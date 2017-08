Padres toman cuatro escuelas en el estado por falta de docentes

**La aguda problemática es con 4 escuelas primarias del sub sistema estatal, que representan un foco rojo y una necesidad urgente de enviar maestros a cubrir las vacantes.

29 de agosto, 11:30 am

Ciudad Delicias, Chih.- El lunes, al menos cuatro escuelas primarias del sub sistema estatal de la región centro sur del estado, fueron tomadas por padres de familia por la falta de maestros,,entre ellas una de Meoqui; una en Lázaro Cárdenas, que hoy cumple 7 días en esa condición; una en Saucillo y una en Delicias, confirmó Juan Antonio Baquera Franco, coordinador regional de Educación zona centro sur del sub sistema estatal.

El funcionario estatal dijo que en primer término, durante las primeras horas del lunes, se reportó que padres de familia de la escuela primaria Algodoneros 20-80, tomaron las instalaciones del plantel educativo.

Al respecto, Efraín García Delgado, presidente de la sociedad de padres de familia, dijo que fueron 10 días en los que acudieron a las oficinas de la inspección escolar, servicios educativos en el edificio Lerdo de Tejada y haciendo llamadas a las autoridades en la ciudad de Chihuahua, pero solamente se echan la bolita unos a otros y no les han resuelto nada, por lo que optaron por tomar el plantel como medida de presión, después tomaron las oficinas de Educación en el edificio Lerdo de Tejada.

Así mismo, fueron tomadas la escuela Abraham González 2044, en Lázaro Cárdenas; la escuela Niños Héroes 2266 en Las Varas del municipio de Saucillo; además de la escuela Roberto Barrios 2043, en la comunidad de Guadalupe Victoria.

Agregó que en todos los casos se ha mantenido contacto directo con padres de familia, directivos e inspectores escolares, para que se dé una pronta y expedita solución al conflicto, para que a la brevedad posible se radiquen a los docentes faltantes en todos los centros escolares de la región.

Cabe mencionar que en el sub sistema federalizado, al inicio del ciclo escolar se contaba con un faltante de 39 docentes en el nivel de preescolar, primaria y secundaria, pero no se presentaron tomas de escuelas como en el sub sistema estatal, según confirmó Alfonso Gómez Sánchez, encargado de Servicios Regionales de Educación zona centro-sur del sub sistema federalizado.

