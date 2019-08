Organización popular, lo único que salvará al trabajador mexicano: Doctora en Economía

** Vania Sánchez explicó que la educación está condicionada con el desempeño económico nacional, local y de los hogares, es decir «que la educación no se puede analizar desde un punto aislado».

La Crónica de Chihuahua

17 de agosto, 18:21 pm

Puebla, Pue.- Cientos de maestros adheridos a Antorcha Magisterial en el estado de Puebla se dieron cita en el auditorio «Soraya Córdova Morán» de la colonia Viveros del Valle, para escuchar atentamente la conferencia «El panorama económico en este sexenio y la educación», impartida por la Doctora en economía Vania Sánchez Trujillo.

Con la presencia de Alejandro Rojas Romero, supervisor de la zona 05 del estado de Puebla, esta conferencia cerró una serie de cursos que la Secretaría de Educación Pública había impartido en el ya mencionado auditorio, donde los maestros adquirieron métodos de animación que más tarde ocuparán en sus clases.

La Doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de Barcelona se refirió al sistema económico de nuestro país como dependiente de la economía exterior y profundamente desigual.

Afirmó también que la sociedad en la que vivimos la ha construido el hombre y sobre todo ha desarrollado su capacidad productiva: "Nuestra sociedad no se organiza igual que en la época prehispánica o en la época colonial, la ley ya no nos obliga a trabajar, estamos en un tipo de esclavitud moderna donde a una gran mayoría que solo tiene su fuerza de trabajo y que no tiene manera de producir riqueza más que empleándose en un trabajo ya sea formal o informal”.

“Nuestro país ocupa el lugar número 15 en cuanto a producción de riqueza se refiere, pero cuando se trata de repartir la riqueza encontramos que somos el número 74 en Bienestar Social lo que nos lleva a pensar que es el modelo económico no es el correcto", explicó.

Finalmente, no perdió oportunidad para recordarle a los maestros que la única manera de salvar y mejorar las condiciones de vida es organizándose con Antorcha ya que la 4T ha demostrado que no puede tratar con la gran burguesía estadounidense.

