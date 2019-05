Población vulnerable del Edomex, sin médicos tras cancelación de Prospera y Seguro Popular

26 de mayo, 20:23 pm

El pasado 3 de diciembre, el gobierno anunció que se cancelaria el programa Prospera y que se sustituiría por otros programas, entre ellos el IMSS Bienestar.

Pero en las laderas de La Paz, en el Estado de México, los habitantes no saben con quién ir, y más de 300 médicos, entre odontólogos, nutriólogos y psicólogos que atendían a población vulnerable, han sido despedidos.

Por más de tres años, beneficiarios del programa Prospera y del Seguro Popular que residen en colonias aledañas al módulo ‘Shimon Peres’, en el municipio mexiquense La Paz, subían caminando una ladera desde muy temprano, para solicitar una ficha del servicio dental gratuito.

Pero desde hace más de un mes, su odontóloga fue despedida.

“Es una comunidad rural como pueden ver, muy vulnerable. El centro de salud queda bastante lejos de aquí. Dábamos atención aquí a comunidades. Atendíamos alrededor, en odontología entre 180 y 200 pacientes mensuales. El 15 de abril nosotros recibimos un mensaje de texto por medio de nuestros normativos, nuestros jefes de jurisdicción, indicando que el día siguiente debíamos presentar a trabajar. No recibimos liquidación, ningún documento oficial, nos dejaron a la deriva”, apuntó Marlen Luna, odontóloga de Los Reyes Acaquilpan.

La clínica, instalada en un cuarto de 5 x 4 metros, era vital para cientos de pacientes de bajos ingresos.

“Aquí atendían a mi niño y a mí también. Las casitas de la salud nos apoyaban mucho, porque nos quedaban lejos. Nos duele que nos hayan cerrado de esta manera porque mucha gente era beneficiara del servicio”, indicó Fanny, ama de casa.

“Yo traía a mis niños para que les hicieran limpieza dental, les pusieran resinas, extracción de sus dientes, más que nada porque el centro de salud queda lejos y teníamos que pagar pasaje, a veces no lo hay ni para los pasajes ni para las consultas”, comentó Berenice, ama de casa.

“Ahora me atendido con mi bebe es un particular, donde también es en similares, donde no cobran muy caro porque también no contamos con mucho dinero”, explicó Karen Itzel, ama de casa.

Marlene fue parte de las más de 600 trabajadoras de salud que daban servicio en zonas vulnerables del Estado de México.

“Actualmente estoy desempleado, estoy buscando una alternativa de trabajo, no encuentro prácticamente”, indicó Trarik Abed Medro, odontólogo.

“Lo único que pedimos es trabajo para seguir ejerciendo nuestra noble profesión con todo cariño para nuestros pacientes que tanto lo necesitan en las zonas tan necesitadas”, señaló Ralph Cárdenas, odontólogo de Ecatepec.

