«Podría» la Fiscalía armar expediente a Bertha Gómez y a César Duarte Jr.

**Esposa e hijo del ex gobernador -buscado por la Interpol-, César Duarte Jáquez

La Crónica de Chihuahua

4 de abril, 22:00 pm

Chihuahua, Chih.- No lo dijo, no salió de él, pero el fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel, no descartó que pudieran girar órdenes de aprehensión en contra de Bertha Gómez Fong y César Duarte Fong, esposa e hijo del ex gobernador César Duarte Jáquez.

«Para mantener la secrecía de la investigación», el funcionario tampoco negó la posibilidad de armar causas penales a estas dos personas, ya que aún hay varios expedientes abiertos dentro de los cuales se podría vincular a más gente en delitos de corrupción.

“Ahorita por lo pronto, lo que se presentó ante los jueces es parte del avance que se ha realizado por parte de la Fiscalía, estamos trabajando con varios expedientes todavía y en su momento conforme se vayan reuniendo los elementos y se vayan presentando ante el juez, inmediatamente se harán los trámites para lograr las captura los que vayan resultando involucrados”.

Por ello, Peniche subrayó que en tanto no se ejecute la orden de aprehensión y no se activen los protocolos de búsqueda correspondientes, la Fiscalía no podrá adelantar información alguna.

