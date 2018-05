Porque las noticias nos buscan...

**El estado del país en las portadas de los diarios nacionales: política, sociedad, economís y demás. Acompáñenos en este ejercicio de información básica, estimado lector.

La Crónica de Chihuahua

30 de mayo, 07:36 am

ARREMETE AMLO CONTRA EL INE. RECONOCE LA SEGOB VIOLENCIA INUSITADA

Muy buenos días tengas en este miércoles 30 de mayo, ya media semana. Hoy, aún más que los días lunes y martes, los diarios nacionales vienen con temas dispersos y no se ponen de acuerdo para tratar un sólo tema en sus notas de ocho columnas. Así los tres principales diarios nacionales hablan de: Milenio dice que Grupo México ya se resguarda ante gobierno populista; El Universal señala que el cineasta Iñárritu recrimina a IP falta de apoyo a migrantes, mientras que en Reforma se dice que la Segob reconoce incremento en la violencia.

Sobre el primer tema el diario Milenio señala que ante la eventualidad de un próximo gobierno populista, Grupo México se cubre y arguye que de imponerse un régimen de ese tipo tras las elecciones presidenciales, se tendrán graves afectaciones al país, por lo que tomará medidas precautorias para asegurar la continuidad de su negocio, al tiempo que hizo un llamado a sus empleados para que tomen las mismas previsiones.

En el diario El Universal se dice que el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, ganador del Oscar, reclamó a empresarios la falta de apoyo a los migrantes mexicanos en Estados Unidos en momentos en que Trump ha hecho de los compatriotas blanco de “un odio injustificado". En una carta dirigida a Luis Robles, presidente de Bancomer México, y a Adolfo Albo, Jefe de Gabinete de la Presidencia de BBVA, el director de cine lamentó que la fundación de esa institución bancaria no haya colaborado en la realización de la obra Carne y Arena, que tiene como objetivo mostrar las adversas condiciones que viven los migrantes.

Y sobre el tema del incremento de la violencia, nota de El Reforma, vemos que la Secretaría de Gobernación reconoció que hay un crecimiento inusitado en los índices delictivos de alto impacto en diversas regiones del País, la dependencia indicó que las causas de ese crecimiento se explican por la diversificación de las actividades delincuenciales de organizaciones dedicadas al comercio de drogas y ahora a la extracción ilegal de combustibles. Sobre este misma temática La Jornada dice que el gobierno rechaza críticas de la IP sobre inseguridad, esto se dijo ayer al señalar que no ha sido omiso en el combate a la inseguridad.

Al referirse a esta problemática, por medio de un comunicado, destacó el robo de combustible, conocido como huachicoleo. Además, lamentó que en el Congreso de la Unión y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se han concluido los procesos para el reforzamiento de las corporaciones policiacas, ni se han elaborado normas para definir el alcance de la operación del Ejército.

En otros temas que destacan vemos la nota fuerte de 24 Horas al decir que AMLO arremete contra el INE y Germán Larrea y es que éste, dijo Obrador, es un traficante de influencias que no quiere el cambio porque ha sido beneficiado con la política neoliberal, esto se dijo luego de que el industrial minero pidió a sus empleados razonar su voto ante propuestas populistas. Observamos como La Razón recupera tema internacional y le da espacio a declaraciones de Peña Nieto y dice que le recalca a Trump que México no pagará muro ni ahora ni nunca. Mientras que los diarios dedicados a temas económicos dicen que golpea a mercado la crisis en Italia.

Así los titulares en este día: Milenio. Grupo México ya se parapeta ante un gobierno populista; Universal. Iñárritu recrimina a la IP la falta de apoyo a migrantes; Reforma. Reconoce la Segob violencia inusitada; Jornada. Rechaza el gobierno críticas de la IP sobre inseguridad; Excélsior. Avizoran nuevo TLC para 2019; 24 Horas. Arremete AMLO contra el INE y Germán Larrea; El Sol de México. Nissan reduce producción en México y EU; La Crónica. La Idea Juché, desde Norcorea hasta Morena; La Razón. EPN le recalca a Trump: México no pagará muro ni ahora ni nunca; El Heraldo. Ni cargo ni campaña: Cárdenas; Unomásuno. Jalisco. tierra de «CJNG» ¡Llueve plomo!; El Día. Cusaem, “caja chica” de Edomex; El Economista. Pega al peso y a bolsas riesgo político... en Italia y El Financiero. Golpea a mercados la crisis en Italia.

Entre las cinco notas secundarias más destacadas de este día tenemos:

1. Asesinan a golpes a periodista en Victoria.

2. Crece AMLO y lidera 2 a 1; encuesta de Reforma.

3. Juez desecha demanda de Nestora contra Meade.

4. Ciudad de México vive nueva jornada violenta.

5. Denuncian empresarios extorsiones en la Benito Juárez.

Vamos a ver cómo aborda cada diario su nota principal:

Milenio. Grupo México ya se parapeta ante un gobierno populista. Ante la eventualidad de un próximo “gobierno populista”, Grupo México se cubre y arguye que de imponerse un régimen de ese tipo tras las elecciones presidenciales, se tendrán graves afectaciones al país, por lo que tomará medidas precautorias para asegurar la continuidad de su negocio, al tiempo que hizo un llamado a sus empleados para que tomen las mismas previsiones.

En una carta enviada a sus trabajadores, accionistas y colaboradores, el grupo dirigido por Germán Larrea detalló que como prevención ante ese posible nuevo gobierno hará diversos trabajos como ahorro, pago de deuda en dólares y cautela de sus inversiones futuras para asegurar la salud de la empresa y la seguridad de sus empleados.

Universal. Iñárritu recrimina a la IP la falta de apoyo a migrantes. El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, ganador del Oscar, reclamó a empresarios la falta de apoyo a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, en momentos en que Donald Trump ha hecho de los compatriotas blanco de “un odio injustificado".

En una carta dirigida a Luis Robles Miaja, presidente de BBVA Bancomer México, y a Adolfo Albo Márquez, Jefe de Gabinete de la Presidencia de BBVA, el multipremiado director de cine lamentó que la fundación de esa institución bancaria no haya colaborado en la realización de la obra Carne y Arena, que tiene como objetivo mostrar las adversas condiciones que viven los migrantes.

Reforma. Reconoce la Segob violencia inusitada. La Secretaría de Gobernación reconoció que hay «un crecimiento inusitado en los índices delictivos de alto impacto» en diversas regiones del País. En un comunicado de prensa, la dependencia indica que las causas de ese crecimiento se explican por la diversificación de las actividades delincuenciales de organizaciones dedicadas, en principio, al comercio de drogas y ahora a la extracción ilegal de combustibles.

"Incide (también) la participación, en algunos casos forzada o inducida, de miembros de diversas comunidades que han sido utilizados para generar barreras que obstaculizan la acción policiaca en la detención de personas que cometen ilícitos como el robo a transporte en carreteras y a trenes de carga.

Jornada. Rechaza el gobierno críticas de la IP sobre inseguridad. El gobierno federal afirmó ayer que no ha sido omiso en el combate a la inseguridad, pero admitió que en años recientes ha habido un inusitado crecimiento en los índice de violencia en diversas regiones del país, contextualizado en el debilitamiento de estructuras institucionales de los tres niveles de gobierno.

Al referirse a esta problemática, por medio de un comunicado, destacó el robo de combustible, conocido como huachicoleo. Además, lamentó que en el Congreso de la Unión y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se han concluido los procesos para el reforzamiento de las corporaciones policiacas, ni se han elaborado normas para definir el alcance de la operación del Ejército.

Excélsior. Avizoran nuevo TLC para 2019. Sergio Luna, director de Estudios Económicos del grupo financiero Citibanamex, señaló que los mercados dan por sentado que no habrá un acuerdo inminente por la incertidumbre que generan las amenazas comerciales de EU para imponer aranceles al acero, aluminio y vehículos.

Para Arnulfo Rodríguez, economista principal de BBVA Bancomer, la falta de acuerdos entre los socios del TLCAN hace previsible la firma del nuevo pacto en 2019. “El tratado pasa por momentos de incertidumbre derivados de la falta de acuerdos en temas controvertidos entre las tres economías que lo integran, por lo que es posible prever que se firme hasta el siguiente año”, sostuvo. De acuerdo con los expertos, mientras no se desbloqueen los capítulos más complicados, como la regla de origen del sector automotriz, el fin de las negociaciones se vislumbra a largo plazo.

24 Horas. Arremete AMLO contra el INE y Germán Larrea. Germán Larrea, dueño de Grupo México, es un traficante de influencias que no quiere el cambio porque ha sido beneficiado con la política neoliberal, respondió Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) al empresario, durante un mitin en Pozarica, Veracruz.

Luego de que el industrial minero pidió a sus empleados razonar su voto ante propuestas populistas, AMLO dijo entender su postura pues, dijo, fue con Carlos Salinas, a quien señala como instaurador de la política neoliberal, que apareció en la lista de los hombres más ricos del mundo, una vez que se le concesionó la mina de Cananea: “Ha sido de los empresarios predilectos de este gobierno neoliberal, y un traficante de influencias”.

El Sol de México. Nissan reduce producción en México y EU. Nissan Motor comenzó a recortar su producción en Norteamérica para sortear la primera caída en ventas en Estados Unidos en ocho años, y también un fuerte descenso de 17% en México, durante los primeros cuatro meses del año. El freno ya se metió en dos plantas de ensamble en Estados Unidos y tres en México. El director de Comunicación de la empresa. Herman Morfin, confirmó a este diario que ningún trabajador se quedará sin empleo.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz de Aguascalientes, Rogelio Padilla de León aseguró que pese al ajuste impera la certidumbre. «Sabemos que los niveles de producción no son como en años pasados. pero tenemos estabilidad y sin recortes de personal en puerta».

La Crónica. La Idea Juché, desde Norcorea hasta Morena. La filosofía Juché, creada por Kim Il-sung, tirano de Norcorea y abuelo del actual líder de aquella nación, formó una corriente de pensamiento político que asegura que puede llevar a la humanidad a la felicidad. Esta idea Juché anidó en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Su promotor en México, el experredista y hoy lopezobradorista Ramón Jiménez López, se sintió atraído a esta idea en 2004, durante un encuentro con diplomáticos de Corea del Norte en nuestro país. Ya para entonces, la fi losofía Juché había evolucionado hacia el culto a la personalidad, por obra de Kim Jong-il, hijo y heredero de Kim Il-sung, y luego continuada por su nieto y actual líder, Kim Jong-un.

La Razón. EPN le recalca a Trump: México no pagará muro ni ahora ni nunca. El Presidente Enrique Peña afirmó que México no pagará “ni ahora, ni nunca” por la construcción del muro fronterizo, en respuesta a las declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

En su cuenta de Twitter, el primer mandatario dejó en claro que la negativa a otorgar un sólo peso para la edificación de la muralla no sólo era de su gobierno, sino del pueblo mexicano. “Presidente Donald Trump: No, México nunca pagará por un muro. Ni ahora, ni nunca. Atentamente, México (todos nosotros)”, escribió el Jefe del Ejecutivo en la citada red social.

Heraldo. Ni cargo ni campaña: Cárdenas. Sin quitar el dedo de su “proyecto de recuperación de la soberanía”, que pasa por derogar la Reforma Energética, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ícono de la izquierda mexicana afirma que el verá desde la barrera el actual proceso electoral, por lo que ni acompañará a algún candidato ni buscará formar un nuevo partido.

Flanqueado por un cuadro de su padre, el general Lázaro Cárdenas en uniforme militar, el tres veces candidato presidencial confiesa a El Heraldo de México que su voto lo decidirá el 1 de julio, y será para el candidato que garantice revertir la Reforma Energética, aunque se declara a favor de la inversión privada en la exploración y extracción.

Unomáusno. Jalisco. tierra de «CJNG» ¡Llueve plomo!. Luego de la detención de la esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ayer, se generalizaron los «ajustes de cuentas» con varios asesinatos en la ciudad de Guadalajara y su zona metropolitana, conformó el fiscal general, Raúl Sánchez Jiménez, por lo que pidió calma a la población.

El primer hecho fue registrado alrededor de las 11:40 horas de ayer en la colonia Infonavit La Soledad, en Tlaquepaque. Sujetos llegaron en un auto sedán gris al cruce de las calles Malecón Oriente con Malecón Sur, donde dispararon en contra de un hombre en el cráneo para después escapar. La víctima, quien al parecer era apodada «El Homi», murió al instante. En el lugar encontraron casquillos de arma larga calibre 7.62.

El Día. Cusaem, “caja chica” de Edomex. El gobierno del Estado de México es considerado sin lugar a dudas uno de los tres más corruptos del país, sobre todo en el ámbito de seguridad. Un ejemplo claro es el Cuerpo de Seguridad, Auxiliar y Urbana (CUSAEM), del cual sus elementos vigilan desde autopistas y hospitales hasta servir de escolta a secretarios de Estado. La corporación no es regulada por nadie, no han sido auditados, no respetan los controles estatales ni federales y técnicamente no existen para la ley mexiquense.

El gobierno del Estado de México es considerado sin lugar a dudas uno de los tres más corruptos del país, sobre todo en el ámbito de seguridad un ejemplo claro es el Cuerpo de Seguridad, Auxiliar y Urbana (CUSAEM), del cual se refiere que ganó 2 mil millones de pesos en 3 años.

El Economista. Pega al peso y a bolsas riesgo político...en Italia. La crisis política italiana amenaza con próximas elecciones y, en un escenario adverso, se puede desatar otra batalla acerca del futuro de la Unión Europea. Lo anterior se da a dos años de la salida del Reino Unido del bloque, dijo Carlos Contreras, CEO de cafedeltrader.com.

Ayer, el FTSE MIB, principal índice de la Bolsa de Milán, profundizó su desplome. En lo que va de mayo, el índice presenta una baja de 10.96%; este martes contribuyó con una caída de 2.65%, a 21,350.88 puntos, su nivel más bajo desde julio del 2017.

El sismo italiano se hizo sentir en otras partes del continente. El Ibex 35 de Madrid descendió 2.49%, el CAC 40 de París cayó 1.29%, el FTSE 100 de Londres bajó 1.26% y el Dax de Frankfurt retrocedió 1.53 por ciento.

El Financiero. Golpea a mercados la crisis en Italia. La mayoría de los mercados financieros del mundo cerraron ayer en números rojos por la crisis política en Italia. La tercera economía más fuerte de Europa está enfrascada en un conflicto de confianza por su incapacidad para definir un nuevo gobierno, lo que dicen expertos generaría una crisis económica o el resurgimiento del sentimiento opositor a la permanencia en la Unión Europea.

Esto pegó a los mercados del mundo, y México no fue la excepción. El tipo de cambio peso-dólar cerró en 19.85 unidades al mayo-reo, una depreciación de 1.29 por ciento. En las primeras operaciones de hoy, las bolsas asiáticas caían.

Por el momento, querido lector es todo. No se te olvide compartir esta información en tus redes sociales y seguir mi cuenta de Facebook, twitter e Instagram: McasiqueOlivos

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---