Nieto que en el arranque del periodo legislativo enviarán una iniciativa para crear la Secretaría de Seguridad Pública e iniciarán el proceso de selección del Fiscal General de la República y de los fiscales anticorrupción y electoral.

En conferencia, luego de la reunión con el presidente EPN, explicó que las propuestas serán consensuadas, pero que las presentará al Congreso la actual administración. Reiteró que no contará con el apoyo del Estado Mayor Presidencial, pero que sí tendrá seguridad: un equipo de 10 hombres y 10 mujeres que no portarán armas. El encuentro con EPN fue de respeto, dijo, y el objetivo es que en la transición la marcha del país no se afecte.

Por el momento, querido lector es todo. No se te olvide compartir esta información en tus redes sociales y seguir mi cuenta de Facebook, twitter e Instagram: McasiqueOlivos

