Ojinaga no acepta jugar en Jiménez este fin de semana

**Saúl López, presidente del comité regional de la Octava Zona, dijo que no se llegó a ningún acuerdo, porque el equipo de Ojinaga pretendía la cantidad de 240 mil pesos para cubrir esta serie.

La Crónica de Chihuahua

21 de junio, 13:00 pm

Jiménez, Chihuahua.- El equipo Soles de Ojinaga rechazó toda posibilidad de que la séptima serie del torneo donde el equipo de los Rojos de Jiménez visita la ciudad de Ojinaga los días este fin de semana, fue rechazada por la directiva que encabeza Ricardo Amancio, al argumentar que no tiene problemas económicos para recibir a Rojos de Jiménez.

Por su parte Saúl López, presidente del comité regional de la Octava Zona, dijo que no se llegó a ningún acuerdo, porque el equipo de Ojinaga pretendía la cantidad de 240 mil pesos para cubrir esta serie, «lo cual generaría un doble gasto para nosotros, porque pagaríamos dos nominas: la de Ojinaga y Jiménez, es por eso que nos decidimos a viajar para jugar esta serie en la frontera», dijo el directivo.

Argumentó que no hay bajas ni altas para esta serie, ya que el equipo está ganando y no tiene caso mover piezas, únicamente estamos viendo la lesión de Luis René Sáenz, que tal vez no participe este fin de semana para darle descanso a su lesión.

