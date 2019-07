Paralizado el Registro Agrario Nacional por ola de despidos de la 4T

**En estos momentos, el RAN Delegación Chihuahua se encuentra sin delegado, sin sub delegados. Sólo están unos 8 sindicalizados, quienes no están autorizados para realizar trámites legales ni registros.

2 de julio, 19:33 pm

Chihuahua, Chih. - El Registro Agrario Nacional, Delegación Chihuahua, se encuentra paralizado debido a que por órdenes supuestamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, indicaron a todo el personal profesional que ya no se presentarán y que en los próximos días serían liquidados.

En estos momentos el RAN Delegación Chihuahua, se encuentra sin delegado, sin sub delegado jurídico, sin sub delegado de prestaciones económicas, sin registradores y sin todo aquel personal profesional, solo quedaron alrededor de 8 empleados sindicalizados, quienes no están autorizados para realizar trámites legales ni registros.

En las oficinas de la Delegación Chihuahua del RAN se dio a conocer que llegó un oficio el cual fue signado por el Director General del RAN en la Ciudad de México que, de manera general, informaba que ya no se deberían de presentar a trabajar y en los próximos días serían liquidados esto por órdenes del gobierno de la cuarta transformación.

Esta situación afecta a miles de ejidatarios y campesinos de todos los ejidos y comunidades del estado de Chihuahua que a diario visitan el Registro para arreglar todo tipo de documentos de sus propiedades agrarias. «De por sí duran meses en resolver los trámites registrales con esto van a durar más, y quién sabe hasta cuando entren los nuevos», indicó un grupo de campesinos que llegó desde un ejido de la zona serrana

