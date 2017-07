Porque las noticias nos buscan…

**Un resumen de las portadas de los diarios nacionales.

La Crónica de Chihuahua

24 de julio, 08:16 am

PRIISTAS QUIEREN CONSULTAR A LA BASE. Muy buenos días tengan todos ustedes en este lunes 24 de julio, inicio de la última semana de este mes. Hoy cada diario nacional trae un tema diferente en su portada y difícilmente vamos a encontrar coincidencia en las notas de ocho columnas. En los tres o cuatro diarios más relevantes vemos como se habla de: Javier Duarte en referencia a que su ex jefe policial lo hundió (Milenio); mientras que el diario Reforma sigue hablando de los huachicoleros, pero esta ocasión dice que Edil Pablo Morales, ex alcalde de Palmar de Bravo, registró en un sólo año movimientos financieros por 57 mdp de origen presuntamente injustificado; en temática de robo de identidad el diario El Universal dice que los principales bancos van contra ello y el diario Excélsior refiere a que en el PRI cree el rechazo al dedazo. -sic, ¡Será?-, para las elecciones del próximo año, pues en 18 asambleas estatales se propuso que la selección de candidatos se por consulta a los militantes, esto se comienza a gestar rumbo a la Asamblea General del Institucional que se va a realizar el12 de agosto.

En el resto de los diarios encontramos temas como el que trae la Jornada, declaraciones de Meade y señala que el recorte en el 2018 será menos drástico. El Sol de México y el Día también le dan espacio al PRI, señalando que ahora son los sectores del partido que piden a la cúpula frena la corrupción. 24 Horas refiere a Morena y dice que en las elecciones de este año fue el partido político que más violó la ley electoral. En La Razón, una semana después, se sigue hablando de la tragedia en el Paso Exprés y dice que detrás de su construcción hay ocho empresas que cobraron 78.8 mdp en diversos contratos relacionados con el trazo, soporte y seguridad de la vialidad. El Financiero dedica su tema fuerte al TLC señalando que la renegociación corre el riesgo de politizarse, mientras que el Economista aborda que la Comisión Reguladora de Energía aseguró que debido a la inversión que ya se ejerce, más de 219 mil mdd, será difícil frenar la implementaciones de mercados energéticos derivados de la reforma.

Así encontramos los titulares: Milenio, Hundió a Duarte su ex jefe policial; Reforma, Mueve 57 mdp Edil ordeñador; El Universal, Van principales bancos contra robo de identidad; Excélsior, Priistas quieren consultar a la base; Jornada, El recorte en 2018 será menos drástico: Meade; El Sol de México, Sectores del PRI piden a la cúpula frenar la corrupción; El Heraldo, En tragedia de tejas hay mexicanos; La Crónica, Impune, fraude con casas en litigio y aún ocupadas; 24 Horas, Morena está a la cabeza… en viola la ley electoral; La Razón, Cobraron 80 mdp por cuidar calidad… y se abre el socavón; Unomásuno, Balacera en CDMX, se enfrentan comerciantes contra extorsionadores; El Día PRI solapa a corruptos; El Economista, En puerta, 219,000 mdd para energía y El Financiero, Ven riesgos de politización del TLCAN.

Entre las cinco notas secundarias más relevantes que encontramos en las portadas tenemos:

1. Alerta amarilla en 8 delegaciones capitalinas; continuarán las tormentas en el centro del país por Hillary. Nota de Milenio.

2. Vinculan a empresas fantasmas con Duarte. Documenta PGR el desvío de mil 67 mdp de su administración a compañías “de papel”. Nota de Universal.

3. “No es lo óptimo, pero el SNA puede trabajar sin fiscal”. Nota de Universal.

4. El gobierno evade crear consejo contra la impunidad. piden 100 organizaciones civiles intervención de organismo de la ONU. Nota de Jornada

5. Moreno Valle da otro paso: abre plataforma web rumbo al 2018. Nota De La Razón.

Vamos a ver cómo aborda cada diario su nota principal:

Milenio. Hundió a Duarte su ex jefe policial. La declaración ministerial de Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública durante la gestión de Javier Duarte como gobernador de Veracruz, fue clave para que el juez lo vinculara a proceso. El juez Gerardo Moreno García destacó la relevancia de la declaración del ex mando policial contra Duarte para su fallo, pues durante la audiencia de este sábado, la defensa del ex priista desestimó en múltiples ocasiones las acusaciones que realizaron Alfonso Ortega López y José Juan Janeiro Rodríguez, principales testigos de la PGR.

Marco Antonio del Toro argumentó que al menos la entrevista ministerial de Ortega López era ilegal, pues, dijo, fue obtenida a cambio de que le cancelaran la orden de aprehensión que tenía contra este abogado fiscalista cómplice de Duarte.

Reforma. Mueve 57 mdp Edil ordeñador. Pablo Morales Ugalde, el ex Alcalde de Palmar de Bravo, Puebla, señalado de nexos con huachicoleros, registró en un solo año movimientos financieros por 57 millones de pesos de origen presuntamente injustificado. De acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación, la PGR lo acusa de realizar estos depósitos y retiros en sus cuentas bancarias durante 2015.

Entre las operaciones están los supuestos desvíos de recursos del Municipio a cuentas bancarias de personas que también recibían depósitos millonarios presuntamente procedentes de la venta de combustible robado.

El Universal. Van principales bancos contra robo de identidad. Los principales bancos de México están listos para hacerle frente al robo de identidad, problema que ha crecido en los últimos años, de acuerdo con autoridades y representantes del sector financiero del país. BBVA Bancomer, Citibanamex, Banorte y HSBC son algunas de las firmas que están preparadas para aplicar los nuevos controles de seguridad que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) exigirá por ley.

Las instituciones preparan sus sucursales para que en la apertura de cuentas se tomen huellas digitales del cliente y se cotejen con los registros del Instituto Nacional Electoral.

Excélsior. Priistas quieren consulta a la base. En el PRI crece el rechazo al dedazo para las elecciones del próximo año, pues en 18 asambleas estatales se propuso que la selección de candidatos, incluido el presidencial, sea por consulta a los militantes. Rumbo a la Asamblea General del PRI que se realizará el próximo 12 de agosto, las asambleas estatales aprobaron que se hagan ajustes a los estatutos para que sean escuchadas las bases.

Sin embargo, hasta el momento, sólo el partido en Jalisco aprobó una propuesta para que esa consulta se haga de manera directa con una elección entre la militancia. Entre los que se pronunciaron contra el dedazo se encuentran priistas de Aguas-calientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua y de la Ciudad de México. Ya es una mayoría el número de asambleas estatales del PRI que proponen una elección de los candidatos en 2018, incluida a la Presidencia de la República, basado en una consulta a las bases militantes, a fin de trabajar por la unidad, pero ninguna de ellas se ha pronunciado por quitar los requisitos de 10 años de militancia y haber ganado un puesto en elecciones.

Jornada. El recorte en 2018 será menos drástico: Meade. Para amortiguar posibles choques externos se contratarán de nuevo coberturas petroleras, asegura José Antonio Meade Kuribreña, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anticipó que el recorte en el gasto público para el próximo año será menor al aplicado en los últimos tres años, el cual se propondrá en los Criterios Generales de Política Económica para 2018 y se presentará al Congreso en septiembre.

Meade Kuribreña, quien ha ocupado cinco carteras de Estado, aseguró que las finanzas publicas tendrían “una sorpresa positiva en los términos de su evolución al final de este año”. En entrevista con La Jornada, informó que para amortiguar posibles choques externos se contratarán de nuevo coberturas petroleras y se alimentarán los fondos de estabilización de los ingresos presupuestales.

El Sol de México. Sectores del PRI piden a la cúpula frenar la corrupción. Los sectores, organizaciones y militantes de base del PRI rumbo a la XXII Asamblea Nacional han puesto como temas prioritarios evitar la selección de candidatos corruptos, desaparición del fuero, gobiernos de coalición y la elección del candidato presidencial por consulta.

De acuerdo con la propuesta de ,Movimiento Territorial entregada a la Comisión Nacional de Dictamen del PRI, cuya copia tiene El Sol de México, se deben reformar los Estatutos del partido para fortalecer a las comisiones de Justicia Partidaria a fin de detectar y sancionar cualquier acto de corrupción, opacidad, negligencia o falta a la normatividad partidista.

El Heraldo. Reyna Torres Mendivil, cónsul general de México en San Antonio, Texas, confirmó que hay mexicanos entre los migrantes encontrados muertos por asfixia al interior de un tráiler abandonado cargado con más de 100 indocumentados, en esta región. Torres informó que algunas de las personas que murieron y algunos de los sobrevivientes que son menores de edad, son ciudadanos mexicanos.

“Cualquier persona que necesite ayuda, por supuesto que la proporcionaremos”, dijo Torres a los medios en Texas. Torres dijo que el gobierno mexicano brindará asistencia legal a las familias mexicanas. Por su parte, el director de la agencia de Inmigración y Aduanas de EU, Thomas Homan, dijo que en el vehículo pudo haber al menos 100 personas y que es probable que muchos huyeran, pues sólo encontraron a 40 indocumentados.

Crónica. Impune, fraude con casas en litigio y aún ocupadas. Las estafas afectan a miles de compradores enganchados por la oferta de casas y departamentos a bajo precio; en esta dinámica de transas, departamentos con valor de cuatro, cinco o seis millones de pesos son publicitados en la web a la mitad de su costo real.

Ejemplo: Bancomer vendió los derechos litigiosos a la compañía Pendulum Corporation (se describe como líder en servicios de administración y recuperación de cartera vencida), que a su vez los traspasó a la empresa Controladora de Portafolios Hipotecarios -con oficinas en Santa Fe-. Un tercer consorcio, Versus Capital, ofrece el departamento en calidad de remate sin un dictamen judicial.

24 Horas. Morena está a la cabeza... en violar la ley electoral. Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se convirtió, en las elecciones de este año, en el partido político que más violó la ley electoral, lo que le valió la mayor cantidad de sanciones por parte de las autoridades, por 158 millones de pesos.

En la víspera, el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas a los nueve partidos nacionales y cuatro locales, por un monto global de 672.1 millones de pesos. De esa cifra, Morena acaparó 23.5% de las sanciones, derivado de la fiscalización a los recursos de campaña de los comicios pasados en Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.

La Razón. Cobraron 80 mdp por cuidar calidad...y se abre el socavón. Detrás de la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca, hay ocho empresas que cobraron 78.8 millones de pesos en diversos contratos relacionados con el trazo, soporte y seguridad de la vialidad, de acuerdo con datos obtenidos por La Razón a través del Portal de Obligación de Transparencia.

Sus tareas fueron verificar la calidad de la obra, hacer estudios previos o supervisar los procesos de la construcción. Dicha labor es ahora cuestionada ante el boquete de ocho metros de diámetro por cinco de profundidad que se abrió el pasado 12 de julio en el kilómetro 93+600, en el cual dos personas perdieron la vida al caer en su auto.

Unomasuno. Se enfrentan comerciantes contra extorsionadores. ¡Balacera en CDMX! Una balacera en el tianguis de San Juan, ubicado en los límites del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y la delegación Iztapalapa, causa dos muertos y doce heridos. Un grupo de hombres armados dispararon en diferentes ocasiones contra una pareja, una mujer de 22 años y su esposo de aproximadamente 30 años.

La mujer murió en el lugar y el hombre fue trasladado a un hospital de Iztapalapa. Los hechos se registraron la tarde de ayer domingo sobre la avenida Texcoco, lugar donde se instala el tianguis San Juan, la balacera de dio entre las calles Domingo Arellano Ramírez y Victoriano Zepeda, de la colonia Juan Escutia, lugar donde quedaron esparcidos por lo menos 15 casquillos de cartuchos de arma fuego de diferentes calibres.

El Día. PRI solapa a corruptos. Pide perredista al gobierno federal ser congruente con la aplicación de la ley y castigar la cadena de complicidades hacia abajo, hacia familiares y amigos de Javier Duarte, aun tratándose del presidente Enrique Peña Nieto. Piden poner un ‘hasta aquí’ a la corrupción”

Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados advirtió que los seis meses establecido por el juez de control Gerardo Moreno para la siguiente audiencia y el cierre de las investigaciones complementarias del caso Javier Duarte, no vaya a ser pretexto para pretender diluir la cadena de complicidades y cubrir a quienes fueron beneficiados no solo entre familiares y círculo cercano al ex mandatario, sino a la parte que –de acuerdo con algunas versiones- apunta hacia el Partido Revolucionario Institucional y al propio presidente Enrique Peña Nieto.

El Economista. En puerta, 219,000 mdd para energía. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) aseguró que debido a toda la inversión que ya se ejerce en materia energética en el país, misma que asciende a más de 219,000 millones de dólares, será muy difícil frenar la implementación de los mercados energéticos derivados de la reforma, de frente al cambio de administración del siguiente año y la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“En la medida en que se ha desplegado la inversión, los avances serán irreversibles y veremos cada vez un mercado regional en el norte del continente más integrado así como competencia interna que desencadenará más inversiones por sí misma”, dijo Guillermo García Alcocer, presidente del regulador, a El Economista. Por lo pronto, México está a punto de convertirse en el miembro número 30 de la Agencia Internacional de Energía, que es el organismo de análisis y toma de decisiones más importante en el rubro entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; los países miembros y su junta de gobierno ya aprobaron esta adhesión y se espera que en septiembre se discuta y autorice la firma en el Senado de la República, ya que el nombramiento tendrá carácter de tratado internacional.

El Financiero. Ven riesgos de politización del TLCAN. La renegociación del TLCAN corre el riesgo de politizarse, debido a que el proceso podría concluir cercano a las elecciones de 2018. El CEESP considera que, aunque hay confianza en la capacidad negociadora de México frente a sus socios comerciales, se anticipa un proceso complejo.

Destacó que, si la renegociación termina justo a inicios de 2018, México saldrá beneficiado pues no habría incidencia en la contienda electoral de julio. Pero, de no ser así, es probable que algún partido «retome aspectos negativos o positivos para usarlos en campaña». Se anticipa un proceso complejo de la renegociación del TLCAN, y aunque persiste la confianza sobre la capacidad negociadora de México, hay riesgo de que se politice por los comicios de 2018, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Miguel Ángel Casique

Oficina de Comunicación Social

Movimiento Antorchista Nacional

