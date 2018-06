Para obtener soluciones reales se requiere de una gran fuerza social

La Crónica de Chihuahua

13 de junio, 17:57 pm

Hermosillo, Son.- Tres mítines políticos se realizaron este inicio de semana en los palacios Municipal y de Gobierno Estatal en esta capital, para exigir una vez más el cumplimiento de compromisos a ambos gobiernos, informó Xóchit Alaya Diego, integrante del Comité Estatal antorchista.

Las movilizaciones populares iniciaron el lunes con una protesta frente a la sede del Ayuntamiento de Hermosillo, donde se denunció que las justas demandas planteadas por numerosas colonias populares no avanzan y se pidió la intervención del secretario de Ayuntamiento, Julio Ulloa, dado que el funcionario que designó para atender los asuntos de los grupos ciudadanos antorchistas, Fernando Ramos, no ha dado resultados a los más humildes de esta ciudad capital.

Los manifestantes fueron atendidos personalmente por Ulloa, quien se comprometió para el jueves próximo a las 12 del día a atender personalmente los asuntos en una reunión con respuestas concretas en lo referente a obras y servicios, temas de seguridad, alumbrado público, jornadas médicas, apoyos a maestros, apoyos a vivienda o construcción de cuartos, elaboración de proyectos ejecutivos y otras.

La dirigente política explicó que luego siguió un mitin ese mismo día frente a Palacio de Gobierno estatal, lugar donde diversos oradores anunciaron la realización de mítines diarios para iniciar una denuncia generalizada por los incumplimientos reiterados del Gobierno de Claudia Pavlovich Arellano, que constituirá de volante intensivo por toda la ciudad de Hermosillo y las principales ciudades del estado, realización de pintas denunciando las inconsistencia evidentes de Pavlovich en lo referente a satisfacer las necesidades mínimas de miles de familias que se hallan al borde de la desesperación y la caminata desde Huatabampo a Hermosillo para tratar de sensibilizar a sectores más amplios acerca de las graves carencias que padece la población y del despreciativo trato.

Finalmente, este martes 12 del presente, se repitió el mitin, como lo habían anunciado los manifestantes, quienes en esta ocasión fueron recibidos por Rafael González Borrego, de la Subsecretaría de Concertación Social, quien se comprometió a tener listo para el próximo viernes 15 del presente el documento que permita a la Casa del Estudiante tomar posesión de un terreno para construir su edificio. Se comprometió también a llevar a cabo reuniones el miércoles 20 de junio entre los antorchistas y los ayuntamientos de Huatabampo y Empalme, así como tener una alternativa para los maestros a los que se les han violado sus derechos, dijo Alaya.

“Si hubiera que conformarnos con las explicaciones que nos dan algunos funcionarios para justificar por qué no se hacen las cosas, no tendría caso ni venir a verlos, porque podríamos obtenerlas por teléfono. Pero aquí nosotros venimos por soluciones y hechos, no explicaciones reiteradas. Las necesidades de nuestra gente, requieren la transformación de su realidad. Y para llevarse soluciones reales se requiere de una gran fuerza social y de perseverancia”, señaló la líder social al advertir que de tratarse una vez más de engaños, reiniciarán las denuncias públicas.

