Ofrecer consuelo por Huracán Harvey se convirtió en pasarela de modas

**La primera dama ofreció sus condolencias a los texanos exhibiéndose con su chamarra verde militar de seda, unos pantalones cigarrillo negro y unas zapatillas de tacón de aguja. Según Vogue, son de piel de serpiente.

La Crónica de Chihuahua

29 de agosto, 17:39 pm

Agencias

O no están asesorando apropiadamente a la primera dama de EU, Melania Trump, o alguien está imponiendo su voluntad, pero este martes casi nadie ha dejado de hablar del guardarropa de la esposa del presidente Donald Trump.

Ambos viajaron este martes a Texas para conocer de primera mano la situación de los residentes, víctimas de intensas lluvias e inundaciones sin precedentes tras el paso de la tormenta Harvey.

Todo empezó en la Casa Blanca cuando Melania y Donald se preparaban para abordar el helicóptero Marine One que los trasladaría al avión presidencial Air Force One.

Fue en los jardines donde la primera dama sorprendió con sus lentes de aviador, su chamarra verde militar de seda, unos pantalones cigarrillo negro y unas zapatillas de tacón de aguja. Según Vogue, estas son de piel de serpiente.

Melania está usando unos stiletto de 15 centímetros para visitar una zona en desastre. Esta gente. Solo... esta gente.

Estoy confundido. ¿Melania volará el Marine One o hay una reunión de Top Gun en Texas?

Y eso no fue todo. Un miembro del equipo que acompaña a la pareja presidencial cargó un par de maletas Yves Saint Laurent. ¿A quién pertenecerán?

Esta mujer supo cómo vestirse para la ocasión... aunque lleve cargando las costosísimas maletas.

Pero algo pasó en el avión, porque antes de bajar en Corpus Christi, sitio donde pegó primero la fuerza de Harvey el viernes pasado, Melania hizo un cambio de ropa. Y como en la Casa Blanca, la primera dama nos hizo abrir muuuuuy grande los ojos.

Sí, grandes letras blancas en una gorra de béisbol negra adornaban su cabeza: FLOTUS (First Lady Of The United States).

Desde la semana pasada, Trump no se quita esta gorra que vende en su web personal por 40$. Y ojo a la de Melania con la palabra @FLOTUS Hey, Melania. No tienes que usar una gorra FLOTUS para ser reconocida. Solo usa una playera que diga «Estoy con un estúpido —>».

También hubo comentarios sobre el resto de su vestimenta: un par de tenis blancos Adidas, una blusa blanca con varios botones desabotonados, las mismas gafas de aviador.

«Como todas las chicas de mi universidad, Melania completó su atuendo con una cola de caballo, que meticulosamente atravesó por su gorra de béisbol», señala Maggie Serota de Death and Taxes.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---