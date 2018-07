Porque las noticias nos buscan…

**Las principales noticias que abren el día, en las portadas de los diarios nacionales.

La Crónica de Chihuahua

31 de julio, 07:22 am

BARTLETT EN CFE NO ES UNA BUENA SEÑAL

AMLO MUDARÁ A 2.7 MILLONES DE CHILANGOS

Muy buenos días tengas en este martes 31 de julio de 2018, último día del mes. Hoy, similar al día de ayer, los diarios nacionales no se ponen de acuerdo para tratar un sólo tema en sus notas de ocho columnas; pero sí encontramos temas que le dan seguimiento a lo que ya se ha manejado en días o semanas anteriores. Por ejemplo, vemos como El Universal dice que AMLO mudará a 2.7 millones de capitalinos, esto en el esquema de descentralizar al gobierno federal; Milenio y Reforma hablan de gastos extras, el primero dice que el Congreso gastó mil 246 mdp en altos mandos y Reforma que Peña Nieto gastó 130% más en vehículos.

Quién también ocupa espacio en la información de hoy es Manuel Bartlett pues El Sol de México y La Razón dicen que no es buena señal para los inversionistas nombrarlo como director de la Comisión Federal de Electricidad. Otras notas que llaman resalta en los titulares son la de Excélsior que dice el Senado alista bajar a 552 mandos y la Jornada que le da espacio a Claudia Ruiz Massieu al señalar que el PRI no hizo suyo a candidato de lujo, a José Antonio Meade.

Sobre el primer tema, en El Universal, se dice que el proyecto de descentralizar el gobierno federal que pretende llevar a Obrador puede generar el éxodo de más de 2.7 millones de personas que viven en la Ciudad de México, de acuerdo con datos oficiales. Uno de cada cuatro burócratas afiliados al ISSSTE está registrado en la capital del país, es decir, 740 mil trabajadores, y junto con ellos hay poco más de 2 millones de familiares involucrados en una posible decisión de migrar a otros estados. Este plan de descentralizar 12 secretarías y 15 entidades no sólo afectará a los trabajadores, sino a una gran cantidad de establecimientos que dependen del consumo de estos empleados y sus familias.

En Reforma se informa que durante la Administración de Enrique Peña Nieto, el gasto en vehículos y equipo de transporte fue más del doble de lo presupuestado. En el periodo de 2013 a 2017, el Gobierno federal destinó en este rubro 38 mil 24 millones de pesos, monto 130.5 por ciento superior al aprobado inicialmente para ese lapso, según una revisión de las Cuentas Públicas. El total presupuestado para vehículos en esos cinco años fue de 16 mil 493 millones de pesos, es decir, al final se gastaron 21 mil 531 millones adicionales.

Por su parte Diario Milenio dice que las plazas de altos funcionarios en la Cámara de Diputados y el Senado aumentaron de 872 a mil 135 en ocho años, mientras el sobreejercicio de ambos órganos legislativos en sueldos y salarios fue de mil 247 millones de pesos de 2015 a 2017. Así lo afirmó el legislador electo Alfonso Ramírez Cuéllar, aspirante a la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Palacio de San Lázaro, al refrendar la intención de suprimir las plazas excedentes y reducir los sueldos de altos funcionarios.

Y El Sol de México, La Razón, Crónica y El Financiero, hablan sobre la designación de Manuel Bartlett como director de la Comisión Federal de Electricidad; el primer diario dice que no es una buena señal para los inversionistas; mientras que Tatiana Clouthier señaló que había mejores opciones; por su lado, el virtual presidente electo, defendió su designación y dijo que Bartlett Díaz lleva muchos años defendiendo a la industria eléctrica nacional, por lo que decidió proponerlo para ese cargo; sin duda una de las primeras designaciones en donde puede haber inconformidades entre personas cercanas a López Obrador, como su ex coordinadora de campaña.

Así los titulares en este día: Reforma. Gasta 130% más EPN en vehículos; Universal. AMLO mudará a 2.7 millones de chilangos; Milenio. Gastó el Congreso 1,247 mdp extras en altos mandos; Excélsior. Alista Senado bajar salario a 552 mandos; La Jornada. El PRI no hizo suyo a candidato de lujo; Sol de México. Bartlett en CFE no es una buena señal; 24 Horas. Cae capo ligado a las desapariciones de tres italianos; Heraldo. Aire sucio mata tanto como la violencia; La Razón. Para Clouthier, “había mejores” que Bartlett; es un patriota: Noroña; Crónica. AMLO defiende su designación de Bartlett; Unomásuno. Fuerzas federales en Michoacán... «Operación limpieza»; El Día. Urge frenar trata de personas; El Economista. Finanzas públicas, con el estrés del sexto año y El Financiero. AMLO: «borrón y cuenta nueva» a morosos de CFE.

Entre las cinco notas secundarias que más destacan este día tenemos:

1. Amaga Edil con cerrar cementeras en Hidalgo.

2. Inegi: homicidios en México registran récord en 2017.

3. Abren un proceso más contra Duarte.

4. Colima, el peor en homicidios, según Inegi.

5. En 2017, crimen deja 31 mil 174 homicidios en el país.

Vamos a ver cómo aborda cada diario su nota principal:

Reforma. Gasta 130% más EPN en vehículos. Durante la Administración de Enrique Peña Nieto, el gasto en vehículos y equipo de transporte fue más del doble de lo presupuestado. En el periodo de 2013 a 2017, el Gobierno federal destinó en este rubro 38 mil 24 millones de pesos, monto 130.5 por ciento superior al aprobado inicialmente para ese lapso, según una revisión de las Cuentas Públicas.

El total presupuestado para vehículos en esos cinco años fue de 16 mil 493 millones de pesos, es decir, al final se gastaron 21 mil 531 millones adicionales. Este rubro del gasto sólo incluye la adquisición de los bienes, entre los cuales se contempla vehículos para transporte terrestre, aéreo y marítimo para servicios y seguridad públicos, así como los vehículos terrestres para servicios administrativos y los destinados a funcionarios.

Universal. AMLO mudará a 2.7 millones de chilangos. El proyecto de descentralizar el gobierno federal que pretende llevar a cabo Andrés Manuel López Obrador puede generar el éxodo de más de 2.7 millones de personas que viven en la Ciudad de México, de acuerdo con datos oficiales. Uno de cada cuatro burócratas afiliados al ISSSTE está registrado en la capital del país, es decir, 740 mil trabajadores, y junto con ellos hay poco más de 2 millones de familiares involucrados en una posible decisión de migrar a otros estados.

Este plan de descentralizar 12 secretarías y 15 entidades no sólo afectará a los trabajadores, sino a una gran cantidad de establecimientos que dependen del consumo de estos empleados y sus familias. Información del Inegi muestra que el ingreso neto promedio de los trabajadores del gobierno federal representa aproximadamente 5% del PIB de la entidad y 39% del gasto familiar en la Ciudad de México.

Milenio. Gastó el Congreso 1,247 mdp extras en altos mandos. Las plazas de altos funcionarios en la Cámara de Diputados y el Senado aumentaron de 872 a mil 135 en ocho años, mientras el sobreejercicio de ambos órganos legislativos en sueldos y salarios (servicios personales) fue de mil 247 millones de pesos de 2015 a 2017. Así lo afirmó el legislador electo Alfonso Ramírez Cuéllar, aspirante a la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Palacio de San Lázaro, al refrendar la intención de suprimir las plazas excedentes y reducir los sueldos de altos funcionarios, así como eliminar seguros de vida, gastos médicos y separación individualizada para servidores públicos y representantes populares en el Congreso de la Unión.

En entrevista, sostuvo que esas medidas significarán un ahorro hasta de 719.5 millones de pesos en la Cámara de Diputados y de 540.2 millones más en el Senado. “El dispendio, la corrupción, la discrecionalidad en el gasto, en el manejo de las contrataciones y en el ejercicio de los recursos de los grupos parlamentarios han provocado un gigantesco aparato legislativo que nada tiene que ver con la calidad y la eficiencia que demanda la ciudadanía”, puntualizó.

Excélsior. Alista Senado bajar salario a 552 mandos. Los planes de ahorro en el Senado que analiza el próximo líder de Morena. Ricardo Monreal. establecen un recorte entre 40% y 42% del salarlo de los empleados de mando, que dejarán de tener automóvil. vales de gasolina, celulares y seguros pagados por la institución; además, una reducción de hasta 15% de la plantilla laboral, a fin de obtener una disminución de mil 500 millones de pesos, sin trastocar el trabajo cotidiano de la Cámara.

De acuerdo con la información obtenida por Excélsior, las prestaciones que tienen actualmente los sindicalizados están suspendidas, porque forman parte de la negociación del contrato colectivo de trabajo que deberá negociarse en septiembre, con los nuevos senadores, por lo que pagos como estímulos de boda y horas extras no se cubrirán hasta que lleguen a un acuerdo. En el área de viajes nacionales e internacionales se continuará con la dinámica que ya tiene el Senado, de limitar a uno o dos integrantes de una comitiva y rechazar el pago de boletos de avión onerosos.

La Jornada. El PRI no hizo suyo a candidato de lujo. Meade era candidato de lujo, pero el PRI no lo hizo suyo: Ruiz Massieu El partido está vivo y en transformación, asegura Con dos semanas al frente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a casi un mes de la derrota electoral, Claudia Ruiz Massieu considera que no fue un error abrir el partido a las candidaturas ciudadanas. Y reconoce: “José Antonio Meade era un candidato de lujo, pero el tricolor no lo hizo suyo”.

Ante la estrechez económica que se avecina y la presión por el pago de créditos bancarios, la dirigente priísta informa que pidió a un grupo de expertos diseñar un programa para que el partido genere recursos propios. En entrevista con La Jornada, anticipa que aun como partido político minoritario, el PRI será una oposición responsable ante Andrés Manuel López Obrador, aunque en el caso de la figura de delegados en las entidades, advierte que se vigilará que no se violente el federalismo.

Sol de México. Bartlett en CFE no es una buena señal. La designación de Manuel Bartlett como director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no es una buena señal para los inversionistas. de acuerdo con Bardays. Los analistas de la compañía de servicios financieros explicaron que la incertidumbre aumenta. «Había mejores opciones», dijo por su parte Tatiana Clouthier. una de las coordinadoras de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. el virtual presidente electo. Entrevistado en el aeropuerto luego de visitar la Selva Lacandona. López Obrador recordó que Bartlett Díaz lleva muchos años defendiendo a la industria eléctrica nacional, por lo que decidió proponerlo para ese cargo.

El futuro titular de la Comisión Federal de Electricidad consideró ridículas las críticas que ha generado su designación. «¿Qué tiene que ver la caída del sistema en 1988 con lo que me encargaron hacer en la CFE?», dijo en entrevista con El Sol de México el exsecretario de Gobernación. Barclays argumenta que sus reiteradas opiniones negativas sobre la reforma energética y el papel de Comisión Federal son señales decepcionantes para los inversionistas. Standard & Poor’’s advirtió que cambios abruptos en la CFE y Pemex elevarían la vulnerabilidad de México. ’’¿Están muy contentos con que CFE esté en el desastre total y absoluto?’’, preguntó Bartlett ante las observaciones de los analistas.

24 Horas. Cae capo ligado a las desapariciones de tres italianos. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR detuvieron este domingo en Zapopan, Jalisco, a José Guadalupe Rodríguez Castillo, el 15 o Don Lupe, coordinador regional del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), presuntamente implicado en la desaparición de tres ciudadanos italianos, ocurrida el 31 de enero pasado, en el municipio de Tecalitlán, también en dicha entidad.

Ornar García Harfuch, director de la AIC, dijo que elementos de la policía municipal interceptaron a Raffaele Russo, Antonio Russo y Vincenzo Cimmino, los italianos desaparecidos, y los entregaron a la organización criminal que dirige Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Heraldo. Aire sucio mata tanto. En México, la contaminación ya es tan letal como los homicidios dolosos, entre ellos los del crimen organizado: cada año muere un promedio de 17 mil personas por enfermedades relacionadas con la mala calidad en el aire. En el sexenio que está por terminar van 85 mil decesos por esta causa, apenas 10 mil menos que los registrados por homicidio doloso.

Entre 2013 y 2017, según No apto para pulmones pequeños, diagnóstico de calidad del aire y el derecho de niñas, niños y adolescentes al aire limpio, elaborado por Greenpeace y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), murieron 85 mil personas por esta situación. Mientras que 94 mil 810 personas fueron asesinadas de forma dolosa en el mismo periodo en el país, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Razón. Para Clouthier, “había mejores” que Bartlett; es un patriota: Noroña. Tatiana Clouthier, excoordinadora de campaña del virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que “había mejores opciones” para tomar el cargo al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que Manuel Bartlett y añadió que aunque “no sea bien recibido, no quiere decir que se acabó el país”.

Entrevistada en Monterrey, Nuevo León, luego de ser testigo del convenio entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos estatal (CEDHNL) y Redes Quinto Poder, la hija de Manuel Clouthier, Maquío, señaló que el excandidato presidencial no le preguntó su opinión al respecto. “Los consejos en la vida no sirven, si sirvieran tendríamos una institución que vendiera consejos; yo proveo información y el señor (López Obrador) decide”, aclaró. El viernes, durante la presentación de su plan energético, López Obrador anunció a Bartlett como titular de la CFE; decisión que generó descontento social.

Crónica. AMLO defiende su designación de Bartlett. Como un “Manuel Bartlett se queda allí” fue considerada la defensa que hizo ayer Andrés Manuel López Obrador del futuro director de la Comisión Federal de Electricidad, ante la andanada de críticas al expriista. En Villahermosa, López Obrador dijo: “El licenciado Bartlett, desde hace muchos años, ha estado defendiendo la industria eléctrica nacional, por eso decidí proponerlo para ser el director de la CFE”.

Al respecto, Tatiana Clouthier, excoordinadora de la campaña presidencial del tabasqueño, aseguró que había mejores opciones que Manuel Bartlett. Andrés Manuel López Obrador, futuro Presidente de México, defendió la designación de Manuel Bartlett como posible titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al expresar que los últimos 15 años Bartlett ha defendido a la industria eléctrica.

Unomásuno. Fuerzas federales en Michoacán... «Operación limpieza». En el marco del «Operativo Limpieza», grupos especiales de las Fuerzas Federales, en apoyo a autoridades estatales, realizan operativos terrestres, marítimos y aéreos a efecto de desmantelar a los cárteles Jalisco Nueva Generación y la Nueva Familia Michoacana, así como al brazo armado de esta empresa criminal, «Los Viagras», generadores de la violencia, inseguridad y muerte que se registra a lo largo y ancho de Michoacán, donde se han registrado más de mil homicidios de enero a junio y un total de poco más de 23 mil delitos denunciados.

Las acciones de la citada «Operación Limpieza», se acreditó, se realizan principalmente en región de Tierra Caliente e iniciaron en el municipio de Buenavista Tomatlán; poco más de mil efectivos policiales federales y estatales se sumaron a quienes desde hace tiempo se hacen cargo de enfrentar a las mafias del crimen organizado, principalmente al vinculado al narcotráfico, el cobro de piso y la extorsión.

El Día. Urge frenar trata de personas. En el día mundial del combate a la trata de personas, diversas asociaciones se manifestaron para exigir poner freno a este flagelo que capta víctimas alrededor del mundo, sometiéndolas por mecanismos de violencia física o psicológica. La trata es la sistematización de una industria que no se limita para satisfacer necesidades sexuales; sino además, trabajadoras domésticas y jornaleros.

En un mercado en el que “todo se puede vender”, se comienza a movilizar a las chicas, dando inicio al oficio de la “movedera” en el que se comienza a enganchar a mujeres. Las víctimas de trata de personas no tienen un comportamiento similar al de cualquier persona que ha vivido un delito; sino que son sometidas por mecanismos de violencia física o psicológica.

El Economista. Finanzas públicas, con el estrés del sexto año. Crece desequilibrio en finanzas públicas. En el primer semestre del año, el déficit del gobierno fue de poco más de 206,731 millones de pesos, derivado de un mayor gasto y contracción en los ingresos. El remanente del Banxico entregado al gobierno equilibró el resultado del semestre.

Datos del informe de finanzas públicas al primer semestre: Gasto aumentó 4.9% real Ingresos presupuestarios bajaron 10.3% real Ingresos petroleros subieron 8.7% real Ingresos tributarios incrementaron 1.1%. IEPS a gasolinas disminuyó 27.4%. EN EL primer semestre del último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, los ingresos presupuestarios se redujeron en 10.3% en términos reales y respecto de lo observado en el mismo periodo del 2017.

Financiero. AMLO: «borrón y cuenta nueva» a morosos de CFE. Andrés Manuel López Obrador anunció que se condonarán las deudas de «morosos en resistencia civil» de la CFE, que adeudan más de 43 mil millones de pesos, de acuerdo con algunas estimaciones de la propia empresa. Quienes estén en «resistencia civil» contra la CFE por «cobros excesivos» en sus recibos de luz, «no pagarán ni un solo peso», dijo.

«Habrá borrón y cuenta nueva», subrayó AMLO en Palenque, Chiapas, donde recordó que ese fue uno de sus compromisos de campaña. Aclaró que «para el consumidor el ’’borrón y cuenta nueva’’ es a partir del día primero de julio, para que no vayan a decir que ahora no pago porque en enero se condona». AMLO salió en defensa del nombramiento de Manuel Bartlett como próximo director de CFE.

Por el momento, querido lector es todo. No se te olvide compartir esta información en tus redes sociales y seguir mi cuenta de Facebook, twitter e Instagram: McasiqueOlivos

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---