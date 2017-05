Pequeños aviones teledirigidos con cámara: ¿para qué son los drones?

**Ya no es solo ocio; para muchos es una herramienta de trabajo más que ha hecho fácil procedimientos que antes eran complejos, y suponían tiempo y recursos.

La Crónica de Chihuahua

18 de mayo, 10:29 am

Los drones aterrizaron en la vida de muchos como un avión pequeño teledirigido con cámara de vídeo que volaba. De repente cualquier hijo de vecino tenía uno y hablaba de su hobby: “subir a las partes más altas de la ciudad o a la montaña y fotografiar el paisaje desde el aire”.

En menos de 5 años, la legislación, los requisitos de uso y el objeto de utilizar los vehículos aéreos no tripulados (UAV) han cambiado muchísimo. Para empezar, sólo pilotos con licencia de UAV, pueden pilotarlos. Y para continuar debe ser de día y con las óptimas condiciones meteorológicas; fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados, y en espacios al aire libre; y el piloto no debe estar a una distancia mayor de 500 metros (potenciando al máximo la visibilidad del piloto), y a una altura sobre el terreno no mayor de 120 metros. Pero además, ya no es solo ocio; para muchos es una herramienta de trabajo más que ha hecho fácil procedimientos que antes eran complejos, y suponían tiempo y recursos.

Los usos de los drones

Con el revés que ha dado el dron desde su aparición, ferias como The Drone Show, uno de los congresos referentes en Europa sobre los vehículos aéreos no tripulados, ayudan a reforzar el papel de estos dispositivos en el plano profesional y nos muestran los múltiples usos de estos robots.

Según el informe Clarity from above, elaborado por PwC, los sectores que más pueden beneficiarse de la implantación de este tipo de tecnología son los de infraestructuras, agricultura y transporte. Y menciona que estos sectores pueden generar oportunidades de negocio anuales por un valor de más de 127.000 millones de dólares.

Drones en infraestructuras

En el mismo estudio, explica que las aplicaciones de los drones en infraestructuras más habituales serán la monitorización, el mantenimiento y el inventario de activos. Pero además se cuantifica el valor de las potenciales aplicaciones de los drones en proyectos de infraestructura en más de 45.200 millones de dólares. El equipo de PwC, Drone Powered Solutions, resaltan otras aplicaciones como la detección, prevención de intrusos y la seguridad del sitio y de las tareas de trabajo. Calculando que el número de accidentes que amenazan la vida en una obra de construcción promedio, siendo monitoreado por drones se redujo en un 91%.

Ferrovial y la tecnología dron

La innovación y la tecnología está en el ADN de la compañía. Tanto es así que en 2016 se creó dentro del área de innovación el departamento Digital Hub, con el objetivo de convertir las iniciativas, en productos reales; que sean viables y que mejoren la eficiencia. Trabajando de forma colaborativa y transversal para dar soporte y crear sinergias entre los diferentes negocios y áreas de la empresa. Pero además, al trabajar en equipos, y en concreto al utilizar estos dispositivos, conseguir la estandarización del uso de drones, en la medida de lo posible.

Transmitir y compartir experiencias

Actualmente contamos con un total de 16 drones en plantilla repartidos por diferentes países, desde España o Reino Unido, pasando por Australia hasta los Estados Unidos. Trabajando a distancia, en equipos diferentes con diferentes necesidades, a menudo es complicado estandarizar el uso de drones. Por ello, desde el Digital HUB, consideramos importante transmitir y compartir la experiencia e información recibida en los diferentes proyectos donde se han utilizado los vehículos no tripulados.

Compartiendo el conocimiento, asesoramos para identificar qué solución es la más adecuada según el tipo de proyecto. Esto junto con el apoyo de los proveedores que nos dan a conocer el estado del arte y las tendencias que hay en el mercado, podemos dar consejo de forma más objetiva.

Cada vez más, las empresas grandes prefieren subcontratar el servicio frente a crear un departamento que se dedique exclusivamente a los drones. Esto supone ventajas, como el ahorro de tiempo, disponibilidad del RPA adecuado para cada trabajo, pero también tiene algunos inconvenientes como la dependencia de un proveedor o el mayor coste.

En el Digital Hub hemos adquirido un dron para tener la capacidad de mostrar la tecnología a los negocios y hacer demostraciones en casos puntuales. De esta forma conseguimos que nuestros clientes, los negocios, puedan tener más información para tomar la decisión de comprar un dron y gestionarlo ellos o por subcontratarlo a una empresa especializada.

Debido a la diversidad de negocios que gestiona Ferrovial, existen múltiples aplicaciones en el área de Infraestructuras.

Infraestructuras de construcción

Desde el área de construcción utilizan drones desde hace aproximadamente 4 años y actualmente disponen de 5 RPAS, que son utilizados para seguimiento y control de obra en varios países como los mencionados antes. Esto se complica cuando en cada país aplica una normativa diferente y no son compatibles entre ellas, por lo que hay que tener muy claro los requisitos para poder volar en cada región.

La principal aplicación de estos vehículos en obra, es la fotogrametría, que nos permite realizar mediciones a través de las fotografías capturadas por el RPA a un coste muy reducido si lo comparamos con el método tradicional con helicóptero. También es verdad que para ciertos trabajos, bien por la precisión solicitada o bien por la situación de la obra, el estado del arte a día de hoy no permite obtener mediciones con una gran precisión. Sin embargo para la supervisión y seguimiento de obra resulta muy útil y eficaz. De esta forma conseguimos un mayor control del proyecto, pudiendo optimizar la ejecución de la obra.

Carreteras y autopistas

En la mayoría de los casos, nos encontramos con una infraestructura lineal en donde se requieren labores de vigilancia. Dentro de las carreteras las aplicaciones son múltiples: desde operaciones de vigilancia e inspección, seguridad, mantenimiento e incluso control de equipos.

Actualmente se están desarrollando dos proyectos para hacer labores de vigilancia mediante ala fija, estos son aeronaves que tienen el aspecto y forma de un avión de aeromodelismo de toda la vida pero mucho más sofisticado. Con este tipo de RPA, se pueden alcanzar autonomías de vuelo de varias horas, por lo que son ideales para trabajos con grandes extensiones de terreno. Por lo que esta herramienta permite ser más eficientes a la hora de detectar incidentes en la carretera y poder tener el control de forma inmediata para saber lo que ocurre, sin necesidad de tener que esperar a que llegue el vigilante de la carretera.

Mantenimiento de infraestructuras

También ha sido un antes y un después el uso de RPA a la hora de mejorar la gestión de diferentes servicios como: el mantenimiento del alumbrado público, la conservación de carreteras, la inspección de infraestructuras o la gestión de edificios. En este sentido, el uso de estos dispositivos permite reducir los tiempos de actuación de una forma rápida y segura, además de aumentar la eficiencia y la automatización en las operaciones. Por ejemplo, la empresa que mantiene y construye tanto depuradoras de agua como plantas de tratamiento de residuos. En este tipo de instalaciones tan grandes que contienen materiales sensibles, el control es indispensable. ¿Cómo tener un control sobre el llenado del vertedero? A través de la aeronave podemos controlarlo desde el aire de forma rápida.

Además, en Reino Unido se está desarrollando un dron híbrido entre la filial británica, Amey, y los expertos en tecnología de drones, VTOL Technologies, esto permitirá tener un dispositivo de precisión de largo alcance para transformar las inspecciones de gestión de activos, haciendo que resulte más seguro, rápido y fácil la inspección de infraestructuras esenciales como puentes y ferrocarriles. El dron podrá embarcar sensores como transmisión de imagen y vídeo de alta definición, imagen termográfica, sensores infrarrojos, Lidar y evasión de obstáculos, entre otros.

El futuro de la inspección de ciudades

Como bien hemos dicho anteriormente, la normativa actual no permite el vuelo de drones dentro del área de ciudades, pero en el sector sí que se espera que la nueva legislación sea más laxa y se puedan realizar usos profesionales. Este sector es bastante variado con proyectos de diferente índole, desde mantenimiento de parques y jardines hasta el la gestión de hospitales o edificios emblemáticos. Y es en estos proyectos donde se podrían introducir los drones. Una nueva vía rápida, eficiente y segura de inspeccionar y mantener estos activos.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---