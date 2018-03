Porque las noticias nos buscan...

Lo que hoy dicen los temas de portadas de los diarios nacionales

La Crónica de Chihuahua

28 de marzo, 07:00 am

Miguel Ángel Casique

DIFICIL GOBERNAR CON IZQUIERDA DIVIDIDA, PIDEN ELECCIONES SEGURAS. Buenos días en este miércoles 28 de marzo. Hoy en las notas de ocho columnas de los diarios encontramos una temática dispersa, es decir cada diario nacional trae, en su nota fuerte, el tema que cree logrará más impacto entre el publico y que así tendrá más lectores o ya, sin opción, lo que su línea editorial le dicta.

Así vemos por ejemplo que el diario El Universal le da espacio a Miguel Ángel Mancera y en donde asegura que se va limpio ¿Es en serio? y que sí quiere ser fiscal, esto a unas horas de que deje la Jefatura de Gobierno, dijo, además, que nadie puede decir que en su gobierno se robó algo o que quedó mal con algo. ¿Será? Y entonces los problemas de inseguridad, de movilidad en la Ciudad de México y las 300 familias del predio la Ciénaga de Tláhuac que el gobierno de Mancera les destruyó su casas y que viven bajo lonas provisionales y en espera de que se les reconstruyan sus viviendas. ¿Son sólo imaginación?

El diario Milenio, en su nota fuerte da espacio a la Sedatu a través de su titular y señala que ya hay reconstruidas 2 mil 252 viviendas de las 60 mil 303 que presentaron daño total, esto se dio a conocer en conferencia de prensa en la sede de la dependencia federal y la información fue con base al último informe del Fondo de Desastres Naturales en donde se dice que el total de viviendas dañadas fue de 171 mil 990, 111 mil 687 con afectación parcial y 60 mil 303 en su totalidad, distribuidas en diversas entidades de la República.

Y el diario Reforma y El Heraldo le dan espacio al «Bronco» y señalan que en su búsqueda por obtener la candidatura a la Presidencia presentó al INE un desorden en su reporte de gastos. El árbitro electoral incluso encontró un esquema de triangulación de recursos que involucra a dos empresas «sospechosas» ubicadas en Monterrey y que no se encuentran vigentes en el Registro Nacional de Proveedores del INE. Ante estas irregularidades, la Unidad Técnica de Fiscalización del órgano electoral presentó más de 25 observaciones al equipo de «El Bronco».

En otros temas que se ven en notas de ocho columnas está el del diario La Jornada que dice es Difícil gobernar con una izquierda dividida, según declaraciones de Mancera al señalar que el parteaguas en esta gestión fue la división de la izquierda, pues eso impidió que la capital tuviera un crecimiento y un desarrollo más acelerados; mientras que 24 Horas dice que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos impuso en 2017,81.7 millones de pesos en multas a entes privados por el mal uso de los datos personales de los ciudadanos; y el Sol de México que aborda un tema de inseguridad y dice que se solicita entrada de marina a Tepito y por otro lado el periódico El Día le da espacio a que candidatos exigen al Gobierno Federal redoblar esfuerzos para disminuir los altos índices delictivos que azotan al país y poder celebrar una elecciones sin incidentes que lamentar.

Así los titulares de este miércoles, ya media semana: Universal; «Me voy limpio; sí quiero ser fiscal»: Miguel Ángel Mancera; Milenio, Reconstruidas ya, 2.2 mil de 60.3 mil viviendas dañadas; Reforma, Malgasta y triangula «Bronco» por firmas; Excélsior. Alerta rezago en cobro de impuestos; La Jornada. Difícil gobernar con una izquierda dividida: Mancera; 24 Horas. Multan a IP con 81.7 mdp por el mal uso de datos personales; Sol de México. Solicitan entrada de Marina a Tepito; Heraldo. Donan a el bronco proveedores de Nuevo León; Crónica. Investigarán uso político de la Pasión en Iztapalapa; La Razón. Exjefe de CNTE golpeador y que cobraba sueldo sin dar clases va para diputado; El Día. Piden elecciones seguras; El Economista. Ronda 3.1 coloca 16 de 35 campos; El Financiero. Pasa prueba la reforma:107 contratos petroleros.

Entre las cinco notas secundarias más destacadas tenemos:

1. Señalamientos de lavado aplanó y distrajo a Anaya. Universal.

2. Peña y Nielsen, por un diálogo franco entre México y EU. Jornada.

3. EU stalkea, vía Facebook, a migrantes. Heraldo.

4. Exportaciones del país crecieron 12.3 por ciento. Economista.

5. Deuda estaba peor en los 80, dice la Secretaría de Hacienda. Reforma.

Vamos a ver cómo aborda cada diario su nota principal:

El Universal. «Me voy limpio; sí quiero ser fiscal». Miguel Ángel Mancera. Jefe de Gobierno de la CDMX. A unas horas de que deje la Jefatura de Gobierno, Miguel Ángel Mancera asegura que se va limpio y «sin que alguien nos diga que nos robamos o nos quedamos con algo».

En entrevista con El Universal, el mandatario acepta los costos de las decisiones de su gobierno, de las cuales no se arrepiente, como del aumento al boleto del Metro, las foto-multas y de no haber desalojado a los maestros de forma violenta. Reconoce que uno de los momentos más críticos de su gestión fue el sismo del 19 de septiembre, que dejó mucho dolor y desesperanza. Afirma que hoy la ciudad está de pie.

Milenio. Reconstruidas ya, 2.2 mil de 60.3 mil viviendas dañadas. La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, dio a conocer que luego de seis meses de los sismos de 7 y 19 de septiembre pasado, se han reconstruido ya 2 mil 252 viviendas de las 60 mil 303 que presentaron daño total.

En conferencia de prensa en la sede de la dependencia federal, la funcionaria resaltó que, de acuerdo con el último informe del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el total de viviendas dañadas fue de 171 mil 990, 111 mil 687 con afectación parcial y 60 mil 303 en su totalidad, distribuidas en diversas entidades de la República.

Reforma. Malgasta y triangula ’’Bronco’’ por firmas. En la búsqueda por obtener la candidatura a la Presidencia como aspirante independiente, Jaime Rodríguez, «El Bronco», presentó al ¡NE un desorden en su reporte de gastos. El árbitro electoral incluso encontró un esquema de triangulación de recursos que involucra a dos empresas «sospechosas» ubicadas en Monterrey y cine no se encuentran vigentes en el Registro Nacional de Proveedores del INE, Ante estas irregularidades, la Unidad Técnica de Fiscalización del órgano electoral presentó más de 25 observaciones al equipo de «El Bronco».

Rodríguez omitió presentar al INE la documentación que acreditara un pago por 218 mil pesos de lDifícil gobernar con una izquierda dividida: Manceraa empresa Industrial Equipment & Comercial Sales para un vuelo Tijuana-Mexicali-Monterrey.

Excélsior. Alerta rezago en cobro de impuestos. A pesar de los esfuerzos para aumentar la recaudación de impuestos, y de las reformas fiscales recientes, México se ubica entre los países de América Latina de más baja captación fiscal respecto del PIB, con una tasa de 17.2%, nivel por debajo del promedio de América Latina de 22.7%, reveló el reporte Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2018 de la OCDE.

El cobro de impuestos en México es la mitad de la tasa promedio de la OCDE de 34.3%. También es muy inferior a la de Brasil, que recolecta ingresos tributarios respecto de su PIB de 32.2%, al de Argentina, que tiene una captación elevada, de 31.3%, Uruguay de 27.9%, Bolivia 26%, Nicaragua 22.6%, Costa Rica 22.2%, Ecuador 20.5%, Chile 20.4%, mientras que Colombia 19.8 por ciento.

La Jornada. Difícil gobernar con una izquierda dividida: Mancera. “El parteaguas en esta gestión fue la división de la izquierda”. Impidió que la capital tuviera un crecimiento y un desarrollo más acelerados. Nos tocó tener de antagonistas a quienes antes eran aliados

En lo personal, no tengo nada contra López Obrador La división de la izquierda impidió que la Ciudad de México tuviera un crecimiento y desarrollo más acelerado en esta administración, “si no ahora estaríamos hablando no de uno, sino de tres parques La Mexicana. Pudo haber sido mejor”, afirmó Miguel Ángel Mancera Espinosa, a unas horas de dejar el cargo de titular del Ejecutivo local para promover un gobierno de coalición para el país.

Sol de México. Solicitan entrada de Marina a Tepito. La zona es identificada como foco de extorsión, secuestro, narco y ejecuciones Autoridades de la delegación Cuauhtémoc solicitan operativos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Federal para combatir la violencia y la inseguridad que se viven en el barrio de Tepito, informó Rodolfo González Valderrama, encargado del Despacho de la delegación Cuauhtémoc, en entrevista con El Sol de México. Consultados sobre este asunto, representantes de la Semar descartaron confirmar los acercamientos con la demarcación.

Uno de los detonadores para que la autoridad delegacional solicitara el apoyo de las instancias federales es el asesinato de 33 personas en los últimos cuatro meses en el Perímetro B, que abarca Tepito y la colonia Morelos, explicó González Valderrama.

24 Horas. Multan a IP con 81.7 mdp por el mal uso de datos personales. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) impuso en 2017,81.7 millones de pesos en multas a entes privados por el mal uso de los datos personales de los ciudadanos.

De acuerdo al Informe de Labores más actualizado del organismo autónomo, 80% de ese monto global de sanciones, es decir, 65.3 millones de pesos fue impuesto a los sectores financieros y de seguros; medios masivos de comunicación y comercio al por menor.

Heraldo. Donan a el bronco proveedores de Nuevo León. Comercializadora Zelcy y Dyjomas, empresas proveedoras del gobierno de Nuevo León y del municipio de Garza García, depositaron recursos en cuentas de tres donantes del aspirante a candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez El Bronco, prácticamente descalificado de la contienda, luego de que el INE le descontara las firmas de apoyo que simuló.

Otras 52 personas que donaron recursos a El Bronco no respondieron los requerimientos de información del INE. Uno de los que hizo caso omiso a las solicitudes giradas por el instituto fue Luis Fernando Marín Molina, quien fuera director de Gobierno en la gestión de Rodríguez Calderón y donante de 230 mil pesos.

Crónica. Investigarán uso político de la Pasión en Iztapalapa. Miguel Ángel Mancera informó ayer que su gobierno investigará el uso político de la Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa.

Después de que Crónica diera a conocer que funcionarios del área jurídica de la administración capitalina toman decisiones en esa celebración, el Jefe de Gobierno comentó que dicha politización, a través del programa Abogado en Tu Casa, es un tema desconocido para él; sin embargo, añadió, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México es la que debe recibir las denuncias correspondientes para sancionar.

La Razón. Exjefe de CNTE golpeador y que cobraba sueldo sin dar clases va para diputado. De acuerdo con el FONE, Azael Santiago cobra en una escuela que no tiene alumnos: Imco; en 2016 fue acusado de haber “legalizado” moches a proveedoras de créditos.

Protagonista de cierres carreteros, tomas de edificios públicos, plantones y marchas, el exdirigente de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Azael Santiago Chepi es candidato de Morena a una diputación federal por el distrito 4 con cabecera en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y sin estar frente a grupo cobró más de 287 mil pesos durante 2017, de acuerdo con el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (Fone).

El Día. Piden elecciones seguras. Candidatos exigen al Gobierno Federal redoblar esfuerzos para disminuir los altos índices delictivos que azotan al país y poder celebrar una elecciones sin incidentes que lamentar. Culpan a la administración de Enrique Peña Nieto por los aumentos en todo tipo de delitos en la República Mexicana. La próxima semana se firmará con el Instituto Nacional Electoral (INE), el Protocolo de Seguridad para aquellos candidatos a la Presidencia de la República que así lo soliciten, señaló el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

De cara al inicio de las campañas electorales, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dio a conocer que la próxima semana se firmará con el Instituto Nacional Electoral (INE), el Protocolo de Seguridad para aquellos candidatos a la Presidencia de la República que así lo soliciten.

El Economista. Ronda 3.1 coloca 16 de 35 campos. Han sido asignados 107 campos petroleros en las nueve rondas. Tras la realización de la Ronda 3.1 de contratos de producción compartida entre el Estado y empresas, quedan por licitar este año 46 campos, nueve de ellos de shale. La expectativa de adjudicación es de 25%, dijo el titular de la Sener, Pedro Joaquín Coldwell.

"La decisión de los contratos de las rondas petroleras sólo la puede ejecutar la CNH y tiene cláusulas muy específicas, que están en el artículo 20 de la Ley de Hidrocarburos”. Juan Carlos Zepeda, presidente de la CNH. Pemex, el gran protagonista del concurso, que arrojó compromisos de inversión por US8,626 millones y la expectativa de generar la producción de hasta 280,000 barriles de crudo en el 2025.

El Financiero. Pasa prueba la reforma: 107 contratos petroleros. Ayer se realizó la Ronda 3.1, que adjudicó 16 de 35 campos petroleros, siete de ellos a Pemex, seis en consorcio y uno individual. “Es un paso importante en la reactivación petrolera del país”, dijo Aldo Flores, subsecretario de Hidrocarburos a El Financiero Bloomberg.

Con esta ronda se han asignado ya 107 contratos, que generarán una inversión, a 30 años, de 160 mil millones de dólares y 1.5 millones de empleos en las regiones beneficiadas. La actividad exploratoria del país será histórica, pues alcanzará una cifra nunca antes vista, con 138 pozos en el mar, dijo Flores.

