Pese a la feroz represión de Fayad, marchan miles en Pachuca

**La madrugada de este miércoles y en diversos puntos de la entidad, elementos de la Policía Estatal impidieron el paso de al menos 500 unidades que transportaban a los antorchistas que se dirigían a realizar una legítima manifestación.

Pachuca de Soto, Hidalgo.- “En los próximos días haremos la solicitud formal para desaparezcan los poderes en Hidalgo”, afirmó Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional del Movimiento Antorchista, luego de la represión de la que fue objeto la agrupación, al pretender manifestarse en número de 40 mil agremiados, para exigir al Ejecutivo estatal la ejecución de obras para la introducción de servicios básicos.

“En una era en donde se presume de una nueva forma de hacer política, resulta curioso que un político tan abusivo y represor como se comporta Omar Fayad, sea uno de los máximos aduladores del presidente de la República. Es vergonzosa la menara en que se postra ante el Gobierno Federal y por otro lado, es indignante como agrede a su pueblo”, enfatizó el vocero nacional.

Dijo que en Antorcha hay repudio nacional hacia esa manera de hacer política; “si no va a resolverle a la gente que no tiene agua, que no tiene luz, que vive en la Huasteca, en el Valle del Mezquital y cree que con eso hace una gran hazaña política; el pueblo de Hidalgo le va a cobrar muy caro, su prepotencia, su altanería y la demagogia”.

“En próximos días haremos una campaña nacional y también se solicitará formalmente la remoción de Omar Fayad como gobernador; ya se reúnen las pruebas para comprobar la violación de derechos y la falta de voluntad para atender las necesidades de los hidalguenses”, refirió. .

Por su parte, Guadalupe Orona Urías, dirigente estatal del Movimiento Antorchista en Hidalgo, informó que además de los retenes un autobús que circulaba a la altura de Metztitlán se volcó luego de que un auto le cerrara el paso. Aseguró que hay al menos 20 lesionados quienes no recibieron ayuda de la policía y por el contrario se obstaculizó que recibieran atención médica. Los heridos finalmente fueron trasladados al hospital general de Pachuca y Zacualtipán.

