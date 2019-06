Pelean por sus Becas Prospera y Benito Juárez, padres de familia y estudiantes de Chihuahua

**Llegó la primera ola de alumnos de nivel bachillerato que fueron excluidos por el sistema, que debió censarlos en automático. Asimismo, madres de familia de alumnos entre kínder y secundaria, fueron dejados sin apoyo por las fallas del paso de un sistema al otro.

Chihuahua, Chih.- Una primera ola de inconformes se dio cita ayer en las oficinas federales de Prospera (así se sigue llamando), para reclamar la falta de sus becas Benito Juárez. En materia de becas escolares, los supuestos “privilegiados” del nuevo gobierno federal, serían los alumnos de educación media superior (preparatoria, bachillerato), pero numerosas fallas del sistema fueron dejando a muchos sin el beneficio.

Encabezados por los dirigentes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez y de sus profesores de Antorcha Magisterial, así como de madres y padres de familia organizados, reclamaron la falta de su beca. Fueron atendidos y van a regresar con otras listas y con solicitudes renovadas, según el caso.

En la avenida Ocampo, al lado de otras oficinas de estos y otros programas federales de los llamados “de transferencia directa”, los viejitos se hallaban también en carpas, señal de que hay en el interior uno de esos infaltables “cuellos de botella” que han afectado a las personas mayores desde mucho antes de la Cuarta Transformación y, como ya se ve, también después.

En el caso de las Becas Benito Juárez, los llamados “servidores de la nación”, que no son otra cosa que el rimbombante nombre que se les da a empleados del gobierno que se contrataron para levantar listas casa por casa, cometieron muchas fallas a la hora de hacer el censo: pasaron de largo muchas casas, en donde había familias con Prospera, y las nuevas becas no les fueron asignadas a esos domicilios. Además, y de acuerdo al coordinador de las becas, Genaro Vázquez Soto, las fallas del levantamiento del censo hizo que muchos fueran excluidos, pero para ellos hay solución con nuevas solicitdes.

Al respecto, Juan Santiago Tolentino, representante del Comité Estatal del Movimiento Antorchista, y quien estuvo al frente de esta gestión, puntualizó: “En la reunión que tuvimos con el coordinador de las becas Benito Juárez, acordamos que para el día jueves de la otra semana, vamos a entregar las siguientes listas, para que nos demos a la tarea de recabarlas y poder cumplir:

1.- Lista de los alumnos de prepa que no se dieron de alta en el programa, para que puedan abrirles el sistema y se inscriban. 2.- Lista de los que sí se inscribieron y no les ha llegado la beca. 3.- En el caso de las compañeras de los grupos que antes recibían Prospera, hay que sacar la lista de todas aquellas que tienen hijos de 0 a 15 años, para que las encuesten. Si ya las censaron y no han salido beneficiadas, es porque las censaron como nuevas en el programa, y esto implica que les cambien la modalidad y tengan que ser reasignadas. 4.- Hay compañeras que tienen a su cargo a nietos o familiares de 0 a 15 años que no son propiamente sus hijos. Hay que presentar esa lista también para ver qué se puede hacer.

“No vamos a soltar la gestión, vamos a ir a las últimas consecuencias, porque por un lado, nuestros compañeros –y seguramente muchos miles de chihuahuenses que no están organizados- fueron víctimas de exclusión de las becas; y por otra parte, para nosotros es inadmisible que el gobierno federal se llene la boca presumiendo que estos nuevos programas son mejores que los anteriores, cuando que no lo son, porque son más ineficientes y llenos de lagunas, y que además el presidente de la república vaya y se pasee por toda la república insultando al Movimiento Antorchista con aquel infundio de que nosotros éramos los que manejábamos estos programas, cuando que ni a cien kilómetros los hemos tenido siempre. Que cumplan, que cumplan y que luego hablen”, dijo Juan Santiago.

