**Lo que hoy dicen las portadas de los diarios nacionales. 26-Julio 2017

26 de julio, 07:30 am

Porque las noticias nos buscan… ATAQUE A EPISCOPADO MENSAJE DE ODIO, PERO NO GENERALIZADO. Buenos días para todos en este miércoles 26 de julio, ya media semana. Este día varios diarios nacionales, 24 Horas, Crónica y la Razón, coinciden en tratar un sólo tema y es relacionado con la delegación Tláhuac que ha estado en el ojo del huracán durante los últimos días, la temática se sigue refiriendo a que en la demarcación persiste el estado de sitio y que el Delegado no aparece en eventos públicos, según la PGJ al momento no hay una investigación directa contra él (24 horas); también se habla de que había cobro de piso a comercios y a transportistas, pagos por semana desde 150 hasta 300 pesos (Crónica) y el diario La Razón vuelve a señalar que en 15 minutos y con 110 disparos se abatió a El Ojos.

El resto de los diarios trae temas diferentes, aunque la mayoría de ellos ya han estado en la agenda mediática de la semana anterior y los primeros días de la semana. Por ejemplo Milenio sigue hablando del socavón en Morelos, ahora la Segob declara y dice que Morelos (en referencia al gobierno de Graco Ramírez) sabía y no actuó. Sobre temas de inseguridad hablan Reforma, asaltos en Bosques de las Lomas, y en Unomasuno que dice en emboscada en Guerrero matan a siete. El Universal dice que el ataque con un artefacto explosivo en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano es un mensaje de odio pero no una acción generalizada en contra de la Iglesia católica, dijo Humberto Roque Villanueva y hablando de la iglesia en el diario La Jornada se publica que en albergues “Ciudad de los Niños” de Guanajuato y Michoacán cometía abusos, por parte de cura, al por mayor y que políticos daban protección. El Financiero y Economista, fieles a su temática, hablan de temas económicos.

Así encontramos hoy los titulares: Milenio, Morelos sabía de riesgos y no actuó en socavón: Segob; Reforma, Sufre Bosques ola de asaltos; El Universal, Ataque a Episcopado, mensaje de odio: Segob; Excélsior, México y Canadá, contra Trump; La Jornada, En La Ciudad de los Niños, abusos de cura al por mayor; 24 horas, Tláhuac: persiste sitio policiaco… ¿Y el delegado?; El Sol de México, Quiere CNOP la ley 3 de 3 para priistas; Crónica, En Tláhuac, cobro de piso a comercios, transportistas; La Razón, En 15 minutos y con 11 disparos Marina y PGJ abatieron a El Ojos; El Heraldo, Norma única para penales; Unomasuno; Asalto en Guerrero… Emboscada mortal; El Día, Delegado de Tláhuac, en la mira de la justicia; El Economista, Contra pide más poder para vigilar a afores y El Financiero, Canadá saldría del TLCAN si Eu insiste en quitar arbitraje.

Entre las cinco notas secundarias más destacadas que encontramos en las portadas de los diarios, en este día, tenemos:

1. Desvíos de Duarte. PGR rastrea en Europa y EU las rutas del dinero. Nota de Milenio y Universal.

2. Tensan Trump y Trudeau la negociación del TLC. Nota de Reforma.

3. Graco sabía de riesgos en Paso Exprés: Protección civil: Nota de Universal.

4. Hay confianza en México, pesos a “momentos volátiles”: Peña. Nota de Jornada.

5. Ilocalizable el delegado en Tláhuac tras operativo militar; hasta ahora no hay investigación directa contra él. Nota de Jornada y 24 Horas.

Vamos a ver cómo aborda cada diario su nota principal:

Milenio. Morelos sabía de riesgos y no actuó en socavón: Segob. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob) acusó al gobierno de Morelos de no haber actuado de manera oportuna ante el riesgo que representaba la construcción del Paso Express, a pesar de que tenía conocimiento del peligro que existía en la zona y de que la administración federal le había instruido meses antes a tomar medidas preventivas para enfrentar la temporada de lluvias.

En un documento fechado este martes 24 de julio, cuya copia posee Milenio, Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador nacional de Protección Civil de la Segob, le hace ver al gobierno de Morelos que, de acuerdo con la ley en la materia, las medidas de prevención y atención de emergencias en la zona donde se abrió el socavón el pasado 12 de julio, son responsabilidad “directa e inmediata” del gobierno de Morelos.

Reforma. Sufre Bosques ola de asaltos. Una ola de asaltos y extorsiones tiene en alerta a vecinos de Bosques de las Lomas, una zona residencial de 3.2 kilómetros cuadrados vigilada por policías privados. Los vecinos estiman que al menos hay tres intentos de extorsión y un robo a casa habitación a la semana.

Tan sólo en los primeros seis meses del ario, la Asociación de Colonos Bosques de las Lomas tiene registradas 7 denuncias de robo a casa, por las que no hay ningún detenido, y25 extorsiones. «Estas denuncias son de los afiliados a la asociación. Faltan las de personas que no se han registrado y de las que oficialmente se desconoce porque no hay denuncia», indicó Luis Torrero, integrante de la mesa directiva de la agrupación.

El Universal. Ataque a Episcopado, mensaje de odio: Segob. El ataque con un artefacto explosivo en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) es un «mensaje de odio», pero no una acción generalizada en contra de la Iglesia católica, aseguró el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque Villanueva

«Sí hay ahí un mensaje de odio a una institución que para el gobierno de la República y, particularmente la Secretaría de Gobernación, tiene todo nuestro reconocimiento». En entrevista con El Universal, rechazó que se trate de una acción orquestada o deliberada en contra de las posturas de la Iglesia católica.

Excélsior. México y Canadá, contra Trump. Mientras en el Congreso mexicano avanza el primer «no» a las pretensiones de Estados Unidos de eliminar el capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio (TLC), el gobierno de Canadá también expresó su defensa en favor de dicho articulado.

La semana pasada, Excélsior adelantó que los legisladores alistaban el rechazo oficial a la eliminación del capítulo 19 con el que el gobierno de Donald Trump busca que los diferendos comerciales se resuelvan conforme a la legislación estadounidense.

La Jornada. En La Ciudad de los Niños, abusos de cura al por mayor. Políticos de Guanajuato le daban protección, señalan testimonios El sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, director de los albergues La Ciudad de los Niños (con sedes en Guanajuato y Michoacán), es conocido entre sus víctimas como El Castigador.

Testimonios recabados por la organización NIMA Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato, dan cuenta del nivel de castigos corporales y vejaciones a las que el cura y sus cómplices han sometido durante años a decenas de menores.

El Sol de México. Quiere CNOP la ley 3de3 para priistas. La Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), que aglutina a 4.5 millones de militantes priístas, reconoció «problemas que se deben combatir desde dentro» y presentó el Código de Ética, Transparencia y Rendición de Cuentas, que incluye la creación de un panel integrado por tres personas designadas por el Consejo Político Nacional para obligar a sus militantes y servidores públicos a difundir sus declaraciones patrimonial, fiscal y de no conflicto de interés.

El código será uno de los documentos que servirá de eje en la discusión de la XII Asamblea Nacional del PRI, máximo órgano del partido, en el que incluso se pueden modificar el ideario del tricolor y sus estatutos. Los sectores empujan una reforma estatutaria para blindar al partido de candidatos que protagonicen actos de corrupción. Ayer se reunió la Comisión Relatora.

24 Horas. Tláhuac: persiste sitio policiaco... ¿Y el delegado?. El titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX), Edmundo Garrido, afirmó que, por el momento, no hay una línea de investigación en contra del jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, sobre narcomenudeo y presuntos nexos con Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, líder del grupo que distribuía droga al oriente de la ciudad y que fue abatido el jueves pasado por la Marina.

Incluso, planteó que no se ha girado citatorio alguno en contra del político del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por dicho caso. En una entrevista con Grupo Fórmula, dijo que de las nueve órdenes de captura obtenidas contra el grupo que dirigía Pérez Luna, sólo cuatro, por homicidio, están pendientes de cumplimentar.

Crónica. En Tláhuac, cobro de piso a comercios, transportistas… A los ambulantes y comercios establecidos de la colonia donde vive su madre les pedía de 300 a 500 pesos para brindarles seguridad. Los motohalcones se encargaban de pasar por el derecho de piso en las colonias La Conchita, La Nopalera y Zapotitlán.

El negocio de Felipe de Jesús Pérez, El Ojos, no sólo era la venta y distribución de droga, también obtenía grandes sumas de dinero por el cobro de derecho de piso a tianguistas, comercios establecidos y rutas de transporte público.

La Razón. En 15 minutos y con 110 disparos Marina y PGJ abatieron a El Ojos. Cámaras de la SSP capitalina apoyaron las labores de los marinos para acordonar el perímetro donde estaba Felipe de Jesús Pérez; en los cuerpos de los 8 abatidos se contabilizaron 79 impactos.

Fueron poco menos de 15 minutos de disparos. En total, 110 balazos los que detonaron ese día… las armas y centenares de cartuchos que tenían para defenderse Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, y sus sicarios de poco les sirvieron ante el operativo conjunto de la Policía capitalina y la Secretaría de Marina Armada de México.

Heraldo. Norma única para penales. En medio de críticas por autogobierno, hacinamiento, homicidios y riñas en las cárceles mexicanas, se aplicará una estrategia de «tolerancia cero» en estos espacios.

Para los centros federales y locales se aprobaron protocolos de actuación homologados, con los que se normará el desempeño del personal y mejorarán las condiciones penitenciarias.

Unomasuno. Asalto en Guerrero; matan a 7… Emboscada Mortal. Este martes el estado de Guerrero se ganó las primeras planas con el asesinato de cinco policías y dos empleados del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) al tratar de impedir que criminales les robaran los recursos del Programa Prospera que serían repartidos a personas en situación de pobreza del municipio de Ahuacuotzingo.

El crimen ocurrió a las 9:00 horas de la mañana en un camino rural cerca de la cabecera municipal cuando una patrulla de la Policía Municipal transportaba a los empleados federales y la suma millonaria de recursos de programas sociales del gobierno federal. Testigos reportaron a las autoridades ministeriales que cuando las víctimas se dirigían a la comunidad de Tocozaca para pagarle a los beneficiaros del programa gubernamental fueron atacados por hombres equipados con armas largas y vestimenta táctica dándoles muerte.

El Día. Delegado de Tláhuac, en la mira de la justicia. Asambleístas se pronuncian por llamar a Rigoberto Salgado Vázquez, para que explique la situación en que se encuentra esa demarcación. No cuenta con la capacidad de gobernar pues nadie le cree que ignorara la existencia del “Ojos”. Podrían procesarlo a investigación El asambleísta Juan Gabriel Corchado Acevedo se pronunció a favor de solicitar la comparecencia del jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, para que explique la situación en que se encuentra esa demarcación.

El Economista. Consar pide más poder para vigilar a afores. A raíz de las multas que impuso la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a cuatro afores, Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) pidió que se den mayores facultades al regulador para tener una mayor supervisión sobre las actividades operacionales y financieras de las 11 afores que integran el mercado.

Ante la Comisión Permanente del Senado de la República, expuso que la Consar, a diferencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), no puede publicar las sanciones que se imponen a las afores.

El Financiero. Canadá saldría del TLCAN si EU insiste en quitar arbitraje. A 21 días de que inicie la renegociación del TLCAN, Canadá amenazó con salirse del Tratado si EU insiste en eliminar el capítulo 19 sobre resolución de controversias comerciales en cuotas antidumping, como lo expresó en sus objetivos.

Christopher Wilson, subdirector del Instituto México del Wilson Center, en Washington, dijo que los gobiernos están fijando posturas. «Eso es normal en una negociación». Otros expertos señalaron que, en algún momento, México también fijará sus puntos. Ayer, Donald Trump volvió a las andadas y dijo que el destino del TLCAN se sabrá cuando termine la renegociación.

