Parral, Chihuahua: con su pura presencia, antorchistas volvieron a imponerle respeto a López Obrador

**Campesinos de Santa Bárbara y Parral estuvieron quietos, ante lo sucedido en Cuauhutémoc, donde sus compañeros exigieron a grito abierto respeto para su organización; acá, en silencio, se alistaron a manifestarse ante el menor insulto del mandatario, lo que no sucedió.

La Crónica de Chihuahua

17 de junio, 06:04 am

Parral, Chihuahua.- Campesinos antorchistas decidieron no manifestarse en la Plaza de la Identidad en la visita del presidente Andrés Manuel Andrés Obrador, porque el mandatario decidió en esta ocasión no agredir a su organización.

El grupo de campesinos de Santa Bárbara y Parral se mantuvo expectante, pero a diferencia de lo sucedido ese mismo día en Cuauhtémoc, donde los antorchistas exigieron a grito abierto respeto para su organización. Acá permanecieron en silencio hasta el final del discurso, listos a manifestar su inconformidad ante la mínima mención que saliera en el discurso, lo cual no sucedió.

Al respecto, Marco Antonio Martínez Soto, dirigente seccional en el sur del estado, explicó que en Cuauhtémoc se había tenido el antecedente inmediato de lo sucedido en Ojinaga, donde AMLO “manifestó su animadversión hacia la organización de los pobres de México en la parte de su discurso que lleva a todo el país, y donde nos acusa sin prueba de haber sido intermediarios ‘con moche’ y con un robo, inventado por él, de una parte de lo que le tocaba recibir a la gente en los programas de transferencia directa por tarjeta, lo cual es un infundio que nadie cree porque es completamente inverosímil”.

Pues lo dijo en Ojinaga, donde Antorcha no tiene presencia, “pero ya no lo pudo repetir en Cuauhtémoc, porque allá, nuestros compañeros de Antorcha se posicionaron en el acto público y a gritos le exigieron que no dijera mentiras, además de que le exigieron que cumpliera con los apoyos que, entre tanta verborrea, le queda debiendo al pueblo de México”.

Nosotros somos una organización respetuosa, educada y que organiza a los pobres de México que se ha venido conformando durante 45 años de lucha incansable, y no vamos a permitir que se nos agreda con calumnias y mentiras, así sea el mismísimo presidente de la República, agregó el representante.

En el caso de Parral, y aunque estábamos presentes, decidimos no gritar ni reclamar, a menos que de nueva cuenta se atreviera a mencionarnos otra vez de la manera en que siempre nos insulta. Respeto, es lo que estamos exigiendo, nada más, pero nada menos, y si acaso el presidente de la república tuviera la prueba mínima de sus dichos, de los moches o de cualquier tipo de corrupción, que lo presente ante los tribunales y que se proceda en consecuencia.

“Pero ya se ve que es pura mala intención de rebajar nuestra credibilidad y el enorme prestigio que nos hemos venido ganando a lo largo de más cuatro décadas en las que hemos estado ganándonos a la gente para la lucha organizada”.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---