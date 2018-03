Porque las noticias nos buscan...

Lo que hoy dicen los temas de portadas de los diarios nacionales.

La Crónica de Chihuahua

13 de marzo, 07:03 am

Porque las noticias nos buscan... Muy buenos días tengas en este martes 13 de marzo de 2018. LA OCDE PIDE MANTENER REFORMAS. CASO ANAYA LLEGA A LA OEA. Este día los diarios nacionales destacan tres notas en sus temas de ocho columnas. El primero es relacionado con que la OCDE dice que México necesita una segunda ola de reformas y que debe mantener las que ya están, dijo ayer, José Angel Gurría, Secretario de la Organización; de esto hablan al menos cinco diarios nacionales: Excélsior, Sol de México, Crónica, El Economista y el Financiero.

El segundo tema del que se habla es sobre Anaya y nos dice que llegan denuncias por presunto lavado de dinero a la OEA, a Washington; aquí dedican su nota fuerte 24 Horas, El Heraldo y El Día, éste último señala que Anaya busca evadir la justicia. Y el tercer tema que más destaca es con el que llega esta mañana el diario Reforma al señalar que se "pierden millones de pesos para damnificados. ¿Se pierden? O los pierden.

Sobre el primer tema José Ángel Gurría, durante el foro OCDE México 2018, exhortó a que, independientemente de quien gane las elecciones, el siguiente gobierno federal debe continuar con la aplicación de reformas estructurales en México porque en el país debe haber un futuro con crecimiento e inclusión, destacó que el caso de la renegociación del TLCAN, “nos obliga a ser más fuertes al interior para ser más fuertes afuera”, por lo que dijo que es imperativo continuar con el esfuerzo reformador.

Sobre el segundo tema se nos informa que La coalición Todos por México entregó al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro Lemes, una carta en la que le expresa su preocupación por “la presión política y mediática que, a escala nacional e internacional, lleva a cabo el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, contra las instituciones de procuración de justicia para evitar responder por las graves acusaciones en su contra por supuesto lavado de dinero”, además de documentos sobre el caso.

Sobre la nota de Reforma, relacionada con el destino de millones de pesos en donativos a fondos privados para los damnificados de los sismos de septiembre en el País, se dice que es incierto. Y es que investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) rastrearon donaciones hechas a bancos, fideicomisos privados y organizaciones y concluyeron que no hay datos que permitan hacer una estimación total de lo donado, sobre la coordinación para ejercer los recursos ni transparencia respecto al destino.

La investigación, según, expone que al menos se concentraron 2 mil 864.5 millones de pesos en instituciones bancarias y hay otros 2 mil 25 millones que recibieron organizaciones registradas ante el SAT como donatarias autorizadas, pero que no se sabe a detalle su destino, seguramente este tema dará para más en los próximos días, lo mismo que del tema de Anaya en la OEA.

En algunas otras notas que encontramos en portadas y que destacan la de El Universal que dice piden al senado aplazamiento de nombramientos de fiscales y el del diario La razón en donde AMLO sigue mintiendo un no a los debates.

Así encontramos los titulares de este día: Milenio, Sede de la Sinfónica, hoy circo de anarcos; Universal; Piden a Senado que nombramientos de fiscales se aplacen; Reforma, «Pierden» millones para damnificados; Excélsior, OCDE pide mantener reformas; La Jornada, Se rescató a ICA con los fondos de Pensionissste; Crónica, México necesita segunda ola de reformas: Gurría; El Sol de México. Debe concretarse una nueva ola de reformas; La Razón, Dice AMLO, no, no, no a debates: que debatan Meade y Anaya; 24 Horas, Llega denuncias por presunto lavado de Anaya a Washington; El Heraldo, Caso Anaya llega a OEA; Unomásuno, ¡Aseguran otro rancho", 21 propiedades incautadas a César Duarte; El Día, Anaya busca evadir la justicia; El Economista, OCDE pide a México nueva ola de reformas y El Financiero, Sugiera OCDE una nueva ola de Reformas.

Entre las segundas notas secundarias más relevantes tenemos:

1. Transporte público en Edomex, de alto riesgo.Milenio

2. Se disparan 150% deudas estatales. Reforma.

3. Medicinas cuestan más que el oro. Excélsior.

4. Violencia cobra vida de politicos. Excélsior.

5. Capturan a El Rana, pieza clave sobre Ayotzinapa. Jornada.

Vamos a ver cómo aborda y detalla cada diario su nota fuerte.

El Universal. Piden a Senado que nombramientos de fiscales se aplacen. Los nombramientos deben ser hasta después de la elección del próximo 1 julio. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción pidieron al Senado postergar los nombramientos de los fiscales General y Anticorrupción hasta después de la elección presidencial del 1 julio.

Consideraron que existe la posibilidad de un «albazo legislativo», debido a que el PRI y sus aliados hoy tienen mayoría y llamaron a un gran diálogo nacional antes de que se realicen las designaciones. Mariclaire Acosta, titular del Comité de Participación Ciudadana, aseguró que de darse un nombramiento del fiscal general en estos días puede haber consecuencias muy graves no sólo para la procuración de justicia, sino para el Sistema Nacional Anticorrupción.

Milenio. Sede de la Sinfónica, hoy circo de anarcos. Cuando fue inaugurado, el auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llegó a ser la sede de la Orquesta Sinfónica de la máxima casa de estudios; ahora es un recinto en el que se organizan conciertos anarcos, sesiones de circo en las que se incluye la hora del fume, encuentro de dealers y talleres de “técnicas de combate”, entre otras actividades.

Así puede leerse en las invitaciones y convocatorias que los grupos ocupantes del inmueble difunden a través de sus redes sociales: Auditorio Che, en Facebook, y Okupa Che, en Twitter. De acuerdo con esa información, el pasado 22 de febrero, el auditorio fue sede del primer encuentro Todo el circo cabe en un cuarto, donde se abrió un espacio para la hora del fume, a las 16:20 horas, y un encuentro de dealers, a las 17 horas.

Reforma. «Pierden» millones para damnificados. El destino de millones de pesos en donativos a fondos privados para los damnificados de los sismos de septiembre en el País es incierto. Investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) rastrearon donaciones hechas a bancos, fideicomisos privados y organizaciones.

Concluyeron que no hay datos que permitan hacer una estimación total de lo donado, sobre la coordinación para ejercer los recursos ni transparencia respecto al destino. La investigación expone que al menos se concentraron 2 mil 864.5 millones de pesos en instituciones bancarias, si se agregan las «multiplicaciones» que se hicieron por pesos donados. También hay otros 2 mil 25 millones que recibieron organizaciones registradas ante el SAT como donatarias autorizadas.

Excélsior. OCDE pide mantener reformas. José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), exhortó a que, independientemente de quien gane las elecciones, el siguiente gobierno federal continúe con la aplicación de reformas estructurales en México. Durante el foro OCDE México 2018: Un futuro con crecimiento e inclusión, el titular del organismo destacó que, lo que llamó la ola de neoproteccionismo y nacionalismo, como el caso de la renegociación del TLCAN, “nos obliga a ser más fuertes al interior para ser más fuertes afuera”, por lo que dijo que es imperativo continuar con el esfuerzo reformador. “Es normal que un gobierno entrante desee hacer ajustes a las políticas públicas, que las quiera alinear a la filosofía y a las propuestas que los llevaron al poder, pero es igualmente importante no perder la brújula y, ciertamente, no perder la continuidad”.

Gurría Treviño dijo que la OCDE entregó un reporte con recomendaciones sobre prácticas en materia de políticas públicas a aspirantes independientes. Aseguró que ayer mismo se lo entregarían a José Antonio Meade y que también buscarían a Ricardo Anaya y a Andrés Manuel López Obrador. Reconoció que, al parecer, hay dos candidatos que apoyan las reformas y uno que no está a favor.

La Jornada. Se rescató a ICA con los fondos de Pensionissste. Ante la bancarrota otros inversionistas obtuvieron ganancias 1 El fondo de pensiones de los trabajadores del Estado mexicano inyectó más de 400 millones de pesos en la constructora ICA y se convirtió en su mayor accionista cuando la empresa se dirigía a la insolvencia, una inversión que ahora será borrada por un plan de restructuración, según fuentes cercanas al asunto.

Pensionissste, que maneja unos 195 mil millones de pesos de jubilaciones de trabajadores, adquirió con la transacción una participación de 10 por ciento en ICA, dijeron tres personas con conocimiento de la inversión, quienes hablaron en condición de anonimato.

El Sol de México. Debe concretarse una nueva ola de reformas. El secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), lose Ángel Gurría, explicó que la siguiente administración federal, sea del color que sea, deberá avanzar en la oportuna aplicación de las reformas estructurales y promover una segunda ola de cambios para consumar la creación de motores internos.

Gurría informó que entregará a los candidatos el documento Prioridades Estratégicas para México. De acuerdo con el diagnóstico, al cual tuvo acceso El Sol de México, el Estado de derecho «es frágil» y la corrupción ha permeado "una parte importante del tejido institucional’’; para 60% de la población es el principal flagelo.

Crónica. México necesita segunda ola de reformas: Gurría. México necesita una “segunda ola de reformas”, debido a desafíos mundiales como la volatilidad, la incertidumbre y un creciente proteccionismo, afirmó ayer José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Planteó que los candidatos presidenciales deben incluir propuestas de nuevas reformas en temas como el Estado de derecho, el combate a la corrupción y a la inseguridad.

Gurría participó en el Foro OCDE México 2018 “Un futuro con crecimiento e inclusión”, evento en el que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, exigió a los aspirantes a Jefe del Ejecutivo detallar sus propuestas económicas y garantizar el respeto a contratos otorgados en el sector energético.

La Razón. Dice AMLO no, no, no a debates: que debatan Meade y Anaya. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se negó a participar en algún debate en el periodo de intercampaña y aconsejó que en éstos sólo participen sus contrincantes de las coaliciones Todos por México, José Antonio Meade, y Por México al Frente, Ricardo Anaya.

“Qué debatan entre ellos, qué debatan, qué debata Meade con Anaya para ver todo lo que tienen ahí pendiente. Qué dejen de estarse cuestionando, criticando, que no se amenacen, qué arreglen sus cosas con urbanidad y que vayan al Ministerio Público y no a debatir, sino a declarar”, dijo.

24 horas. Llega denuncia por presunto lavado de Anaya a Washington. La coalición Todos por México (PRI, PVEM y NA) entregó al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro Lemes, una carta en la que le expresa su preocupación por “la presión política y mediática que, a escala nacional e internacional, lleva a cabo el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, contra las instituciones de procuración de justicia para evitar responder por las graves acusaciones en su contra por (supuesto) lavado de dinero”; además de documentos sobre el caso.

Anaya es señalado de presuntamente triangular recursos mediante la venta de un predio en Querétaro, junto con el empresario Manuel Barreño, por 54 millones de pesos. La secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, señaló que Anaya Cortés pretende inhibir la labor, así como acudir a instancias internacionales para ejercer presión sobre las autoridades mexicanas.

Heraldo. Caso Anaya llega a OEA. #Escaladenuncia. El pleito entre el PRI y el candidato Ricardo Anaya, escaló a instancias internacionales. La secretaria general del tricolor, Claudia Ruiz Massieu, acudió a la Organización de Estados Americanos (OEA) para pedirle a su secretario general, Luis Almagro, que no se deje manipular por un político que quiere evadir su responsabilidad ante la PGR por posible enriquecimiento ilícito.

“Es muy grave que, en virtud de intereses electorales y para evadir sus responsabilidades ante la ley, Anaya pretenda manipular a la opinión pública, usando y abusando de la OEA”, indica Ruiz Massieu en la misiva que entregó a Almagro en las oficinas de la OEA en Estados Unidos. La ex canciller también entregó notas periodísticas que denuncian que Anaya Cortés compró un terreno en 10 millones de pesos para venderlo después –como nave industrial—a la empresa Manhattan Master Plan Development, declarada fantasma por el SAT.

Unomásuno. ¡Aseguran otro rancho! 21 Propiedades incautadas a César Duarte. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua aseguró otro rancho al ex gobernador César Duarte Jáquez; con éste, ya son 21 propiedades incautadas por las autoridades.

Esto fue dado a conocer por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien indicó que la propiedad asegurada es el rancho ’’San Isidro’’, ubicado en Hidalgo del Parral. Hasta el momento, dijo, se han asegurado 17 ranchos del ex mandatario, así como tres fincas, propiedades presuntamente adquiridas con recursos públicos. De acuerdo con Corral Jurado, actualmente existen 12 órdenes de aprehensión en contra de César Duarte, de las cuales, 11 son del Ministerio Público estatal y una del Ministerio Público Federal, por el presunto delito de peculado.

El Día. Anaya busca evadir justicia. La secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de PRI, Claudia Ruiz Massieu, entregó una “carta y un expediente” al secretario General de la OEA, para pedirle que difunda a nivel hemisférico el caso del presunto enriquecimiento ilícito de Ricardo Anaya, ante la preocupación porque un candidato a la presidencia de la República está siendo investigado por lavado de dinero, triangulación de recursos y vinculación con empresas fantasma. “Su actitud ha sido la de evadir la rendición de cuentas, crear una distracción mediática para construir una falsa imagen de víctima”, afirmó sobre el panista.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidió a Luis Almagro, Secretario de General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), difundir a nivel hemisférico el caso del presunto enriquecimiento ilícito de Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”.

Economista. OCDE pide a México nueva ola de reformas. ES CRUCIAL avanzar hacia la segunda ola de reformas complementarias en áreas clave como el fortalecimiento institucional, respeto al Estado de Derecho y la transparencia del manejo de los gobiernos estatales y municipales, consigna el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría.

Sugirió mantener los cambios planteados en materias educativa, financiera, de apertura y competencia en telecomunicaciones, energía, regulación laboral, que se impulsaron en la administración actual, y darles seguimiento. Pero al mismo tiempo, poner en práctica el sistema anticorrupción, el funcionamiento más expedito y transparente del sistema judicial así como el combate a la inseguridad.

Financiero. Sugiera OCDE una nueva ola de reformas. Dar continuidad a las reformas estructurales, mejorarlas y complementarlas, junto con el desarrollo de una segunda ola de reformas, son las recomendaciones que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) pone sobre la mesa para quien sea el próximo presidente de México.

En la presentación del reporte ‘Prioridades Estratégicas para México’, José Ángel Gurría dijo que el próximo jefe del Ejecutivo deberá lanzar una segunda ola de reformas complementarias en áreas clave como el fortalecimiento de las instituciones y del Estado de Derecho, la puesta en práctica del Sistema Nacional Anticorrupción a nivel nacional, el funcionamiento expedito y transparente del Sistema Judicial y el combate a la inseguridad.

