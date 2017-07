Plenistas de Chihuahua analizan trabajo de Antorcha en la capital del estado

**Unidad y crecimiento es la consigna de los antorchistas, indica líder estatal, “trabajamos para que se haga lo que exigimos, no estamos divididos y así debemos seguir y crecer”.

La Crónica de Chihuahua

18 de julio, 14:00 pm

Chihuahua, Chih.- Alrededor de 400 plenistas del Movimiento Antorchista en el municipio de Chihuahua se reunieron para analizar el trabajo que realizan en la capital del estado; la reunión fue atendida por el dirigente estatal, Lenin Nelson Rosales Córdova, así como por la responsable del trabajo en el Seccional Centro, Pilar Muñoz Márquez.

Como antorchistas, indicó, “exigimos y trabajamos para que se haga lo que exigimos, por ejemplo, para la universidad de Bocoyna para que esta sea una realidad para sus hijos, para que sean los hijos del pueblo los que dirijan el rumbo de este país. Nuestra premisa es la unidad y el crecimiento de Antorcha entonces, para que no sólo sean los hijos de los que tienen el dinero los que dirijan a este país, por eso los exhortamos para que actuemos en unidad no sólo por los intereses de cada uno sino de todos; es el trabajo colectivo y no el de unos cuantos, el que nos puede sacar de la crítica situación económica y social en que nos encontramos”.

Rosales Córdova llamó a los plenistas de las colonias en el sur, oriente y norte de la ciudad de Chihuahua a que siguieran en unidad y a trabajar para que Antorcha crezca en el estado, “seguir unidos es a lo que los llamamos y a crecer más, nuestra participación activa en la vida política del país es la que puede cambiar el estado deplorable en el que vivimos, la desigualdad en la que vivimos; eso es posible, lo hemos demostrado, en elecciones nuestra participación define, no nos encuentran divididos y así debemos seguir”.

Por último, resaltó el compromiso de los antorchistas del municipio de Chihuahua y ofreció el respaldo de la dirigencia estatal para su trabajo, “es un trabajo colectivo en el que todos participamos, para esto es importante organizarnos y es imprescindible el apoyo de los colonos, de los obreros, de las amas de casa, para impulsar el proyecto de Antorcha, proyecto de todos los que nos encontramos aquí; sigamos trabajando compañeros, los llamamos a echarle ganas, a no desanimarse y a no rajarse”.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---