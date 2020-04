Otros 3 muertos por Covid en Juárez; van 25 nada más aquí

**Ahumada y Guadalupe D.B. registraron su primer contagio, con lo que ya son doce los municipios que presentan casos positivos. en el estado de Chihuahua.

19 de abril, 08:04 am

Ciudad Juárez, Chih.- Tres personas más murieron ayer por coronavirus en Juárez, con lo que suman 25 decesos en la ciudad, informó Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico en la Zona Norte.

El funcionario dijo en rueda de prensa que con esas muertes ya son cuatro las reportadas en hospitales de la Secretaría de Salud, pero no especificó el lugar de fallecimiento. Más tarde no estuvo disponible para detallar la información.

El Hospital General es el único estatal en Juárez con la asignación “Covid-19”.

Con dichos decesos, señaló Valenzuela, se contabilizan 25 a causa del virus que tuvo su origen en China.

Del resto de los fallecimientos, 17 ocurrieron en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y dos más en hospitales privados de esta localidad fronteriza.

Del mismo modo que aumentaron las defunciones, los contagios locales también subieron, de 88 a 103, es decir, 15 casos nuevos entre viernes y sábado.

Valenzuela dio a conocer que la ciudad de Chihuahua pasó de una muerte a cuatro, y de 28 a 29 contagios.

En total, el estado de Chihuahua pasó de 24 a 30 defunciones por Covid-19, y de 128 a 148 casos, informó.

Ahumada y Guadalupe registraron su primer contagio, con lo que ya son doce los municipios que presentan casos positivos.

“Quédese en casa, y así le da usted una cama a un paciente que la necesite”, urgió Valenzuela Zorrilla a la comunidad, y solicitó no salir a menos de que se trate de una situación que sea impostergable.

El funcionario indicó que el 66 por ciento de los pacientes en el estado son hombres y 34 por ciento mujeres.

“Los adultos mayores ya suman 15 casos. No tenemos que encargarles a nuestros hijos, no los tenemos que visitar, tenemos que estar pendientes de ellos, por supuesto, si viven con nosotros en casa tenerlos en un cuarto en particular, guardar una sana distancia con ellos y portar cubrebocas si estamos próximos a ellos”, dijo.

Destacó que hay 48 pacientes ambulatorios, 53 hospitalizados y 17 obtuvieron su alta sanitaria y dejaron de ser contagiosos.

