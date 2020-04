Peligra vida de 220 mil chimalhuacanos si Gobierno federal no los dota de alimentos: Tolentino Román

16 de abril, 06:59 am

Un tercio de la población de Chimalhuacán, Estado de México, que no cuenta con ingresos fijos empieza a resentir el hambre en sus hogares tras la orden nacional de quedarse en casa para evitar la propagación del nuevo coronavirus; por lo que su presidente municipal, Jesús Tolentino Román Bojórquez, demandó públicamente la entrega masiva de despensas generosas, material de limpieza y que los gobiernos federal y estatal apliquen en serio y rápidamente los recursos que prometieron destinar para combatir la pandemia, pues a tres semanas de la paralización económica general los chimalhuaquenses corren el riesgo de padecer hambruna.

La población local afectada va en aumento: 64 por ciento labora en la Ciudad de México (CDMX), pero muchos han vuelto despedidos y no tienen cómo mantener a sus familias; lo mismo ocurre con el comercio local. De acuerdo con el parte de la Dirección de Finanzas del municipio, 31 mil comerciantes semifijos, entre tiaguistas y taqueros, no han podido salir a trabajar; las ventas de 15 mil tenderos que trabajan en pequeñas tiendas y changarros han disminuido drásticamente; cinco mil mototaxistas han dejado de prestar servicio porque la mayoría de la gente está guardada en sus casas; operadores de transporte público, recolectores y trabajadores de rellenos sanitarios, entre otros oficios, están a punto de sufrir hambruna porque no hay trabajo o ya lo perdieron.

Ante la inminencia de la entrada a la Fase 3 de la pandemia de Covid-19 y a que el alcalde y su cabildo han hecho todo lo que consideran humanamente posible con sus mermadas finanzas garantizando agua potable al 100 por ciento de la población, entregando víveres y kits de limpieza a más de 100 mil familias, sanitizando espacios públicos de alta concurrencia, patrullando las calles y garantizando la sana distancia y dotando de material especializado a dos hospitales de jurisprudencia estatal desamparados.

Dichas acciones se están realizando a pesar de los recortes injustificados al municipio por parte de los gobiernos federal y estatal (70 por ciento el primero y el segundo eliminando la partida destinada al gasto corriente y a los grupos vulnerables del municipio).

El alcalde Román Bojórquez urgió a ambos mandatarios: “ si no se apoya a la gente el lineamiento de quedarse en casa por tiempo indefinido no se va a cumplir; por hambre, la gente es capaz de cualquier cosa. No es un problema moral, sino social y político que está en sus manos resolver”. Además, llamó a todos los ciudadanos del municipio a protestar y aprovechar cualquier medio “para levantar un gran movimiento que ponga a salvo la vida de nuestros queridos mexicanos y chimalhuacanos. Los invito a cerrar filas y a exigir nuestro derecho a la vida. Yo estaré en la primera línea de combate.

