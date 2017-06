Pedro «Pit» Ramos: Un saucillense que representa a Saucillo muy bien a nivel nacional

**Su currículum es impresionante y gigantesco, un verdadero valor para Saucillo y para Chihuahua, uno de esos héroes civiles que hay que dar a conocer.

7 de junio, 16:41 pm

Saucillo, Chihuahua.- Si se trata de reconocer a nuestra gente oriunda y nacida en nuestro bello municipio, permítanme entrar a sus hogares y sus espacios; Sin la pretensión de ser un “parlero”, quiero darles a conocer a uno de nuestros paisanos que se quedo en nuestro país y que por razones iguales a las suyas y las mías y por necesidades no diferentes, tuvo que salir de nuestro Saucillo; Poniendo en alto el nombre de nuestro municipio por donde ha ido.

Al finalizar el año 2014, por casualidad me encontré a Pedro “Pit” Ramos; lo encontré en una de las esquinas de la Ave. Séptima. En esa esquina cuando niño y adolescente, el solía estar con sus amigos los vecinos que circundaban el hogar de sus padres. Eso me hizo palpar la humildad y sencillez de este bien ponderado paisano. Entre sus amigos estaban los Olivas, los Arriola, etc.

Platicando con el, nos pusimos a recordar el pasado; Cuando antaño recorríamos las canchas de Saucillo, para poder jugar y “aventarnos una cascarilla” de Basquetbol. Hasta que aquello, se hizo una profesión y una manera de vivir; Recordó a sus entrañables amigos de “la Prepa” y al inolvidable equipo de “Los Mismos”, al cual perteneció por tantos y tantos años.

En una charla amena, cordial y amistosa, le pregunté sobre su historial y currículum desde que salió de Saucillo. Con una increíble sencillez y calma, me comenta todo lo que hizo y ha hecho en su vida laboral. Además de su vida personal, sus aspiraciones y sus metas.

Acordamos me enviara en la primera oportunidad su Currículum Deportivo y en un acuerdo mutuo, conforme pasaron las semanas, por fin lo recibí. El objetivo (como lo ha sido siempre en esta cuenta) es y ha sido el reconocer y elogiar a nuestra gente; No tan solo por lo que posee o tiene, sino porque en todo lo que hacen, jamás dejan de vituperar, que son Saucillenses y que sus raíces son de este hermoso municipio.

A continuación, enmarcaré (acotando), los logros más significativos de este sencillo hombre, quien ha puesto el nombre de nuestro terruño, en cúspides internacionales inclusive.

EQUIPO MUNDIALISTA

F I C H A T É C N I C A

Nombre: Pedro Ramos Licón

Nacido en: Saucillo, Chihuahua

Estudios:

Primaria: “Adolfo López Mateos”

Secundaria: “Federal # 14

Preparatoria: “Club de Leones”

Licenciatura: F.E.F.C.D. UACH

CARGOS:

Licenciado en Educación Física y Entrenador de Basquetbol

Actualmente Vicepresidente de la recién creada Asociación Nacional de Entrenadores de México de Baloncesto, aprobada por la Federación Internacional de Baloncesto.

LOGROS DEPORTIVOS COMO JUGADOR:

1990 Campeón con el representativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua en la liga nacional estudiantil.

1991 integrante del equipo de Basquetbol Profesional “Pioneros de Delicias” en el CIMEBA.

1993 Campeón del Circuito Mexicano de Basquetbol (CIMEBA) con el equipo “Pioneros de Delicias”.

1997 Campeón nuevamente del CIMEBA pero ahora con el representativo de los “Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas-Tampico.

Nombrado el “Deportista del año” en Basquetbol de la ciudad de Delicias, Chihuahua.

1999 Tricampeón del Circuito Mexicano de Basquetbol repitiendo con el representativo de Tampico.

2000 Campeón nuevamente del CIMEBA con el equipo de “Correcaminos de Tampico” de la UAT.

2002 Campeón por quinta ocasión ahora representando a los “Correcaminos de Cd. Victoria en la recién creada liga nacional de baloncesto profesional.

2004 Campeón Nacional de Clubes celebrado en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chih. ganando el derecho de asistir al centro americano de clubes de costa rica.

LOGROS COMO ENTRENADOR:

1995 primer año como entrenador, logrando un 2º lugar en el Campeonato Estatal de Minibasquetbol en la rama varonil y femenil en el Estado de Chih.

1996 primer lugar en los Campeonatos Regionales de Secundarias con el equipo varonil.

1997 Campeones en los regionales de secundarias, ganando el derecho de representar a Delicias en el campeonato estatal de nivel de secundaria.

Medalla de oro en el Centroamericano y del Caribe de Minibaloncesto, celebrado en el mes de agosto de 1997 en el país de Guatemala.

Nombrado entrenador de la Selección Chihuahua, campeona en el pre nacional celebrado en la ciudad de Aguascalientes, Ags.

Entrenador del representativo de minibasquetbol femenil que asistió al campeonato nacional

celebrado en la ciudad de Puebla, Puebla obteniendo el primer lugar. Se ganó el derecho de asistir como entrenador de la Selección Mexicana de Minibaloncesto femenil al evento Centroamericano.

1999 Entrenador de la Selección Delicias en el campeonato estatal de minibasquetbool obteniendo el primer lugar en la categoría femenil.

Entrenador de la selección Chihuahua que representa a nuestro estado en el campeonato prenacional celebrado en la ciudad e Fresnillo, Zacatecas obteniendo medalla de oro.

Entrenador del equipo femenil de minibasquetbol en el campeonato nacional celebrado en la ciudad de Aguascalientes obteniendo el bicampeonato en esta categoría.

Entrenador de la selección nacional de nuestro país como categoría minibaloncesto femenil y asistiendo al “Evento Centroamericano y del Caribe” celebrado en el país de Guatemala, teniendo la participación de los siguientes países: Guatemala, Costa Rica, Panamá, El Salvador y México obteniendo la medalla de oro centroamericana.

Campeón en el Prenacional celebrado en la ciudad de Aguascalientes con Selecion Chihuahua.

Entrenador asistente en la olimpiada 2004 celebrada en Tijuana, B.C. obteniendo el 2º. lugar nacional en la categoría pasarela femenil con la selecion Chihuahua.

Entrenador en la olimpiada 2006 nacional obteniendo la medalla de plata, categoria pasarela femenil con la selección Tamaulipas realizada en Oaxtepec Morelos.

Entrenador de la Selección Nacional femenil de México, categoria sub-15 obteniendo medalla de oro, en el “Campeonato Centroamerciano y del Caribe” realizado en Heredia, Costa Rica en julio de 2008.

Nombrado el entrenador del año 2008 en el estado de Tamaulipas, recibiendo el premio de manos del Gobernador del estado de Tamaulipas, Ing. Eugenio Hernandez Flores.

Nombrado el entrenador del año 2008 en el municipío de Victoria, del estado de Tamaulipas, recibiendo el premio de manos del presidente municipal de Victoria, Ing. Arturo Diez Gutiérrez.

Entrenador de la categoria juvenil menor femenil con la Selección Tamaulipas en el regional obteniendo el primer lugar celebrado en la ciudad de Torreón Coahuila.

Nombramiento de entrenador de la Selecion Nacional sub 16 femenil, para el Centro Basquet femenino a realizarse en la ciudad de León, Guanjuato.

Entrenador campeón del Centro Basquet femenil sub 16, celebrado en el mes de julio del 2009 en el estado de Guanajuato ganando la final ante Puerto Rico y obteniendo la medalla de oro.

Campeonato Panamericano en la Cd. de México en agosto del 2009, obteniendo 5to lugr con la selección nacional sub-16 femenil, teniendo como participantes a los selectivos de: USA, Canada, Republica Dominicana, Guatemala, Brazil, Argentina, Puerto Rico y México.

Campeón estatal de la Liga de Basquetbol “TELMEX NAJERA” representando a Cd. Victoria,

ganando el derecho de representar a Tamaulipas en el evento regional a celebrarse en el estado de Nuevo Leónn en el mes de noviembre del 2009.

Medalla de oro en la olimpiada nacional infantil y juvenil 2010, celebrada en Guadalajara, Jalisco, con el representativo estatal de Tamaulipas y siendo la primer medalla de oro en la historia de Tamaulipas en basquetbol en la olimpiada nacional.

Nombrado entrenador de la selección nacional femenil sub 17 que participara en el Centro Basquet que se realizó en 2011 en la cd. de Gurabo, Puerto Rico.

Entrenador en jefe de la selección nacional de México sub 17, en el Centro Basquet celebrado en el mes de julio de 2011 en la cd. de Gurabo, Puerto Rico. obteniendo la medalla de plata, perdiendo la final contra Puerto Rico, y ganando uno de los 3 boletos para asistir al Premundial sub 18 femenil en el 2012.

Entrenador en jefe de la Seleción Nacional femenil sub 18, en el Premundial realizado en Gurabo Puerto Rico, en el mes de agosto del 2012, obteniendo el 7º. lugar.

Entrenador en jefe de la Selección Nacional de Basquetbol de México categoria sub. 18, para el Premundial que se celebra en agosto del 2012 en la cd. de Gurabo, Puerto Rico, que buscara un boleto al mundial sub 19. los paises que participan son: USA, Brazil, Argentina, Canada, Puerto Rico, Colombia, México y Republica Dominicana.

Entrenador en jefe de la Selecion Nacional femenina sub 17, que obtuvo la medalla de oro en el Centrobasquet realizado en el país de El Salvador en agosto del 2013.

Primer entrenador asistente de la Selección Nacional sub 17 femenil que asistió al mundial de baloncesto , celebrado en Republica Checa, en el mes de agosto de 2014.

MAYORES ORGULLOS:

Ser de Saucillo, Chihuahua

Sus padres y hermanos

Haber jugado con el equipo de la Preparatoria “Club de Leones”

Haber Jugado con uno de los equipos donde se formó como jugador: “Los Mismos«Mi más distinguido reconocimiento mi amigo»Pit". Tus logros no son casualidad, son parte de una formación y una disciplina que llevas marcada claramente en tu conciencia como profesionista y como persona. Dios te bendiga.

