Periodistas independientes condenan la censura contra RT y Sputnik

**En nombre de la libertad de expresión, rechazamos tajantemente las medidas de exclusión por parte de la Unión Europea, de Google y Youtube contra los medios rusos.

La Crónica de Chihuahua

2 de marzo, 08:17 am

En nombre de la libertad de expresión, rechazamos tajantemente la censura de Google, Youtube y La Comisión Europea contra las agencias informativas Russian Television (RT) Y Sputnik

Los periodistas y colaboradores del periódico independiente La Crónica de Chihuahua, rechazan de manera tajante y sin ninguna condición, la censura que están imponiendo Google, Youtube y la Unión Europea a la difusión y al trabajo de las agencias informativas Russian Television (RT) y Sputnik.

En medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la Comisión Europea propuso prohibir en la Unión Europea las emisiones de RT, Sputnik y sus filiales (27 feb 2022). Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, acusó a dichos medios de presentar "desinformación dañina" y aseguró que "ya no podrán difundir sus mentiras" y "sembrar la división" en el bloque. Asimismo, El gigante de redes sociales Meta, entre cuyas subsidiarias se encuentran Facebook, Instagram y WhatsApp, restringirá el acceso a los medios de comunicación rusos Russia Today y Sputnik en el territorio de la Unión Europea, este lunes el vicepresidente de la empresa, Nick Cregg, a través de Twitter. Por otra parte, las autoridades de Rumanía han anunciado este lunes su decisión de restringir el acceso a los sitios de la agencia de noticias rusa Sputnik y de bloquear la transmisión del canal de RT, informan medios locales. La medida entrará en vigor en el transcurso de esta jornada y concuerda con restricciones similares propuestas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en todo el territorio del bloque comunitario. Además, estos medios de comunicación tampoco podrán utilizar la plataforma publicitaria de Google, una de las más importantes de internet. Esto significa que perderán la capacidad de aumentar su alcance con anuncios que se muestran en los servicios y aplicaciones propios de la compañía de Mountain View, como el buscador de Google y Gmail, como en millones de páginas, vídeos y aplicaciones externas.

Tales medidas las consideramos graves y violatorias de la más elemental libertad de expresión en más de un sentido. En primer lugar, porque violan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en especial los artículos 18 y 19, que garantizan, respectivamente, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, así como la libertad de opinión y de expresión; derecho que incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. En segundo lugar, porque estas medidas se dan en este particular momento, en medio de un conflicto bélico durante el cual los ciudadanos del mundo no podemos quedar restringidos en nuestras libertades, ni quedar a merced de un solo bloque de información; por el contrario, debemos conocer de primera mano todas las opciones para poder procesar la información y poder formar para nuestros lectores, espectadores y radio audiencia, un panorama más completo.

Apoyamos sin restricción la labor de las agencias RT y Sputnik, así como de sus reporteros, presentadores, fotógrafos, camarógrafos, corresponsales y en fin, de todos los que hacen posible que nos lleguen sus noticias, y nos ponemos en sus zapatos, porque por experiencia propia, en México estamos viviendo un ataque constante hacia la prensa, y en particular hacia las prensa no alineada, por parte del gobierno.

¡Abajo todas las restricciones, toda la censura y bloqueo informativo; ahora son RT y Sputnik, mañana podrá ser toda la prensa independiente!

¡Defendamos la libertad de expresión!