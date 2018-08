Porque las noticias nos buscan…

La Crónica de Chihuahua

9 de agosto, 07:39 am

EJECUTIVO NO SERÁ MÁS EL PODER DE LOS PODERES

DEJAN LIBRE A ELBA ESTHER GORDILLO

Amigo lector, muy buenos días para ti en este jueves 9 de agosto de 2018. Hoy la inmensa mayoría de las portadas de los diarios nacionales dan espacio a declaraciones de Andrés Manuel López Obrador tras la entrega de la constancia que lo acredita como presidente electo de México; la nota fuerte que mencionan al menos 7 portadas se refiere a que "El ejecutivo no será más el poder de los poderes y 3 portadas que AMLO es presidente electo. Otra información que destaca también es que dejan libre a Elba Esther Gordillo, el tema es de El Sol de México y Reforma.

Sobre la primera información se dice que AMLO recibió ayer por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la constancia de mayoría que lo acredita como presidente electo de México, y adelantó que en su gobierno el Ejecutivo federal dejará de ser «el poder de los poderes» y dejará de someter al Legislativo y al Judicial para que actúen sin presiones y en sus competencias.

Aseguró que en su gobierno el Presidente «no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando estén trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes, y habrá absoluto respeto por sus veredictos». Ante representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como organismos electorales, líderes de otros partidos, a excepción del PAN, el tabasqueño recibió la constancia que lo acredita como presidente electo para el sexenio 2018-2024. Ahora sólo falta que rinda protesta como Presidente constitucional el próximo 1 de diciembre.

En la segunda información, El sol de México y Reforma, dicen que dejan libre a Elba Esther Gordillo y es que tras cinco años y cinco meses y 10 días de haber sido detenida, la exdirigente nacional del SNTE, fue absuelta en definitiva de los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, acusaciones por las que fue detenida desde febrero de 2013.

Sobre la misma información el diario Reforma dice que un juez dice que el dinero de Elba Esther es lícito; así se menciona que a tres meses de que concluya el sexenio de Enrique Peña, la ex lideresa sindical quedó en libertad. Miguel Ángel Aguilar López, Magistrado del Primer Tribunal Unitario Penal, sentenció que los más de mil 978 millones de pesos que le acusaron haber lavado tenían un origen legal.

Y hoy el Economista es el único diario que llega con otro tema en su nota fuerte y refiere a que estos son días decisivos para el futuro del TLC; dice que estamos en una coyuntura propicia para lograr el acuerdo y que probablemente sea la mejor desde que empezaron las negociaciones, dice Moisés Kalach, representante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la negociación del TLCAN.

Así lo titulares de este día: Reforma. Es lícito el dinero de Elba, dice juez; Milenio. “Soy perseverante”; El Universal. «Ejecutivo ya no será el poder de los poderes»; Excélsior. “El Ejecutivo no será más el poder de los poderes"; La Jornada. AMLO: el Ejecutivo no será más el poder de los poderes; El Sol de México. Dejan libre a Elba Esther; PGR lo acata; 24 Horas. Ejecutivo no será más el Poder de Poderes: AMLO; La Razón. AMLO ya es Presidente electo; promete no ser “el poder de los poderes”; Crónica. AMLO ofrece respeto a los otros poderes; Heraldo. Presidente electo; Unomásuno. AMLO, presidente electo; El Día. AMLO, Presidente electo; El Economista. Días decisivos para el futuro del TLC; El Financiero. Ofrece AMLO respeto a los otros poderes.

Entre las cinco notas secundarias más relevantes que vemos en las portadas tenemos:

1. Demandan a Televisa en EU por soborno.

2. Polemizan por liberación de Elba Esther Gordillo.

3. Aprehenden a El Betito, líder de la Unión Tepito.

4. Avalan veto a leyes en Sonora.

5. Encuentran Huachicol en casa de un alcalde en Puebla.

Vamos a ver cómo aborda cada diario su nota principal:

El Universal. «Ejecutivo ya no será el poder de los poderes». Andrés Manuel López Obrador recibió ayer por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la constancia de mayoría que lo acredita como presidente electo de México, y adelantó que en su gobierno el Ejecutivo federal dejará de ser «el poder de los poderes» y dejará de someter al Legislativo y al Judicial para que actúen sin presiones y en sus competencias.

Aseguró que en su gobierno el Presidente «no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando estén trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes, y habrá absoluto respeto por sus veredictos». Ante representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como organismos electorales, líderes de otros partidos, a excepción del PAN, el tabasqueño recibió la constancia que lo acredita como presidente electo para el sexenio 2018-2024. Ahora sólo falta que rinda protesta como Presidente constitucional el próximo 1 de diciembre, ante el Con-peso de la Unión, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Milenio. “Soy perseverante”. En su primer discurso como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador resaltó ser una persona perseverante y actuar guiado por principios, y garantizó que el Ejecutivo no será más “el poder de los poderes” ni buscará someter a los otros, ni tendrá “palomas mensajeras ni halcones amenazantes”.

“Actúo guiado por principios y soy perseverante. Ninguna tentación me quitará la autenticidad o desviará mi camino en la búsqueda del humanismo y la fraternidad”, expresó AMLO tras recibir la constancia de mayoría de manos de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malassis. López Obrador aseguró que en su calidad de titular del Ejecutivo federal actuará con rectitud y respeto a las potestades y soberanía de los otros poderes legalmente constituidos.

Reforma. Es lícito el dinero de Elba, dice juez. A tres meses de que concluya el sexenio de Enrique Peña, la ex lideresa sindical Elba Esther Gordillo quedó en libertad. Miguel Ángel Aguilar López, Magistrado del Primer Tribunal Unitario Penal, sentenció que los más de mil 978 millones de pesos que le acusaron haber lavado tenían un origen legal.

Además, la documentación bancaria con la que fue acusada se obtuvo sin la autorización de un juez.

El Magistrado consideró que el SNTE tampoco presentó una querella o dijo estar agraviado por algún ilícito de la maestra. El 27 de febrero de 2013, apenas 3 meses después de asumir la Presidencia, Peña Nieto emitió un mensaje a la Nación en el que asumió la responsabilidad de la captura de Gordillo y advirtió que nadie puede estar por encima de la ley.

Excélsior. “El Ejecutivo no será más el poder de los poderes". Al recibir su constancia de presidente electo, Andrés Manuel López Obrador aseveró que en su mandato respetará la soberanía de los otros poderes, además de que no tendrá “palomas mensajeras ni halcones amenazantes”. “El Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a los otros. Cada quien actuará en el ámbito de su competencia y la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá a la República”, dijo en un mensaje ante Janine Otálora Malassis, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistrados y diversos invitados.

Recalcó que cumplirá sus promesas de campaña, pues la mayoría de los mexicanos votó por un gobierno honesto al estar hartos de la prepotencia, el influyentismo, la deshonestidad y la ineficiencia.

La Jornada. AMLO: el Ejecutivo no será más el poder de los poderes. En su primer discurso en calidad de presidente electo, Andrés Manuel López Obrador ofreció que bajo su gestión el Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a otros poderes. Cada quien (en referencia al Congreso y al Poder Judicial) actuará en el ámbito de su competencia y la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá a la República. El estado democrático de derecho transitará del ideal a la realidad.

Ante los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le entregaron la constancia de presidente electo, representantes del Congreso, del Poder Judicial, la mayoría de los dirigentes partidistas y de su próximo gabinete, López Obrador aseguró que en el nuevo gobierno, el Presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes, ninguna persona encargada de impartir la justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas.

El Sol de México. Dejan libre a Elba Esther; PGR lo acata. Tras cinco años y cinco meses y 10 días de haber sido detenida, la exdirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores JL de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, fue absuelta en definitiva de los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, acusaciones por las que fue detenida desde febrero de 2013 “Debido a la muy larga situación de asilamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante. esta etapa que me ubica en una nueva circunstancia debe ser adecuada y suficientemente recibida y vivida en familia", señaló Gordillo a través de una carta que leyó la madrugada de ayer su abogado Marco Antonio del Toro.

Fue el magistrado del Primer Tribunal Unitario Penal. Miguel Ángel Aguilar ló pez. (el mismo que le otorgó la prisión domiciliar en 2017) quien declaró procedente un incidente de sobreseimiento o cancelación de las acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de la exlideresa del SNTE En la conferencia, el abogado Marco Antonio del Toro indicó que la resolución del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México le fue notificada a la exdirigente sindical a las 23:30 horas del pasado martes.

24 Horas. Ejecutivo no será más el Poder de Poderes: AMLO. Al recibir su constancia de mayoría de manos de la presidenta del Tribunal Electoral, Andrés Manuel López Obrador ofreció a los Poderes Judicial y Legislativo no entrometerse en las resoluciones que sólo les competen a ellos: el Presidente no tendrá “palomas mensajeras ni halcones amenazantes”, afirmó.

Al recibir su constancia que lo acredita como Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador prometió que la Presiden-da “no será más el Poder de los Poderes” y que no caerá en tentaciones para evitar cumplir con las principales exigencias de la ciudadanía. Con la voz entrecortada, afirmó que no fallará en el castigo a los “políticos corruptos”, en combatir la “monstruosa” desigualdad económica y social, y en luchar contra la violencia a través de la reconciliación social.

La Razón. AMLO ya es Presidente electo; promete no ser “el poder de los poderes”. Entre gritos de “sí se pudo” y “¡Presidente! ¡Presidente!”, Andrés Manuel López Obrador arribó en su jetta blanco, acompañado por sus hijos Andrés Manuel y Gonzalo y sin la presencia de su esposa Beatriz Gutiérrez y de su hijo menor, Ernesto, y de su vocero César Yáñez, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para recibir su constancia de Presidente electo.

Eran cerca de las 13:00 horas. En el recinto electoral ya lo aguardaban sus invitados especiales, entre morenistas, priistas y de otros partidos: Alfonso Romo, Olga Sánchez Cordero, Manuel Bartlett, Elena Poniatowska…, de Morena; Claudia Ruiz Massieu, dirigente del tricolor; Alberto Anaya, del PT, así como consejeros del Instituto Nacional Electoral, del INAI, ministros de la Suprema Corte…

Crónica. AMLO ofrece respeto a los otros poderes. AMLO promete no buscar someter al Poder Judicial ni al Legislativo . López Obrador recibió su constancia como Presidente Electo de México . No habrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes para presionar a quienes imparten justicia, señaló.

Al recibir su constancia de Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a los otros y garantizó que no le fallará al pueblo de México pues cumplirá todos sus compromisos de campaña. La ciudadanía anhela que los jueces “no actúen por consigna”, que tengan el arrojo de sentirse libres para aplicar la ley sin cortapisas ni servilismos, sentenció en la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Heraldo. Presidente electo. Andrés Manuel López Obrador se levantó del asiento en el salón de Plenos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Abotonó su saco gris y se dirigió al estrado donde la presidenta del órgano, Janine Otálora, lo esperaba con la constancia que lo acredita como presidente electo.

Su mano derecha iba directo hacia el documento, elaborado con una hoja de piel de 28 por 42.5 centímetros, pero se topó con la de Otálora que, siguiendo el protocolo, lo saludó antes de entregarle lo anhelado desde 2006. López Obrador contempló su constancia, la mostró en todas direcciones y disfrutó los 25 segundos de aplausos. Otálora, lo invitó a dirigir unas palabras e intentó tomar la carpeta que la contenía para darle comodidad, pero Andrés Manuel la contuvo.+

Unomásuno. AMLO, presidente electo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró y entregó la constancia como Presidente electo a Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que como el Ejecutivo no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a otros poderes.

En el nuevo gobierno, dijo, el Presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes; ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes, y habrá absoluto respeto por sus veredictos, afirmó.

El Día. AMLO, Presidente electo. Andrés Manuel López Obrador recibió la constancia que acredita su triunfo en la elección presidencial del pasado 1 de julio. El Presidente electo consideró que la gente votó por un gobierno honrado y justo. No desaprovecharemos este momento de condiciones políticas inmejorables para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México, afirmó. Destacó que la gente votó para que exista en México un verdadero Estado de Derecho; el pueblo quiere legalidad, no la simulación que en la aplicación de la ley ha persistido desde el Porfiriato.

Participo con entusiasmo y solemnidad en este importante acto, en el cual, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, me ha entregado la constancia que me acredita como Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos. Antes que nada, rindo homenaje al Pueblo de México por su evidente vocación democrática. Agradezco a los ciudadanos que depositaron en mí su confianza y reconozco la madurez política de quienes aceptaron los resultados electorales.

El Economista. Días decisivos para el futuro del TLC. ESTAMOS EN una coyuntura propicia para lograr el acuerdo, probablemente sea la mejor desde que empezaron las negociaciones, dice Moisés Kalach, representante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la negociación del TLCAN. La Casa Blanca ha entendido que este tratado es too big to fail. En un contexto en el que no baja la tensión comercial con China, las cosas pueden acomodarse y favorecer a México. “Mi optimismo es moderado porque he aprendido que en esta negociación el paisaje puede cambiar muy rápido”, matiza.

Sí, el acuerdo podría salir en agosto. Si consideramos que son necesarios tres meses, mínimo, para que el ejecutivo estadounidense pueda firmar el acuerdo tras haber notificado a su congreso que ha logrado la renegociación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Tomando en cuenta esto, el 31 de agosto es la fecha límite para que se concluya la negociación, de manera que el tratado pueda ser firmado por el presidente Enrique Peña Nieto antes de que finalice su mandato el próximo 30 de noviembre.

El Financiero. Ofrece AMLO respeto a los otros poderes. Al recibir su constancia en el Tribunal Electoral, aseguró que el Poder Ejecutivo ya no será más el único poder y ofreció al Judicial, al Legislativo y a los órganos autónomos no entrometerse en las resoluciones que les competan. «El Ejecutivo no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a los otros», advirtió en su primer mensaje como presidente electo.

En sesión solemne y ante unos 100 invitados especiales, AMLO destacó que el presidente no tendrá «palomas mensajeras, ni halcones amenazantes»; ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones. Los mexicanos, dijo, están hartos de la prepotencia, influyentismo y deshonestidad. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que durante su administración el Poder Ejecutivo no buscará someter a los demás Poderes y respetará su soberanía.

