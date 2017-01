Por concluir, pavimentaciones en San Juanito gestionadas por Antorcha

** Con recurso etiquetado por los diputados antorchistas habrá pavimento donde había terracería.

La Crónica de Chihuahua

17 de enero, 20:00 pm

Bocoyna, Chih.- Con recurso federal gestionado por los diputados antorchistas está por concluir una pavimentación y otra más ya está terminada en San Juanito, Bocoyna, informó el dirigente del Movimiento Antorchista en el Seccional, Sierra Juan Santiago Tolentino, “estas dos importantes obras fueron gestionadas por Antorcha, colonos, activistas y dirigentes, para mejorar la salud y la forma de vida de la gente que a diario batalla por las terracerías, pues son bien sabidos los problemas que ocasiona vivir en estas condiciones”.

El municipio de Bocoyna es uno de los más pobres del estado de Chihuahua, de acuerdo con las cifras oficiales y no obstante ser promovido como un lugar turístico, sólo las calles principales y la avenida-carretera que une a los tres seccionales que lo componen, están pavimentadas o asfaltada, relegando a las colonias y barrios.

“Y el aspecto rural con calles de tierra contribuye a la estampa paradisiaca de lugar turístico, casitas de madera o humildes con chimeneas humeantes que gustan a los visitantes, pero que en realidad reflejan la pobreza en que viven sus pobladores y que causan mucho daño a la salud de las personas”, indicó Santiago Tolentino. "No estamos en contra de la promoción turística, pero pensamos que debe ser de otra forma, lo que sí es cierto es que nosotros encaminamos nuestros esfuerzos a resolver las necesidades reales o inmediatas de la gente, en este caso se piensa que porque parece un bosque se ven muy bonitas las calles de tierra, con piedra de cerro, pero el polvo es un problema de salud grave en muchos casos para la gente pobre, eso es lo que a nosotros nos interesa más”.

La obra concluida es la segunda etapa de la calle Benito Juárez en el barrio El Llanito, y la calle 6ª. en el barrio El Panteón lleva un 50 por ciento de avance, y ambas comenzaron en diciembre del 2016. La primera tuvo un costo de 1.5 millones de pesos y la segunda de 1.6; en total los diputados antorchistas gestionaron 4 millones 800 mil pesos para obra pública en Bocoyna autorizados desde febrero del 2016, el millón 700 mil pesos restante se invertirá en la construcción de un salón de usos múltiples también gestionado por agremiados a Antorcha, próxima a iniciarse en el fraccionamiento Cerro Blanco, indicó el dirigente.

“La obra la ejecuta el municipio pero la gestionó Antorcha, hemos tenido pláticas con el secretario del Ayuntamiento y hasta ahora reconocen la labor social que realizamos; nosotros en realidad no administramos recursos, como es el caso de nuestro presidente seccional antorchista Mario Eloy Valois, y como Antorcha lo que hemos demostrado es que aunque no somos funcionarios públicos traemos beneficios para el pueblo, también demostramos que cuando se quieren hacer las cosas se pueden lograr, si no hay dinero en el municipio o en el estado, jalamos recurso de los presupuestos federales”.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---