Para El Campanario sí hubo pipas hasta las 3 de la mañana

**Mientras que en Vistas Cerro Grande las amas de casa se vieron obligadas a «secuestrar» las pipas de la Junta Municipal de Agua para no quedarse sin el suministro, en el fraccionamiento donde vive el gobernador, las pipas hicieron fila.

La Crónica de Chihuahua

16 de junio, 15:03 pm

Por Adriana Ruiz/ adrianaruiz.com.mx

Chihuahua, Chih.- Vecinos de distintas colonias de la ciudad han denunciado en múltiples ocasiones que no les ha llegado una gota de agua durante semanas.

La situación va más allá de no contar con agua para el consumo pues se están generando focos de infección al no tener el vital líquido ni siquiera para la higiene básica de las personas y los hogares.

Esta crisis se agravado al grado de alcanzar diversas zonas de la ciudad de Chihuahua y a una gran cantidad de sus habitantes. El problema llega a colonias de todos los niveles socioeconómicos, incluso El Campanario, donde reside el gobernador del estado, Javier Corral.

La atención para todas las zonas debería ser igual, pues el agua es líquido vital para cualquier ser humano sin considerar clases sociales, por lo tanto que las autoridades trabajen para restablecer el servicio en todas las colonias, incluyendo la del gobernador, es lo correcto.

Lo que no es correcto es que sólo para esa colonia en particular se formen convoys de pipas para ir a surtir a todos los vecinos y que trabajen hasta la hora necesaria (en esta ocasión 3 de la mañana), mientras que en las otras colonias niegan el abasto mediante pipas o mandan una que surte alrededor de 15 tinacos para por lo menos 80 casas, que les digan que a las 8 de la noche se acaba el turno y se tienen que esperar hasta el siguiente día, a ver si les asignan esa zona y si no, pues los vecinos tendrán que esperar otro día sin servicio.

También resulta lamentable que no haya una explicación certera de lo que está ocurriendo, mientras que unas personas dicen una cosa otros encuentran la solución para un problema distinto, al tiempo que la ciudad sigue sin agua.

