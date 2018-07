Porque la noticias nos buscan...

La Crónica de Chihuahua

3 de julio, 07:33 am

LA RELACIÓN CON AMLO SERÁ MUY BUENA: TRUMP. SE DILUYE EL PODER DEL PRI, PAN Y PRD. Muy buenos días tengas en este martes 3 de julio de 2018. Este día, al igual que ayer, se sigue manejando en las notas de ocho columna de las portadas de los principales diarios, el tema de la llegada de López Obrador a la presidencia del país, aunque ya el abanico informativo se está abriendo más y se está hablando en otras aristas; por ejemplo, El Universal dice que Morena gobernará a 56 millones de mexicanos; Reforma que el PRI pierde hasta en Atlacomulco, mientras que Milenio Diario señala que el gobierno entrante acepta revisar contratos en sector energía y La Jornada dice que la relación con AMLO con Trump será muy buena.

También vemos cómo el diario 24 Horas señala que el poder absoluto estará en manos del futuro Jefe del Ejecutivo. Aún se habla de las felicitaciones de Trump y las primeras llamadas hacia Obrador, nota de La Crónica. Mientras que en El Heraldo dice que se inicia transición y La Razón señala que Panal y PES están en peligro de perder su registro y que coaliciones salvan a PRD, PVEM y PT.

Sobre la información que maneja El Universal se dice que Morena obtuvo este domingo una victoria en cinco entidades: Veracruz, Chiapas, Morelos, Tabasco y Ciudad de México, donde habitan 26 millones 895 mil 587 personas, y en 252 ayuntamientos en el resto del país, que concentran 29 millones 741 mil 142 pobladores, lo que significa que gobernará a 56 millones 636 mil 729 mexicanos, 47% de la población nacional; de acuerdo con cifras de Conapo,

En estos comicios, al concurrir elección federal y locales en 30 estados, se disputaron 3 mil 223 puestos de elección popular, y el partido de López Obrador se levantó también con nueve capitales: La Paz, Baja California Sur; Morelia, Michoacán; Othón P. Blanco (Chetumal), Quintana Roo; Hermosillo, Sonora; Culiacán, Sinaloa, y Toluca, Estado de México, además de Oaxaca, Puebla y Zacatecas.

Por su parte el diario Reforma informa que el PRI perdió hasta en Atlacomulco, tierra del Presidente Enrique Peña y cuna del hasta ahora grupo político en el poder. El Programa de Resultados Electorales Preliminares daba al candidato presidencial José Antonio Meade (PRI-PVEM-Panal) el 16.3 por ciento de los votos, sin que haya podido triunfar en un Estado ubicándose en tercer lugar en al menos 18 entidades. Además de perder la Presidencia de la República, el tricolor no pudo retener las gubernaturas de Jalisco y Yucatán, que fueron 2 de las 9 entidades en disputa, ni tampoco logró conservar las curules y los escaños que tenía en el Congreso. En las candidaturas al Senado, el PRI sólo ganó una fórmula por mayoría en todo el País, la de Yucatán, integrada por Jorge Carlos Ramírez Marín y Verónica Noemí Camino.

En Milenio, la información señala que ya se envió un “mensaje tranquilizador” a los inversionistas al señalar que el nuevo gobierno “se compromete a mantener finanzas públicas sanas y los fundamentales macroeconómicos", esto tras enviar a Carlos Urzúa, próximo titular de la SHCP en la nueva administración, para hablar del tema; mientras tanto, la Comisión Nacional de Hidrocarburos aceptó la revisión de los 107 contratos que se han firmado derivados de la reforma energética. Por su parte el diario Excélsior dice que el país se pintó con los colores de Morena pues al concluir anoche el PREP, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia tuvo mayoría de votos en 31 de las 32 entidades federativas. Sólo Guanajuato se resistió a la ola guinda.

El Sol de México y La Razón hablan directamente en sus temas fuertes sobre partidos el primero dice que se diluye el poder del PRI; PAN Y PRD, mientras que el segundo señala que Panal y PES están en camino a perder su registro y que el PRD, El Verde Ecologista y el Partido del Trabajo se salvan por las coaliciones.

Así los titulares de este día: El Universal. Morena gobernará a 56 millones de mexicanos; Reforma. Pierde PRI hasta en... Atlacomulco; Milenio. Gobierno acepta revisar contratos en sector energía; Excélsior. México se tiñe de guinda; La Jornada. Trump: creo que la relación con AMLO será muy buena; 24 Horas. El poder absoluto, en manos de futuro Jefe del Ejecutivo; El Sol de México. Se diluye el poder del PRI, PAN y PRD; La Crónica. Trump a AMLO: Te dije que serías presidente; El Heraldo. Inicia AMLO transición; La Razón. Panal y PES, rumbo a perder registro; coaliciones salvan a PRD, PVEM y PT; Unomásuno. Confirmado. Presidente. 52.95%; El Día. Promete respeto y rectitud; El Economista. El equipo de AMLO envía primeras señales.

Entre las cinco notas secundarias que más destacan en las portadas de este día tenemos:

1. Intelectuales plantean ruta hacia la reconciliación.

2. Hoy primer encuentro entre Peña y López Obrador

3. Pide AMLO a Trump un acuerdo integral.

4. Se vuelve inalcanzable el 5to partido; perdió México contra Brasil

5. El PRI ya es tercera fuerza.

Vamos a ver cómo aborda cada diario su nota principal:

El Universal. Morena gobernará a 56 millones de mexicanos. Morena obtuvo este domingo una victoria extraordinaria en cinco entidades: Veracruz, Chiapas, Morelos, Tabasco y Ciudad de México, donde habitan 26 millones 895 mil 587 personas, y en 252 ayuntamientos en el resto del país, que concentran 29 millones 741 mil 142 pobladores, lo que significa que gobernará a 56 millones 636 mil 729 mexicanos, 47% de la población nacional; de acuerdo con cifras de Conapo y la Encuesta intercensal 2015.

En estos comicios, los más grandes en la historia del país, al concurrir elección federal y locales en 30 estados, se disputaron 3 mil 223 puestos de elección popular, y el partido de Andrés Manuel López Obrador —quien es virtual presidente de México— se levantó también con nueve capitales: La Paz, Baja California Sur; Morelia, Michoacán; Othón P. Blanco (Chetumal), Quintana Roo; Hermosillo, Sonora; Culiacán, Sinaloa, y Toluca, Estado de México, además de Oaxaca, Puebla y Zacatecas.

Los resultados del PREP, con entre 80% y 100% de cómputo final, muestran que en el norte del país, donde Morena no figuraba, obtuvo 5 alcaldías en Chihuahua, 4 en Coahuila, 19 en Sonora, 5 en Tamaulipas y3 en Nuevo León. Además ganó en municipios con alto índice de inseguridad, como Tecomán, Colima, considerado el municipio de mayor violencia en México; Apaseo el Alto. Guanajuato, donde su candidato José Remedios Aguirre fue asesinado en mayo pasado; Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Buenavista, en Michoacán, y seis municipios del llamado Triángulo Rojo, en Puebla.

Reforma. Pierde PRI hasta en... Atlacomulco. En los comicios del pasado domingo, el PRI perdió hasta en Atlacomulco, tierra del Presidente Enrique Peña Nieto y cuna del hasta ahora grupo político en el poder. El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) daba al candidato presidencial José Antonio Meade (PRI-PVEM-Panal) el 16.3 por ciento de los votos, sin que haya podido triunfar en un Estado ubicándose en tercer lugar en al menos 18 entidades.

Pero, además de perder la Presidencia de la República, el tricolor no pudo retener las gubernaturas de Jalisco y Yucatán, que fueron 2 de las 9 entidades en disputa, ni tampoco logró conservar las curules y los escaños que tenía en el Congreso. En las candidaturas al Senado, el PRI sólo ganó una fórmula por mayoría en to- do el País, la de Yucatán, integrada por Jorge Carlos Ramírez Marín y Verónica Noe- mí Camino.

Milenio. Gobierno acepta revisar contratos en sector energía. Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda y Crédito Público en la administración de Andrés Manuel López Obrador, envió un “mensaje tranquilizador” a los inversionistas al señalar que el nuevo gobierno “se compromete a mantener finanzas públicas sanas y los fundamentales macroeconómicos”, con un tipo de cambio flexible y una “deuda responsable”. Mientras la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en un comunicado, aceptó la revisión de los 107 contratos que se han firmado derivados de la reforma energética.

El economista anunció que participará en la preparación del Presupuesto de Egresos 2019 “desde el principio” para establecer las prioridades del nuevo gobierno con la liberación de recursos a favor de proyectos de infraestructura y programas sociales, en especial para duplicar las pensiones de personas mayores y la población nini; que espera el apoyo del gobierno de Enrique Peña Nieto para renovar la línea de crédito flexible con el FMI por más de 88 mil millones de dólares, y que se creará un entorno de inversión “muy propicio” para nacionales y extranjeros.

La Jornada. Trump: creo que la relación con AMLO será muy buena. Las primeras reacciones desde Estados Unidos a la elección en México incluyeron a un bien portado presidente Donald Trump –quien ayer sostuvo una gran conversación con Andrés Manuel López Obrador–, a medios de comunicación y analistas tratando de descifrar quién es el presidente electo y a un sector financiero que digirió la noticia sin alarma y con un veremos.

Tuvimos una gran conversación, de alrededor de media hora de duración. Hablamos de seguridad fronteriza, de comercio, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de un acuerdo sólo entre México y Estados Unidos, dijo Trump en breves comentarios a periodistas en la Casa Blanca. Agregó: creo que la relación será muy buena. Veremos qué sucede, pero creo que va ser muy buena. El Departamento de Estado, por conducto de su vocera, Heather Nauert, emitió un comunicado en el que felicita a López Obrador por su triunfo y expresa la expectativa de profundizar nuestra vibrante asociación con México sobre seguridad y prosperidad para nuestros ciudadanos y nuestros valores democráticos compartidos.

Excélsior. México se tiñe de guinda. El país se pintó con los colores de Morena, el partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia. Al concluir anoche el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia tuvo mayoría de votos en 31 de las 32 entidades federativas. Sólo Guanajuato se resistió a la ola guinda.

El PREP confirmó la ventaja de López Obrador, quien obtuvo 52.9% de los votos. Del total de cargos de elección popular disputados en 30 entidades, 58.7% fue para Morena. En la Cámara de Diputados, este partido y sus aliados de la coalición Juntos Haremos Historia (PT y PES) contarán con 303 curules, por 140 de la coalición por México al Frente (PAN-PRD-MC) y 63 de Todos por México (PRI-PVEM-NA). En el Senado, la alianza vencedora tendrá 70 espacios; el Frente, 38 y Todos por México, 20. Esta es la primera ocasión en 24 años que un Presidente de México contará con mayoría en el Poder Legislativo. En congresos locales, Morena obtuvo mayoría en 12 de los 27 elegidos; incluso en bastiones priistas como Colima, Hidalgo y el Estado de México, y desbancó también al PRD en la Ciudad de México, mandándolo al tercer lugar.

24 Horas. El poder absoluto, en manos de futuro Jefe del Ejecutivo. Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente electo de México, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, podrían conseguir un acuerdo propio para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), informó el Jefe del Ejecutivo estadounidense en el marco de una reunión con el ministro holandés, Mark Rutte, de acuerdo a información de la agencia EFE.

Este lunes, tras 14 horas de que el Instituto Nacional Electoral (INE) dio los resultados preliminares de las elecciones presidenciales, Trump habló por teléfono con el morenista sobre seguridad fronteriza y comercio. “Tuvimos una gran conversación; hablamos sobre el TLCAN y un acuerdo por separado, sólo entre México y Estados Unidos”, expresó Trump a medios de comunicación previo a dicho encuentro que se realizó en la Casa Blanca. El Presidente estadounidense calificó la conversación como muy buena, y perfiló que el político tabasqueño sí lo ayudará con la seguridad fronteriza.

El Sol de México. Se diluye el poder del PRI, PAN y PRD. Morena le dio un fuerte golpe al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, pues con la coalición Juntos Haremos Historia aventaja en 11 de las 16 alcaldías disputadas. El PRD, junto con Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, están dominando en cuatro demarcaciones, mientras que el PRI solamente en una. Todos los partidos políticos sufrieron el peso de una aplanadora llamada Movimiento Regeneración Nacional.

Los estragos del golpe comienzan a hacerse evidentes. La elección del domingo pasado lo confirmó, no solamente en la capital, pues localidades históricamente identificadas con el PRI, PAN y PRD fueron arrebatadas por Morena, que en los congresos locales también redujo en algunos estados al mínimo la influencia de los partidos grandes. Signo de ello es Atlacomulco, cuna de la simiente tricolor, que se tiñó de guinda y refleja la aplanadora que dejó al PRI en el timón de apenas 23 ayuntamientos de los 83 que poseía en el Estado de México, donde la coalición que impulsa Andrés Manuel López Obrador dirigirá no los cinco que tenía, sino 55.

La Crónica. Trump a AMLO: Te dije que serías presidente. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, conversó ayer por teléfono con Andrés Manuel López Obrador, ganador de las elecciones presidenciales, sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la posibilidad de un “acuerdo por separado” entre ambos países.

“Tuvimos una gran conversación, como de una media hora de duración, hablamos sobre seguridad fronteriza, hablamos sobre comercio, hablamos sobre el TLCAN y sobre un acuerdo por separado, solo entre México y Estados Unidos”, dijo Trump en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. “Creo que la relación será muy buena. Veremos lo que ocurre, pero realmente creo que será muy buena”, añadió Trump al comienzo de su reunión con el primer ministro holandés, Mark Rutte. Trump pronosticó que López Obrador sí le ayudará en sus prioridades en materia de seguridad e inmigración. “Creo que va a intentar ayudarnos con la frontera.

El Heraldo. Inicia AMLO transición. Carlos Urzúa, quien encabezará la Secretaría de Hacienda en la administración de Andrés Manuel López Obrador, evalúa reformar el sistema pensionario y crear un consejo fiscal independiente para garantizar la prudencia en el manejo de las finanzas públicas. Las pensiones, que son consideradas como una bomba de tiempo, representan un pasivo contingente de 120 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y tienen un costo de 3.5 por ciento del presupuesto 2018, señala Enrique Díaz, especialista en sector financiero del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, quien advierte que para 2022, la cifra aumentará a 4.5 por ciento.

“El problema de las pensiones se va acelerando cuando pasa el tiempo”, reconoce Urzúa, quien refiere que esta reforma se comenzará a cocinar cuando “tengamos todo lo demás bien puesto”. En cuanto al consejo fiscal, dijo que el objetivo es transparentar las finanzas públicas. Se trata de un organismo apartidista que cumpla el mismo papel que tiene el Congressional Budget Office (CBO), en EU.

La Razón. Panal y PES, rumbo a perder registro; coaliciones salvan a PRD, PVEM y PT. AL CORTE DE LAS 21:00 HORAS de ayer, estos partidos se quedarían sin financiamiento; en algunos casos no superan ni dos por ciento para las cámaras del Congreso. Los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social (PES) están a un paso de perder sus registros, al no alcanzar, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el tres por ciento de los votos en los comicios en al menos una de las tres elecciones federales: Presidente de la República, diputados y senadores.

A diferencia de estos institutos políticos, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) la libraron de panzazo en la elección de diputados y senadores, pues les ayudó ir en coalición con los partidos que pusieron al abanderado a la Presidencia de la República: PAN (Ricardo Anaya), con Por México al Frente; Morena con Juntos Haremos Historia (Andrés Manuel López Obrador); y PRI con Todos por México (José Antonio Meade).

Unomásuno. Confirmado. Presidente. 52.95%. El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció a quienes conformarán su gabinete. A ellos se sumarán algunos elementos anunciados en la madrugada del pasado lunes durante un discurso que dio en el Zócalo.

El gabinete de AMLO. 1. Coordinador de la oficina de la Presidencia: Alfonso Romo, sobrino-nieto de Francisco I. Madero. Este empresario neoleonés apostó su fortuna al negocio de la experimentación genética y transgénica. 2. Secretaría de Gobernación (Segob): Olga María Sánchez Cordero Dávila. estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, y fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Día. Promete respeto y rectitud. Ya en su calidad de virtual presidente, Andrés Manuel López Obrador, declaró que respetará al gobierno de Enrique Peña Nieto y así poder iniciar con estabilidad económica, financiera y política. Reafirmó que no utilizará los servicios del Estado Mayor presidencial para su seguridad personal; Donald Trump habló con él y le propuso un acuerdo integral; con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, conversaron sobre la relación de mutuo beneficio económico entre ambos países.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, ganador virtual de las elecciones para Presidente de la República, declaró que respetará al gobierno de Enrique Peña Nieto y no lo enfrentará para que esta transición se dé sin sobresaltos. Durante una entrevista AMLO dijo que es “para que no haya problemas económicos, financieros y se termine bien el gobierno el presidente Peña Nieto y que podamos nosotros también iniciar con estabilidad económica, financiera, con estabilidad política”.

El Economista. El equipo de AMLO envía primeras señales. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) apoyaría la iniciativa para crear un Consejo Fiscal y evaluaría una reforma al sistema de pensiones, indicó este lunes el eventual secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Para garantizar la prudencia en el manejo de las finanzas, algunas organizaciones no gubernamentales han propuesto establecer un Consejo Fiscal apartidista para cuidar las cuentas del país, con lo que Urzúa está de acuerdo, dijo a Reuters.

“Podría ser un Consejo Fiscal pero siempre teniendo en cuenta el mismo papel que juega el CBO (Oficina del Presupuesto del Congreso de EU, por su sigla en inglés), que es un organismo apartidista”, agregó. Asimismo, dijo que “el problema de las pensiones se va acelerando al pasar el tiempo”. “Sí, pretendemos hacer una reforma eventualmente pero no en este momento. Vamos a tratar de hacerlo entrado el sexenio, ya cuando tengamos todo lo demás bien puesto”.

