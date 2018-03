Porque las noticias nos buscan...

**Lo que dicen los titulares en las portadas de los diarios nacionales.

La Crónica de Chihuahua

14 de marzo, 07:33 am

DICE TRUMP QUE HAY CANDIDATOS NO TAN BUENOS EN MÉXICO. DERROCHA NUESTRO PAÍS EN LEGISLATURAS. Muy buenos días tengas en este miércoles 14 de marzo, ya media semana. Hoy en las notas de ocho columnas de los principales diarios vemos que destacan lo siguiente: Primero se le da espacio al presidente estadounidense, Donald Trump y habla de la política mexicana, en primer lugar sobre que hay candidatos no tan buenos en el país, esa es nota fuerte de El Universal, pero también el diario Crónica refiere a que Trump le da el viso bueno a su muro.

En un segundo tema, resalta la cuestión electoral aunque no sólo sobre una arista, de esto hablan Milenio, 24 Horas, La Razón, El Sol de México y Excélsior; el primer diario dice que los gobiernos pueden echar a perder la elección; 24 Horas, menciona que el INE ordenó a la PGR bajar el video que difundió de Anaya, mientras que La Razón dice que Sheinbaum sí va a todos los debates, El Sol de México, sobre la temática, informa que Zavala le apuesta al libre mercado y Excélsior dice que Acción Nacional y Movimiento Ciudadano se salen de mesa de diálogo con Segob.

Y un tercer tema relevante que nos encontramos este día es el que traen y abordan El Economista y El Financiero, que dicen la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, avanza con el blindaje del nuevo aeropuerto.

Sobre la primer temática, el presidente de Estados Unidos habló ayer del proceso electoral en México y dijo que hay candidatos que no son tan buenos, esto durante su visita a Otay Mesa, donde supervisó los ocho prototipos para su muro, Trump señaló: «Dentro de poco hay elecciones en México. He oído que tiene a buenos candidatos, y otros que no son tan buenos. En cualquier caso, lo vamos a manejar», aseguró el mandatario estadounidense.

De las notas fuertes, como segundo tema más mencionado en las ocho columnas y sobre elecciones son las declaraciones de Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral quien anticipó que la elección “se puede echar a perder” si los gobiernos interfieren en el proceso y los partidos no cumplen las reglas. Remarcó que Si la autoridad electoral hace su trabajo, pero los gobiernos, de los tres niveles, no mantienen el respeto al principio de imparcialidad, la elección se puede echar a perder”.

Y en un tono de más tensión está la nota de 24 Horas que refiere a que La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a la PGR bajar los videos donde aparece Ricardo Anaya Cortés, precandidato de Por México al Frente dentro de sus instalaciones donde, según los subtítulos de la cinta, insulta a diversos funcionarios, como decíamos esto sólo augura más tensión entre la autoridad electoral y los candidatos.

Y sobre la tercer temática de más relevancia y que llama la tensiones sobre el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México está por sumar 2 mil 500 millones de dólares de financiamiento privado a 6 mil millones de dólares que ya se tienen, gracias a una línea de crédito y la colocación de un Fibra, entonces serán 8 mil 500 millones de dólares ya comprometidos, estos dijo son créditos que respaldan la construcción, cantidad que representa el 64% del costo total de la obra que está valuada en 13 mil 300 millones de dólares.

Con esto de acuerdo al diario que da blindada esta construcción pues el mismo dijo que se la ruta que avanza es la de sí tenerlo y no la contraria; la nota se da en el contexto de que López Obrador declaró que se podría cancelar el proyecto si gana la presidencia.

Y como un cuarto tema que no se quiere quedar fuera de las notas más destacadas es la del diario Reforma que da espacio a que México derrocha en legislaturas e informa que si el tamaño de la economía mexicana determinará el gasto público que se destina a legislar, los senadores, diputados federales y congresos locales son muy caros, pues en México se gasta 10.5 veces más en legisladores que en Texas; mientras allá se gastan 12 mil 185 dólares anuales por cada 100 millones de dólares de PIB, en México la cifra equivalente es de 128 mil 516 dólares.

Así como encontramos los titulares de este día: Reforma, Derrocha México en legislaturas; Milenio, Gobiernos pueden «echar a perder» la elección: Córdova; El Universal, Trump: hay candidatos no tan buenos en México; Excélsior, PAN y MC se salen de mesa con Segob; La Jornada, Exige Coparmex aclarar el desfalco ICA-Pensionissste; 24 Horas, INE ordena a PGR bajar el video que difundió de Anaya; El Sol de México, Zavala le apuesta al libre mercado; El Heraldo, EL CCE urge a definir fiscales; La Razón, Sheinbaum dice que ella sí va a debates... y hasta a los medios; Crónica, Entre protestas, Trump da el visto bueno a su muro; Unomásuno, Jalisco, ¡Botín del Narco!; El Día, Buscan revivir la «verdad histórica»; El Economista, SCT avanza blindaje del nuevo aeropuerto y El Financiero, «Blinda México industrias sensibles ante el TPP11»

Entre las cinco notas secundarias más destacadas tenemos:

1. Revisarán firma por firma del Bronco, Zavala y Ríos. Reforma

2. Va CdMx contra el transporte irregular. Milenio.

3. EPN: Sólo en un aspirante veo honradez y experiencia. Universal.

4. Corte avala revisión a autos y personas sin orden judicial.. Excélsior.

5. Se apaga la mente brillante, muere el físico Stephen Hawking. Nota en todos los diarios.

Vamos a ver cómo aborda cada diario su tema de ocho columnas:

Reforma. Derrocha México en legislaturas. Si el tamaño de la economía determinara el gasto público que se destina a legislar, los senadores, diputados federales y congresos locales en México son extremadamente caros. Aunque el Producto Interno Bruto (PIB) de Texas es 50 por ciento superior al de México, el presupuesto total destinado a la actividad legislativa en este Estado estadounidense equivale apenas a la décima parte del gasto mexicano en relación al tamaño de sus economías. De esta forma, en Texas se gastan 12 mil 185 dólares anuales por cada 100 millones de dólares de PIB, mientras que en México la cifra equivalente es de 128 mil 516.

Milenio. Gobiernos pueden “echar a perder” la elección: Córdova. Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), anticipó que la elección “se puede echar a perder” si los gobiernos interfieren en el proceso y los partidos no cumplen las reglas. “Si la autoridad electoral hace su trabajo, pero los gobiernos, federal, local y municipal, no mantienen el respeto al principio de imparcialidad al que están obligados por la Constitución, la elección se puede echar a perder”, sentenció.

En la inauguración del Taller de capacitación a medios en la Universidad del Valle de México, campus Coyoacán, Córdova exhortó a gobiernos, partidos, medios de comunicación y sociedad a conducirse con estricto apego a la ley y cumplir con sus obligaciones.

El Universal. Trump: hay candidatos no tan buenos en México. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló ayer del proceso electoral en México y dijo que hay candidatos [a la presidencia] que no son tan buenos. urante su visita a Otay Mesa (en la zona de la frontera entre las ciudades de San Diego y Tijuana), donde supervisó los ocho prototipos para su muro, Trump señaló: «Dentro de poco hay elecciones en México. He oído que tiene a buenos candidatos, y otros que no son tan buenos. En cualquier caso, lo vamos a manejar», aseguró el mandatario estadounidense, sin mencionar a quiénes de los presidenciables se refería con cada definición.

Auguró que el próximo mes será fundamental para saber si su administración puede llegar a algún tipo de entendimiento con la del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en unas declaraciones que llegan en medio de la dura renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Excélsior. PAN y MC se salen de mesa con Segob. Las acusaciones entre José Antonio Meade y Ricardo Anaya hacen tambalear la mesa de diálogo en la que, tanto partidos como la Secretaría de Gobernación, se comprometieron a consensuar medidas de seguridad para candidatos y ciudadanos durante el proceso electoral. Damián Zepeda, presidente nacional del PAN, ya notificó a la Comisión Permanente de su partido que rompió con la Gobernación debido a los ataques contra Anaya.

“Informé que no habrá interlocución con el gobierno federal en tanto no se establezcan las condiciones de respeto a la democracia”, expuso. Desde principios de marzo, Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, partido integrante de Por México al Frente, ya se había alejado del gobierno federal, en el marco de los señalamientos de lavado de dinero contra Anaya.

La Jornada. Exige aclarar el desfalco ICA-Pensionissste. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) demandó una explicación «contundente» sobre la inversión hecha en la empresa ICA por los administradores de los fondos de ahorros para los trabajadores del Estado (Pensionissste).

Gustavo de Hoyos Walther, presidente del órgano patronal, sostuvo que es «doblemente preocupante» la inyección de 400 millones de pesos en la constructora ICA, porque hay recursos de los trabajadores involucrados. «Sí se nos debe una explicación clara, contundente e inequívoca sobre si en el proceso de inversión se observaron de manera escrupulosa cada una de las normatividades», expresó el dirigente del sindicato patronal luego de participar en el foro Un futuro con crecimiento e inclusión, efectuado ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

24 Horas. INE ordena a PGR bajar el video que difundió de Anaya. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) bajar los videos donde aparece Ricardo Anaya Cortés, precandidato de Por México al Frente (PAN, PRD y MC), dentro de sus instalaciones.

Hace unos días, la Procuraduría emitió dos boletines, donde consideró de interés público mostrar al abanderado del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) dentro de sus instalaciones, donde, según los subtítulos de la cinta, insulta a diversos funcionarios.

El Sol de México. Zavala le apuesta al libre mercado. La aspirante a la candidatura presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala, sostuvo un encuentro con directivos de Organización Editorial Mexicana, en el cual delineó su proyecto de gobierno, cuyo eje será impulsar una reforma estructural para fortalecer el Estado de derecho.

La aspirante a la candidatura presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala Gómez del Campo, detalló su propuesta política y económica para el país, cuyos ejes son fortalecer el Estado de derecho y favorecer una economía de libre mercado.

El Heraldo. El CCE urge a definir fiscales. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, pidió a los senadores no caer en la parálisis legislativa y designar tanto al fiscal general como al fiscal anticorrupción en el actual periodo ordinario de sesiones.

«Es importante que no haya una parálisis legislativa y que antes de que termine esta gestión del Senado puedan tener ya los acuerdos, en este sentido, desde la sociedad así lo demandamos y en particular el sector empresarial lo está demandando también», dijo.

Crónica. Entre protestas, Trump da el visto bueno a su muro. Donald Trump, que ya bajó la frontera cuando era candidato republicano para prometer la construcción de un muro con el detalle de que lo pagaría México, bajó ayer de nuevo, esta vez como presidente de Estados Unidos, con la firme intención de que siga adelante su proyecto faraónico, pero con un discurso menos agresivo hacia el vecino del sur.

De hecho, en menos de tres semanas ha pasado de insultar al presidente Enrique Peña Nieto, por negarse tajantemente a soltar un dólar para la construcción del muro, a llenarlo de elogios y expresar su deseo de que se alcance un acuerdo de seguridad fronteriza bilateral, antes de que culmine su mandato.

La Razón. Sheinbaum dice que ella sí va a debates... y hasta a los de medios. La candidata de Morena asegura que programará espacios para acudir; aclara que no sólo va a dedicar su campaña a discutir con contrincantes, pues quiere llegar a ciudadanos.

Alejandra Barrales, aspirante del Frente, se compromete a elevar el nivel; el priista Mikel Arriola insta a aprovechar el tiempo para que electores vean diferencias.

Coincidencia en la CDMX. Candidatos a la Jefatura de Gobierno concuerdan en la importancia de dar a conocer sus propuestas. Claudia Sheinbaum Aspirante de Morena a la CDMX. “Sí vamos a ir a varios debates, también en los de medios de comunicación, pero no podemos dedicarnos nada más a eso, nuestro objetivo es llegar a la ciudadanía”

Unomásuno. Jalisco ¡Botín del Narco!. Tan sólo en las últimas horas, siete personas han sido ejecutadas en varios municipios de Jalisco; se presume que estos crímenes están vinculados con la lucha entre grupos del crimen organizado. Dos de estas ejecuciones se registraron en Guadalajara. La primera en las calles Antonio de Castro y José Jaramillo, de la colonia Miravalle, donde fue encontrado el cuerpo de un hombre, con notables señas de violencia. Asimismo, en las avenidas Lorenzo Barcelata y Pepe Guízar, de la colonia Santa Cecilia, una persona fue ultimada a balazos.

Otros hallazgos fueron realizados en Tlajomulco. Allí, presuntos sicarios acribillaron a un hombre sobre las calles Valle de los Robles y Valle de las Golondrinas, en el fraccionamiento Valle Dorado.

El Día. Buscan revivir la verdad histórica. Padres de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa afirman que la detención de “La Rana” representa la insistencia de la PGR y del gobierno federal de acotar responsabilidades y evitar investigar la participación del 27 Batallón de Infantería de Iguala, así como elementos de la Policía Federal y municipal de Huitzuco. “El gobierno siempre nos quiere engañar, no estamos de acuerdo que nos siga mintiendo, queremos saber la verdad”.

La detención de Erick Uriel Sandoval Rodríguez, “La Rana”, la Procuraduría General de la República (PGR) refuerza la “verdad histórica” de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula y así avanza en cerrar el caso, señaló el Comité de padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, al tiempo que aseguraron el detenido no tiene ningún alto cargo en este caso, sólo se busca revivir su “verdad”.

El Economista. SCT avanza blindaje del nuevo aeropuerto. EL TITULAR de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) está por sumar 2,500 millones de dólares de financiamiento privada a 6,000 millones de dólares que ya se tienen, gracias a una línea de crédito y la colocación de un Fibra E.

“Serán 8,500 millones de dólares ya comprometidos. Son créditos que están respaldando la construcción. Creo que vamos en ruta de sí tenerlo y no de no tenerlo. Cada quien asumirá su responsabilidad”, respondió sobre la posibilidad de cancelar el proyecto por parte del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Dicha cantidad, representa 64% del costo total de la obra, que está valuada en 13,300 millones de dólares.

El Financiero. «Blinda» México industrias sensibles ante TPP11. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, informó que tras la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, los focos rojos se prendieron en sectores mexicanos como lácteo, textil, del vestido y calzado, por lo que el gobierno trabajará en agendas internas para protegerlos.

En el sector lácteo, dijo, se tuvo que cuidar a la industria nacional de países como Nueva Zelanda, negándole peticiones para abrir el libre comercio de estos productos.

