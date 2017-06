Por inseguridad, se niegan a dar servicio de transporte al Valle de Juárez

**Integrantes de Permisionarios Campesinos del Provenir informaron que redujeron el número de unidades tras la agresión a disparos a uno de los choferes, hecho que se suma a más delitos de los que han sido víctimas al recorrer la carretera.

9 de junio, 09:59 am

Ciudad Juárez, Chih.- Ante el clima de inseguridad en la zona, del que han sido víctimas, concesionarios redujeron camiones, horarios y recorridos en el Valle de Juárez.

Ahora, los vallejuarenses tienen que esperar hasta tres horas para poder abordar una unidad y desplazarse a sus destinos, indicaron.

Para Jesús Navarrete Martínez, residente de la zona, enfermarse no es una opción, ya que no cuenta con vehículo y trasladarse a una estación médica le requiere mínimo dos horas. “Me pasó con una conocida que tenía la cita a las 2:00 de la tarde en el Instituto Mexicano del Seguro Social y desde las 8:00 de la mañana estaba esperando el camión. No se puede simplemente. Uno pierde tiempo, dinero y hasta termina uno enfermándose más”, dijo Jesús.

Agregó que los que van a la universidad pierden clases.

José Eduardo Hernández Martínez, presidente del comisariado ejidal de San Agustín, uno de los poblados del Valle, dijo que la falta de transporte público afecta de manera importante a los ciudadanos, pues hay quienes no tienen otra forma de desplazarse más que en las ruteras. Y dijo que urgen medidas para atender esta problemática y también más vigilancia por parte de los cuerpos policiacos.

Integrantes de Permisionarios Campesinos del Provenir dieron a conocer que redujeron el número de unidades tras la agresión a disparos a uno de los choferes, hecho que se suma a más delitos de los que han sido víctimas al recorrer la carretera Juárez-Porvenir que atraviesa la zona y cada uno de los poblados.

“Uno estaba acostumbrado a que cada 40 minutos pasara, pero hay veces que pasas y hay gente que está desde las ocho y como a las diez todavía no pasa, cada vez pasan más lentos, ponen sus horarios, simplemente no hay una estabilidad en eso”, dijo Jesús Navarrete Martínez.

A Martín Fernando Herrera, otro residente del Valle, la falta de un transporte lo obligó a trabajar en una maquiladora, donde recibe una remuneración más baja, pero que equilibra la situación, ya que no tiene que esperar horas por un camión de transporte público.

Por su parte un chofer de camión comentó que ellos buscan que se regularice la situación y que esperan coordinarse, pero comentó que tienen miedo y que en ocasiones los retrasos ocurren por esperar a personas que se encuentran en el camino. “Estamos pasando por una hora. Agarramos miedo todos. Cuando pasa en el camino agarramos gente tirada y nos devolvemos”, externó Ricardo Martínez, chofer de la ruta Juárez-Porvenir.

El Valle está formado por la zona sureste del municipio de Juárez, la zona norte del municipio de Guadalupe Distrito Bravos y la práctica totalidad del municipio de Práxedis G. Guerrero; entre sus principales poblaciones están Zaragoza (conurbación de Ciudad Juárez), San Isidro D.B., Loma Blanca, San Agustín, Doctor Porfirio Parra, Barreales, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero y El Porvenir. Su principal comunicación es la Carretera Federal 2 que en ese sector es comúnmente conociada como la Carretera del Valle de Juárez o Carretera Juárez-Porvenir

Se gestionan con ruteros más recorridos: Transporte

La Oficina de Transporte Publico del Estado Zona Norte, informó que ya se platica con dos concesionarios de camiones urbanos que dan servicio en el Valle de Juárez para que incrementen la frecuencia de sus recorridos.

Víctor Estala Banda, titular de la dependencia estatal, dijo que en esa ruta que recorre las comunidades del oriente de la ciudad asentada sobre la carretera Juárez Porvenir, se tienen operando 18 concesiones con igual número de unidades.

