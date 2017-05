Periódico de Parral, Chihuahua, censura los tatuajes de artista visual

**Los tatuajes que porta la artista visual Jessica Aguirre fueron eliminados digitalmente por El Sol de Parral. ¿Qué pasó por la mente de la persona a la que le disgustaron los tatuajes?

La Crónica de Chihuahua

11 de mayo, 19:00 pm

El pasado 16 de julio, el diario chihuahuense El Sol de Parral, informó sobre el arranque de la exposición “Espacios de revelación”, de la artista local Jessica Aguirre Porras, integrada por “25 fotografías de paisajes, edificios y bellos atardeceres, entre otras gráficas, captadas por la lente de la joven parralense”, de la cual presentan un retrato, captado el día de la inauguración, usando una blusa negra, sin mangas y escote. Algo, sin embargo, falta en la foto de Jessica Aguirre publicada por dicho periódico: los tatuajes que porta la fotógrafa en brazos y pecho, los cuales fueron eliminados digitalmente.

“La imagen que publicó El Sol de Parral es la idea que ellos tienen de cómo se debe ver una artista parralense –señaló la fotógrafa, en entrevista–. Es irónico, porque como que ellos lo hicieron pensando que no tendría yo nada de qué quejarme, si hasta me pusieron en primera plana de Sociales, a colores y le dieron difusión a la exposición.

"Pero claro que sí fue desconcertante. Se me hizo una falta de respeto y hasta una burla, porque ¿en serio pensaban que yo no iba a decir nada? ¿Pensaban que les quedaría agradecida? No sé qué pudo haber pasado por la mente del editor o de la persona a la que le pareció adecuado borrarme los tatuajes.”

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---