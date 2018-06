Piden a comunidades de Choix no tomar agua de la presa Huites

10 de junio, 12:00 pm

Choix, Sinaloa.- El gobierno de Sinaloa pidió a tres de las comunidades cercanas a Urique, en donde ocurrió el accidente en que se reventó la presa de jales en la mina de Río Tinto, no consumir el agua de la presa Huites, pues podría tener químicos.

La Comisión Estatal de Protección para Riesgos Sanitarios en Sinaloa, recomendó a las comunidades de Tabonitas, Nuevo Techobampo y Las Cruces, del municipio de Choix, que colinda con Urique no consumir agua de dicha presa, pues aunque no tienen reporte de su contaminación, aún no tienen algún estudio que verifique que está libre de químicos al 100%.

Fue el lunes cuando se reventó la presa de jales de la mina Río Tinto, en el municipio de Urique, lo que arrojó a 7 mineros desaparecidos y dos más heridos; a cuatro ya los localizaron sin vida.

La corriente se extendió a más de 12 kilómetros, según informó Protección Civil, pero de entrada negaron la contaminación a algún cuerpo de agua.

Son 150 brigadistas los que realizan labores de rescate en la zona para encontrar los cuerpos de los tres mineros restantes.

