Porque las noticias nos buscan...

**Las principales noticias, en las portadas de los principales diarios de circulación nacional.

La Crónica de Chihuahua

4 de julio, 07:36 am

PEÑA Y AMLO PACTAN TRANSICIÓN PACÍFICA. MÉXICO MANTENDRÁ SU POSTURA EN EL TLC. Muy buenos días tengas en este miércoles 4 de julio. Ya a tres días comienza a bajar un poco la fiebre electoral y las portadas de los diarios nacionales se comienzan a neutralizar un poco en sus portadas, aún así sigue reinando la temática del virtual ganador Andrés Manuel López Obrador. Así vemos por ejemplo como los diarios: El Universal, La Jornada, Excélsior, Diario 24 Horas, El Heraldo y Crónica señalan que Peña Nieto y AMLO pactaron transición pacífica, mientras que el diario Reforma dice que la ola Morena acota a los gobernadores; mientras que Milenio aborta su titular desde el ángulo de que AMLO y Peña acuerdan armar el Presupuesto 2019. El Unomásuno por su parte, le da espacio al «supuesto» fraude electoral en Puebla y dice que el de Puebla fue un «Triunfo fraudulento».

Sobre el primer tema, se dice que el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente Enrique Peña Nieto tuvieron ayer su primer encuentro en Palacio Nacional, donde acordaron una transición pacífica en la que ambos equipos trabajarán, principalmente, en el diseño del presupuesto 2019 y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El tabasqueño dijo que el presupuesto del siguiente año va a reflejar el programa que propuso, como el aumento a pensiones de adultos mayores, apoyo a los jóvenes y el ajuste en los sueldos de altos funcionarios; en este contexto dijo que él ganará menos de la mitad que el Presidente, todo eso va a estar en el presupuesto«. En la reunión que»fue amistosa y cordial", ambos definieron que trabajarán de forma coordinada, pero esperarán a que el tribunal electoral otorgue la constancia de mayoría como presidente electo al morenista.

Por su parte el diario Excélsior, dice que el Estado Mayor Presidencial ya no custodiará al Ejecutivo y se integrará a la Defensa Nacional, esto dijo el tabasqueño tras la reunión entre AMLO y Peña para acordar transición. El diario El Heraldo dice que atrás quedaron las diferencias entre entre Peña y López Obrador pues ayer hubo elogios y compromisos para lograr una transición presidencial aterciopelada y sin sobresaltos. El virtual presidente de México, se reunió por casi dos horas con el mandatario actual, incluso en este primer encuentro pasearon por los salones y pasillos de este recinto histórico y posaron para una serie de fotografías que se convirtieron en “memes” y fueron la sensación de las redes.

Sobre el tema fuerte del diario Unomásuno y que es importante por lo que hoy y en los próximos días venga, se dice que la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, denunció el hallazgo de un laboratorio electoral, presuntamente montado por el ex gobernador Rafael Moreno Valle en el que se llevó a cabo maniobras ilícitas para dar el triunfo a su esposa Martha Erika Alonso; PGR y Fepade investigan el hecho. La delegación de la PGR en Puebla informó que inició una carpeta de investigación tras una denuncia, presentada en FEPADENET, respecto al hallazgo de un sitio con impresoras en el que, se acusa, se realizaba la supuesta falsificación de actas de escrutinio y cómputo de la elección a la gubernatura; el tema dará para mas en los próximos días y es tema secundario en los demás diarios.

En otros temas de portada vemos que a Beatriz Paredes le regalan la nota principal de El Sol de México y dice que son una familia muy espiada; Por otro lado la Razón informa que quedan fuera del Senado, Marko Cortés, Chidiac, Alberto Anaya, Zambrano, entre otros. El Economista vuelve a sus portada con temas económicos y dice que México mantendrá su postura en el TLCAN.

Así los titulares de este día: Reforma. Acota ’’ola Morena’’ a los Gobernadores; El Universal. Peña y AMLO pactan transición pacífica; Milenio. Acuerdan AMLO y Peña armar el Presupuesto 2019; La Jornada. Acuerdan Peña y AMLO un relevo ordenado y eficaz; Excélsior. Transición en marcha; Sol de México. Somos una familia muy espiada: Beatriz; 24 Horas. El presidente Peña le abre las puertas a Andrés Manuel; El Heraldo. Juntos en palacio; La Razón. Fuera del Senado, Marko Cortés, Chidiac, Alberto Anaya, Zambrano...; Crónica. EPN y AMLO pactan transición ordenada; Unomásuno. ¡Triunfo fraudulento!; El Día. Estado Mayor no desaparecerá; El Economista. México mantendrá su postura en el TLCAN y El Financiero. Definen Peña y AMLO ruta de la transición.

Entre las cinco nota secundarias más destacada que encontramos en la portadas tenemos:

1. Indaga PGR en Puebla falsificación de actas.

2. Requieren 79 mil mdp para adultos mayores.

3. Reparten culpas en el PRI por la derrota electoral.

4. Triunfan en la elección para alcalde; están presos.

5. Regresa «El Bronco» a la gubernatura.

Vamos a ver cómo aborda cada diario su nota principal.

Reforma. Acota ’’ola Morena’’ a los Gobernadores. Morena, el partido con cuatro años de existencia fundado por Andrés Manuel López Obrador, no sólo ganó la Presidencia de la República, sino que tiene una fuerte presencia en 17 congresos estatales con Gobernadores opositores. La ola impulsada por AMLO, además, llevó a gubernaturas a cinco morenistas que contarán con mayoría absoluta en sus respectivos congresos. Es decir, el peso mayoritario por parte de Morena será en 22 congresos locales.

Asimismo, estos congresos con dominio morenista podrán revisar las cuentas de seis Mandatarios salientes, como Graco Ramírez, de Morelos; Arturo Núñez, de Tabasco; Miguel Ángel Yunes, de Veracruz; Miguel Ángel Mancera, de la Ciudad de México; Manuel Velasco, de Chiapas, y Antonio Gali, de Puebla. Gobernadores emanados del PRI, el PAN, el PRD y de la gestión independiente de Nuevo León estarán acotados por los congresos tanto para la aprobación de presupuestos anuales y designaciones de titulares de organismos como, sobre todo, la fiscalización del ejercicio del gasto.

El Universal. Peña y AMLO pactan transición pacífica. El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente Enrique Peña Nieto tuvieron ayer su primer encuentro en Palacio Nacional, donde acordaron una transición pacífica en la que ambos equipos trabajarán, principalmente, en el diseño del presupuesto 2019 y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El tabasqueño dijo que el presupuesto del siguiente año va a reflejar el programa que propuso, como el aumento a pensiones de adultos mayores, apoyo a los jóvenes y el ajuste en los sueldos de altos funcionarios. «Voy a ganar menos de la mitad que el Presidente, todo eso va a estar en el presupuesto». En la reunión, que de acuerdo con López Obrador «fue amistosa y cordial», ambos definieron que trabajarán de forma coordinada, pero esperarán a que el tribunal electoral otorgue la constancia de mayoría como presidente electo al morenista.

Milenio. Acuerdan AMLO y Peña armar el Presupuesto 2019. Andrés Manuel López Obrador y el presidente Enrique Peña Nieto pactaron armar juntos el próximo presupuesto y de acuerdo con la agenda del nuevo gobierno federal. Luego de su plática en Palacio Nacional, el virtual presidente electo detalló que tocaron múltiples temas en materias económica, de seguridad y, en particular, el próximo gasto público, así como del nuevo aeropuerto y el Tratado de Libre Comercio.

Precisó que Carlos Urzúa, a quien nombrará secretario de Hacienda, se reunirá con el actual titular de esa dependencia, José Antonio Anaya, para discutir y conformar el presupuesto 2019. En conferencia aclaró que el proyecto incluirá el incremento en la pensión a adultos mayores, el programa de becas para jóvenes y el recorte a salarios de altos funcionarios, incluso el suyo. En este punto destacó que al asumir el cargo como titular del Ejecutivo federal, el 1 de diciembre, ganará “menos de la mitad” de lo que el actual Presidente sin compensaciones.

La Jornada. Acuerdan Peña y AMLO un relevo ordena doy eficaz. Peña Nieto y AMLO dialogan sobre comercio, presupuesto y seguridad El equipo de López Obrador participará en la elaboración del paquete económico 2019; renuente a utilizar la partida para la entrega de gobierno; anuncia reunión con Pompeo ALMA E. MUÑOZ Y ROSA ELVIRA VARGAS Al finalizar su conversación privada con el presidente Enrique Peña Nieto, el próximo jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, calificó el encuentro de «cordial y amistoso», destacó la actitud respetuosa del mandatario en el proceso electoral y dijo que hablaron, entre otros temas, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM), de la reforma energética, del presupuesto y de seguridad.

Acerca del paquete económico para 2019, en cuya elaboración participará su equipo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se dijo renuente a utilizar la partida de 150 millones de pesos previstos en el Presupuesto Egresos de la Federación (PEF) de este año para las tareas de la transición.«Vamos a analizarlo. Es probable que podamos resolverlo sin utilizar ese presupuesto. Hay esa partida, pero no se tocó ese tema (...) Si se necesitara para la elaboración de proyectos con el propósito de avanzar en este periodo, elaborando expedientes técnicos y que podamos entrar desde el primero de diciembre a operar, entonces se valoraría la conveniencia» de utilizarla.

Excélsior. Transición en marcha. El Estado Mayor Presidencial ya no custodiará al Ejecutivo y se integrará a la Defensa Nacional. Se reúnen Amlo y Peña para acordar transición “Encuentro cordial y amistoso". Anuncia López Obrador que el Presupuesto 2019 prevé alza a pensiones y recortar su sueldo. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió ayer en Palacio Nacional con Andrés Manuel López Obrador para perfilar el plan de transición.

El virtual ganador de las elecciones destacó el carácter cordial y amistoso del encuentro. Reconoció al mandatario por haber respetado el proceso electoral, a diferencia del “intervencionismo faccioso” de sus antecesores. También elogió el labor del gobierno federal en la renegociación del TLC. Al respecto, resaltó a los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo. Peña Nieto le ofreció trabajar para concretar una transición ordenada e incluir en el Presupuesto 2019 medidas como la reducción del salario del Presidente y el aumento de la pensión a ancianos.

Sol de México. Somos una familia muy espiada: Beatriz. ‘Somos una familia muy espiada desde hace décadas, y a lo mejor un europeo diría: pero, eso es un delito, denuncie usted. Si. pero aquí no sirve la denuncia. El teléfono intervenido, las cuentas bancarias. Saben lo que depositamos, lo que no depositamos, en fin. entonces saben todo, todo saben de un opositor, y por ende, de la familia«. Llegó sola, sin exigencias, ni ayudantes, ni rimbombancias, ni escoltas. Venia de un acto de campaña en un sureño estado, había sido un largo sábado y no se quejaba. “No me hables de usted. Soy Beatriz», dice la esposa del virtual presidente electo de México. Andrés Manuel López Obrador, en una de las pocas entrevistas que concedió antes del triunfo. Beatriz Gutiérrez Müller es doctora en literatura. y era oposición.

La esposa del virtual ganador de la elección presidencial afirma que su tarea no será la política, sino que continuará con su labor de investigación para reivindicar a los personajes olvidados en la historia de México; advirtió que su familia fue espiada Llegó sola, sin exigencias, ni ayudantes, ni rimbombancias, ni escoltas. Entró anónima al sitio pautado llevando una pequeña maleta. Venia de un acto de campaña en un sureño estado, había sido un largo sábado y no se quejaba.

24 Horas. El presidente Peña le abre las puertas a Andrés Manuel. A sólo dos días de haber ganado, Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, apalabró con el Presidente Enrique Peña Nieto la negociación del Presupuesto de Egresos 2019, participación en la discusión del Tratado de Libre Comercio y hasta una invitación para la Alianza del Pacífico que se realizará próximamente en Puerto Vallarta, según refirió a medios de comunicación luego del encuentro que sostuvieron en Palacio Nacional.

Ayer, López Obrador volvió a ver después de seis años al priista que en 2012 fue su rival por la Presidencia de la República. Y por primera vez usó el Palado Nacional, recinto desde el que ejercerá su administración, dado que la Residencia Oficial de Los Pinos se convertirá en un museo que formará parte del Bosque de Chapultepec. Para su auto Jetta Clásico también fue su primera vez, pues sus llantas rodaron por el patio del mismo, y después el candidato llegó a pie a estrechar la mano de aquel político que incluía en parte de “la mafia del poder”.

El Heraldo. Juntos en palacio. Atrás quedaron las diferencias entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Ayer, en un encuentro en Palacio Nacional, hubo elogios y compromisos para lograr una transición presidencial aterciopelada y sin sobresaltos. Andrés Manuel López Obrador, como virtual presidente de México, se reunió por casi dos horas con el mandatario Enrique Peña Nieto, incluso en este primer encuentro -a dos días de la elección- pasearon por los salones y pasillos de este recinto histórico y posaron para una serie de fotografías que se convirtieron en “memes” y fueron la sensación de las redes.

A las 10:46 horas, el tabasqueño entró con su Jetta a Palacio Nacional por la puerta central. Fue un ingreso muy atropellado por la cantidad de medios de comunicación y simpatizantes que rebasaron la capacidad logística del Estado Mayor Presidencial, lo que generó de nuevo el debate si debe o no tener seguridad personal. Peña Nieto lo esperaba en el despacho presidencial, el salón Tesorería ya estaba preparado para que su invitado pudiera dar un mensaje al final el encuentro.

La Razón. Fuera del Senado, Marko Cortés, Chidiac, Alberto Anaya, Zambrano... En la integración del nuevo Congreso de la Unión quedarán fuera políticos como Luis Castro, líder nacional de Nueva Alianza y Juan Díaz de la Torre, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes encabezaban la primera y cuarta circunscripción para la Cámara de Diputados, pero, al perder su partido el registro, ya no entran en la repartición por la vía de representación proporcional.

Tampoco lograrán entrar al Senado priistas como Jorge Estefan Chidiac, Pablo Gamboa o Carolina Viggiano, quienes están en los lugares 8, 9 y 11, respectivamente, de la lista de candidatos pluris del tricolor al Senado y, al convertirse en tercera fuerza, sólo les correspondieron seis escaños bajo esa figura. En el mismo escenario están los panistas Marko Cortés, excoordinador de la bancada del PAN y el expresidente de Acción Nacional, Luis Felipe Bravo Mena, quienes no lograron llegar a la Cámara alta, pues estaban en los lugares 8 y 10.

Crónica. EPN y AMLO pactan transición ordenada. El presidente Enrique Peña Nieto y el virtual ganador de la contienda presidencial, Andrés Manuel López Obrador, acordaron una transición ordenada, detallada y transparente. Al reunirse por vez primera en Palacio Nacional tras la elección del pasado 1 de julio, el Jefe del Ejecutivo le brindó todo el apoyo que requiera a fi n de preparar el inicio de la próxima gestión federal.

Ambos se congratularon por el exitoso desarrollo de la jornada electoral, así como por el espíritu cívico y la intensa participación ciudadana que la caracterizaron. Con el fi n de coordinar el diálogo entre ambas administraciones, el gobierno federal designará a un grupo de funcionarios que fungirán como contrapartes de las personas ya nombradas con este propósito por López Obrador.

Unomásuno. ¡Triunfo fraudulento!. La presidenta nacional Morena, Yeidckol Polevnsky, denunció el hallazgo de un 1laboratorio electoral1, presuntamente montado por el ex gobernador Rafael Moreno Valle en el que se llevó a cabo maniobras ilícitas para dar el triunfo a su esposa Martha Erika Alonso; PGR y Fepade investigan el hecho. La delegación de la PGR en Puebla informó que inició una carpeta de investigación tras una denuncia, presentada en FEPADENET, respecto al hallazgo de un sitio con impresoras en el que, se acusa, se realizaba la supuesta falsificación de actas de escrutinio y cómputo de la elección a la gubernatura.

La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) señaló que agentes del Ministerio Público de la Federación, adscritos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos de la institución, se constituyeron en el lugar para constatar los hechos denunciados.

El Día. Estado Mayor no desaparecerá. Tras la reunión que sostuviera con el presidente Enrique Peña Nieto, el virtual ganador a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que hablaron sobre varios temas entre los que destacaron: el compromiso de mantener la autonomía del Banco de México, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la reforma energética, el presupuesto y seguridad, además de reiterar que no vivirá en Los Pinos. Sostuvo que no desaparecerá al Estado Mayor Presidencial.

Luego del encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto, en Palacio Nacional, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, indicó que ambas partes expresaron su compromiso de que habrá una transición sin sobresaltos para garantizar la paz y la tranquilidad en este proceso. La reunión con el presidente Enrique Peña Nieto se realizó de manera cordial y amistosa, en la que se trataron diversos temas que tienen que ver con la transición del gobierno, lo que refleja que se pone por delante el interés general por encima de las diferencias, afirmó el virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

El Economista. México mantendrá su postura en el TLCAN. ANDRÉS MANUEL López Obrador (AMLO), quien es el candidato ganador a la Presidencia de México, no presentará nuevas demandas como parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmó Jesús Seade, nombrado jefe negociador para ese acuerdo comercial en el gobierno federal entrante.

“Todavía tengo que discutir más con el gobierno y con el equipo actual del TLCAN, (el secretario de Economía, Ildefonso) Guajardo y demás, tengo que ver qué tienen en el bolsillo o lo que sea; pero, en lo que a mí respecta, ahora no tengo nuevas demandas específicas”, dijo Seade en una entrevista con el medio estadounidense Inside US Trade. Seade comentó que espera que las negociaciones puedan concluir durante el periodo de transición y reunirse con Guajardo en las próximas dos semanas; “tan pronto como eso ocurra, espero que podamos proponer llevarlo a (Robert) Lighthizer”, representante comercial de la Casa Blanca.

El Financiero. Definen Peña y AMLO ruta de la transición. Mantener la estabilidad macroeconómica y los equilibrios fiscales serán el objetivo del Presupuesto 2019, que elaborarán en conjunto los gobiernos saliente y entrante. Ayer, en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto y el candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron para tratar el proceso de transición.

Al salir, AMLO dijo que el paquete presupuestal 2019 contemplará también un aumento a la pensión de adultos mayores, apoyo a los jóvenes, así como un ajuste a los sueldos de altos funcionarios. La Presidencia informó que el encuentro fue para fijar una transición ordenada. El presidente Peña designará a un equipo para trabajar con el de AMLO. Hablaron de respetar la autonomía del Banxico, del aeropuerto, la reforma energética y el TLCAN.

Por el momento, querido lector, es todo. No se te olvide compartir esta información en tus redes sociales y seguir mi cuenta de Facebook, twitter e Instagram: McasiqueOlivos

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---