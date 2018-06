Por sus hechos los conoceréis. ¿Hay alguna otra forma?

**¿Critican las decisiones electorales de Antorcha en Bocoyna? Superen esto: 1.- 200 apoyos a la vivienda; 2.- 500 apoyos en fertilizante; 3.- 1a. etapa del Centro Universitario; 4.- Electrificación del fraccionamiento Cerro Blanco; 5.- Etiquetamos 2.5 Mdp para el albergue cultural. Sólo en el último año y medio.

La Crónica de Chihuahua

11 de junio, 08:32 am

Por Juan Santiago Tolentino/

Dirigente del Movimiento Antorchista en Bocoyna

Es cosa fácil ser un crítico sin escrúpulos detrás de un micrófono o de ahora un teléfono inteligente y lanzar heces en contra de organizaciones auténticas como el Movimiento Antorchista; se nos ha acusado de chantajistas, de brazo armado del PRI, de corruptos, de vendepatrias y otras tantas linduras por el estilo; sin embargo solo quien carga el morral sabe lo que trae adentro.

El Movimiento Antorchista ha dicho siempre que ha tenido la oportunidad de hacerlo y en cualquier foro, que el problema de México (incluido Bocoyna por tanto) es su mala distribución de la riqueza producida, somos un país muy rico en materias primas, tanto que ocupamos el lugar número 13 a nivel mundial, y aún así ocupamos el penúltimo lugar entre los países de América Latina con más pobreza, con mayor desigualdad y con la mano de obra más mal pagada, y todo esto como resultado del sistema económico que nos rige, mejor conocido como economía de mercado o neoliberalismo.

El mayor problema de México no es la corrupción, sino la pobreza, la miseria paupérrima que sufren más de 85 millones de mexicanos; y las políticas económicas que se han empleado no han sido para erradicar este mal, sino para controlarlo, para que no se desborde la avalancha humana que barra este sistema putrefacto que está dando sus últimas patadas de ahogado; y ante esta situación se pueden hacer dos cosas: quedarse de brazos cruzados y seguir aguantando los latigazos del hambre y la injusticia o levantar la cara y educar y organizar al pueblo envilecido para que exija lo que es suyo, y los antorchistas somos de esta segunda opción.

Quienes hoy nos critican y atacan, desconocen las dificultades por las que hemos tenido que atravezar los antorchistas a lo largo y ancho del país, desde injurias y ataques, hasta al asesinato de líderes antorchistas, como el mas reciente caso en el que fue emboscado y asesinado a sangre fría nuestro camarada presidente municipal antorchista Manuel Hernández Pasión, en Huitzilan de Serdán, Puebla., orquestado por Alonso Aco Cortés, a quien ahora protege MORENA.

En Bocoyna, haber tomado la decisión de apoyar la candidatura de Ernesto Estrada no fue la incorrecta, aunque en su momento tuvieramos que llegar a la protesta pública. Además de haber hecho compromisos para la solución de las peticiones de los antorchistas, fue el único candidato que permitió postular a 2 antorchistas en su planilla de regidores; esto quiere decir que la lucha del Movimiento Antorchista puede mejorar en condiciones, porque podremos tener a 2 incansables gestores y defensores de las necesidades de los bocoynenses, no solo de los antorchistas, sino de todo aquél que lo necesite, de todo aquél a quien le cierren las puertas.

Defender las causas nobles no nació a raíz de la regiduría, porque a mis suficientes 30 años llevo más de la mitad de mi vida sirviendo al pueblo pobre, dirigido por la organización a la que pertenezco, la «impresentable» Antorcha.

Admitimos que este no era el momento de Antorcha en Bocoyna. Del proceso electoral anterior solo uno quedó electo, pero el resto tuvo la oportunidad de demostrar que lo que en el discurso externaba de sentir en carne propia el sufrimiento de los bocoynenses, haber podido hacer algo por ese pueblo que sufre, y sin embargo, solo Antorcha siguió trabajando por los bocoynenses desde nuestra trinchera; gestionamos:

1.- 200 programas de apoyo a la vivienda

2.- 500 apoyos de fertilizante

3.- Construcción de la primeta etapa del Centro universitario de Bocoyna con un monto de 3.5 millones de pesos

4.- Electrificación del fraccionamiento Cerro Blanco, en la salida a San Pablo

5.- Etiquetar 2.5 millones de pesos para la construcción del albergue cultural «Gabriel Tepórame».

Ahora, a usted que ataca a Antorcha, le cuestiono: ¿qué ha hecho por su pueblo? ¿Cómo le ha servido a la gente pobre?

Hay mucha pobreza en Bocoyna y ¿qué ha hecho al respecto? Solo demuestre que ha hecho mucho más. La pobreza no se acaba criticando ni atacando. Por eso bien dice la Biblia: ¡Por sus hechos los conoceréis!

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---